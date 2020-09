Festival de Deauville abre as portas para o público na França

Jurados atravessam o tapete vermelho montado no Festival de Deauville, que será encerrado no dia 12 (foto: Lou Benoist/AFP)



O Festival de Cinema Americano de Deauville foi aberto na sexta-feira (4), na cidade costeira francesa, com nove filmes que não puderam ser exibidos em Cannes devido à COVID-19. A expectativa é encorajar a volta dos telespectadores às salas de cinema.

“O festival estará lotado nas noites de sábado, sexta e quarta-feira, como de costume”, disse Carine Fouquier, diretora-geral do Centro de Congressos de Deauville. Isso ocorrerá com 30% de lugares a menos. “É mais do que o esperado e nos permite ser otimistas. Temia que fosse muito pior. Isso significa que o público se sente seguro com as medidas sanitárias planejadas. Pode ser um bom sinal para a volta às salas de cinema”, acrescentou.





Deauville recuperará nove dos 52 filmes que seriam exibidos em La Croisette, especialmente de diretores franceses – A good mand, de Marie-Castille Mention-Schaar, Les deux Alfred, de Bruno Podalydès, e ADN, de Maïwenn, com Louis Garrel e Fanny Ardant. Além disso, Península, do sul-coreano Yeon Sang-ho, será apresentado sem a equipe do filme.





Quinze filmes americanos (oito dirigidos por mulheres) participam de Deauville, cujo júri será presidido pela atriz e cantora Vanessa Paradis. Os vencedores serão anunciados em 12 de setembro.