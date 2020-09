Ruy Castro e Sérgio Augusto falam sobre filme e livros

(foto: Danielle Paiva/DIVULGAÇÃO) foto), com transmissão ao vivo nas redes sociais e YouTube do projeto. A conversa será mediada por Afonso Borges e terá como tema “Os filmes, livros, mulheres das nossas vidas”. O livro mais recente de Sérgio Augusto, Vai começar a sessão (Objetiva), é uma coletânea de textos seus sobre cinema. Ruy Castro é autor de biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, e de livros de reconstituição histórica, sobre a Bossa Nova, Ipanema e o Flamengo. Nesta terça-feira (8), a partir das 18h, o Sempre um Papo recebe os escritores Ruy Castro e Sérgio Augusto (), com transmissão ao vivo nas redes sociais e YouTube do projeto. A conversa será mediada por Afonso Borges e terá como tema “Os filmes, livros, mulheres das nossas vidas”. O livro mais recente de Sérgio Augusto, Vai começar a sessão (Objetiva), é uma coletânea de textos seus sobre cinema. Ruy Castro é autor de biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, e de livros de reconstituição histórica, sobre a Bossa Nova, Ipanema e o Flamengo.





CALDÊRA VENCE FENAC 2020

BANDA MINEIRA

(foto: Pri Garcia/DIVULGAÇÃO)



A música Longe de mim, composta pelo músico Tátio Abreu, de Belo Horizonte, venceu a edição especial on-line do Festival Nacional da Canção (Fenac). A composição conquistou o troféu Lamartine Babo, além de R$ 15 mil em prêmios. Interpretada pela banda Caldêra - também formada pelos músicos Juliano Antunes, Gabriel Ladeia, Davi Lima e Dgar Siqueira -, a composição nasceu durante a quarentena imposta pela pandemia da COVID-19.





>>>

“Essa é uma música que fala de uma desilusão amorosa e a partir do ponto de vista de um parceiro que quer continuar vivendo uma vida livre, ainda de quem ele ama”, diz Tátio. “A Caldêra tem um repertório bastante político, mas essa é uma canção que acessa o simbólico por outros caminhos. Ela possui uma interface poética que traz à tona o tema da distância, de estar livre e solto para viver, no momento em que estamos 'presos' em casa.”





AGUALUSA

FLIARAXÁ

(foto: Fernando Rabelo/divulgação)



O angolano José Eduardo Agualusa (foto), um dos homenageados do 9º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, participa de bate-papo com Afonso Borges nesta terça-feira (8), a partir das 20h, nos canais YouTube, Facebook e Instagram do evento, programado para ocorrer de 28 de outubro a 1º de novembro. Até sexta-feira (11), ocorrerão vários debates sobre os patronos desta edição (Calmon Barreto, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto).





PANTANAL

REMAKE NA GLOBO

(foto: Arquivo Bloch/DIVULGAÇÃO)



A TV Globo confirmou que fará um remake de Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa, exibida há 30 anos, entre março e dezembro de 1990, na extinta Rede Manchete. A novela está programada para 2021. A nova versão será escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito. Sobre o elenco, ainda não há nome confirmado para a atriz que interpretará Juma (foto), papel que revelou o talento de Cristiana Oliveira na novela original. A trama narra a história de José Leôncio (Claudio Marzo), rico fazendeiro que engravida uma jovem no Rio de Janeiro e acaba se casando com ela. No entanto, a moça não gosta da vida rural e decide voltar para sua casa. O homem tenta recuperar o filho, mas não consegue e passa a viver com sua empregada, com quem também tem um filho. Além de Cristiana, o elenco original ainda contou com Marcos Palmeira (Tadeu) e Marcos Winter (Jove).





POESIA E ARTE

e-plaquete 2022

(foto: Edições CemFlores/divulgação)



Quatro poetas e artistas contemporâneos – Vera Casa Nova, Emília Mendes, Jair Fará e Carlos Barroso – lançam a e-plaquete 2022, pela Edições CemFlores, nesta terça-feira (8), via plataforma digital. Cada um vai apresentar oito trabalhos de produção recente para homenagear, de forma antecipada, o centenário da Semana de Arte Moderna (1922). Reunindo poesia e arte, a e-plaquete 2022 segue uma tendência que busca formatos alternativos ao livro e ao uso da internet. A proposta é fazer uma releitura da Semana de 1922 e de seus 100 anos, mas trazendo uma atualização dos questionamentos, das formas de ver a poesia e de estabelecer a sua inter-relação com outras artes. Um dos trabalhos apresentados será Cuidar (foto), de Emília Mendes.





EX-TEMPTATIONS

Bruce Williamson morre de COVID-19





O músico americano Bruce Williamson, ex-integrante dos Temptations, morreu na noite de domingo (6), aos 49 anos, vítima da COVID-19. Seu filho publicou nesta segunda (7) a informação nas redes sociais.

“Não há palavras no mundo que possam expressar como eu me sinto agora”, escreveu Bruce Alan Williamson Jr. “Eu te amo, papai, obrigado por ser incrível, obrigado por ser amoroso, obrigado por ser quem você é.”Williamson foi integrante do lendário grupo vocal The Temptations entre 2007 e 2015. A formação do conjunto fundado em 1960 passa por alterações constantes, sendo que apenas Otis Williams faz parte da banda desde sua fundação.Depois de sair dos Temptations, Williamson integrou o projeto de música gospel Send the Rain.





LIVE DO DIA





JOÃO CAVALCANTI

E MARCELO CALDI





O cantor e compositor João Cavalcanti e o pianista e sanfoneiro Marcelo Caldi (foto) apresentam o repertório do disco Garimpo, lançado em parceria, em 2018. O show será nesta terça-feira (8), às 19h, em live com transmissão pelo Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Com 14 composições da dupla, o álbum traz canções interpretadas por Cavalcanti, acompanhadas pelo piano ou sanfona de Caldi. A apresentação promete refletir as músicas do disco, que combinam diferentes estilos. A proposta é mostrar também outras parcerias, com nomes como Jorge Drexler, Joyce Moreno, Lenine, Mario Adnet, Pedro Luís e Zé Renato.