Redemoinho, de José Luiz Villamarim, estreia na TV

Redemoinho (foto: Walter Carvalho/Divulgação), longa do diretor mineiro José Luiz Villamarim, estreia nesta quinta-feira (3), às 20h15, no Canal Brasil. Ele ganhou o prêmio especial do júri e de melhor ator (Júlio Andrade) no Festival do Rio em 2016. A produção mostra o reencontro Luzimar (Irandhir Santos) e Gildo (Julio Andrade), grandes amigos que passaram a infância na cidade de Cataguases, na Zona da Mata mineira. Na noite de Natal, eles se confrontam com o passado e, num intenso mergulho em suas memórias, partem para arriscado acerto de contas. O reencontro dos dois amigos mostra cenários opostos. De um lado, Luzimar, homem simples, casado com uma ex-prostituta (Dira Paes), segue o ritmo pacato da vida na cidade pequena. Do outro, Gildo, que retorna para passar as festas com a mãe (Cássia Kis Magro), é provocador, conta vantagem sobre a rotina acelerada da metrópole e se vangloria de ter conquistado bens materiais como um carro usado. Redemoinho é baseado no livro O mundo inimigo – Inferno provisório volume II, do mineiroLuiz Ruffato.





Cidades Secretas

SÉRIE DOCUMENTAL

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Londres, Paris e Roma são os destinos de Cidades secretas, série documental em três episódios de 55 minutos que a TV Brasil estreia nesta quinta (3), às 20h30. A produção desvenda mistérios sobre imponentes construções dessas três metrópoles: as megaestruturas subterrâneas londrinas, a basílica parisiense de Sacre Coeur e a Brasília de São Pedro, no coração do Vaticano. Com recursos de computação gráfica, imagens de arquivo e reconstruções, o seriado revela perspectivas até então pouco conhecidas dessas edificações. O primeiro episódio será em Londres (foto). O Big Ben, a roda-gigante London Eye e Abadia de Westminster são alguns dos principais pontos turísticos da região conhecida como Grande Londres, enquanto outra parte da capital vive freneticamente no metrô, debaixo da terra.





PICO DE ADRENALINA

UMA NOITE INFERNAL

Nesta quinta-feira (3), o filme Uma noite infernal será exibido, às 22h30, no Space. No longa, um homem desesperado tenta roubar um posto de gasolina. Então, uma das funcionárias do estabelecimento não apenas consegue se defender do ladrão, como também o captura e o torna prisioneiro. Estão no elenco os atores Josh Hutcherson, Shiloh Fernandez, Suki Waterhouse e Tilda Cobham-Hervey.





DOSE DE SUSPENSE

ESTREIA NA NETFLIX

Dirigido por Charlie Kaufman, o filme Estou pensando em acabar com tudo estreia na sexta-feira (4), na Netflix. Baseado no aclamado romance de Iain Reid, o longa mostra uma jovem que viaja com Jake, seu novo namorado, para a fazenda da família dele, apesar de ter dúvidas sobre essse relacionamento. Estão no elenco os atores Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette e David Thewlis.





MARIA RITA KEHL

RESSENTIMENTO

A psicanalista Maria Rita Kehl é convidada de Afonso Borges para falar sobre o seu mais recente livro, Ressentimento (Boitempo Editorial), na edição virtual do Sempre um Papo, nesta quinta-feira (3), às 18h, com transmissão no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. A obra aborda a conceitualização do ressentimento a partir de pontos de vista relativos à clínica psicanalítica, à filosofia de Nietzsche e Espinosa, à produção literária e ao campo político.





MINEIRIDADE

PALESTRA

A Academia Mineira de Letras convida o advogado José Anchieta da Silva para falar sobre o enfrentamento nos conflitos das emboabas, sedição de Vila Rica, Inconfidência Mineira e a construção da mineiridade. A palestra “O santo do pau oco: sua presença nas Minas Gerais” estará disponível no canal de YouTube da instituição a partir desta quinta-feira (3), às 11h.





LIVES do dia





XENIA FRANÇA

Xenia França cantora baiana indicada ao Latin Grammy Awards, fará live nesta quinta-feira (3), às 19h, apresentando as músicas de seu primeiro trabalho, Xenia, lançado em 2017. A cantora tem como referências Michael Jackson (1958-2009), Stevie Wonder, Gilberto Gil, Elza Soares, Ilê Aiyê e Milton Nascimento. A transmissão será no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).





RINCON SAPIÊNCIA

(foto: Belisário Tonsich/Divulgação)



Nesta quinta-feira (3), às 16h, a cantora Paula Lima entrevistará o rapper e poeta paulistano Rincon Sapiência (foto). Conhecido pelo rap que mescla fortes influências afro-brasileiras, ele teve seu álbum de estreia, Galanga livre eleito o melhor disco brasileiro pela revista Rolling Stone em 2017, além de ser considerado o artista revelação do Prêmio Multishow do mesmo ano. A live, realizada pela União Brasileira de Compositores (UBC) em prol da campanha “Juntos Pela Música", será transmitida pelo www.instagram.com/ubcmusica/.





LEI ALDIR BLANC

Para ampliar o diálogo com a sociedade, explicar tópicos da legislação e tirar as principais dúvidas sobre o acesso a auxílios previstos na Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Estado Cultura e Turismo (Secult) promove mais um conjunto de lives da série #SecultAoVivo. O primeiro encontro virtual será nesta quinta-feira (3), às 10h, e terá a participação de Maurício Canguçu, superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia da Secult; José Oliveira Júnior, diretor de Economia Criativa da pasta; além de Sérgio de Paula e Flávia Neves, presidente e vice-presidente da Rede de Gestores Municipais-MG, respectivamente. A live será transmitida pelo canal da Secult no YouTube e quem assistir poderá enviar suas perguntas pelo chat.

(foto: Belisário Tonsich/Divulgação)



TULIO MOURÃO, TITANE E TIZUMBA

O Sesc promove, durante a 15ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, cinco live-shows de bandas e artistas de destaque da cena mineira diretamente do Grande Teatro do Sesc Palladium, em BH. A programação começa nesta quinta (3), às 21h30, com Tulio Mourão, Titane e Maurício Tizumba (foto). No repertório, canções presentes no álbum Paixão e fé e músicas do novo repertório dela, compostas por Lenine e Chico César. Transmissão pelo www.cineop.com.br e pelo canal do Sesc em Minas no YouTube.





GILDA VAZ E REGINA BEATRIZ

Gilda Vaz e Regina Beatriz lançam Que não se esmaguem com palavras as entrelinhas (Quixote+DO) durante live nesta quinta-feira, a partir das 20h, no canal da editora no YouTube. O livro reúne artigos inspirados em escritores distintos e trazem para a literatura a experiência das autoras na psicanálise. A obra tem apresentação assinada por Carla Madeira (Tudo é rio e A natureza da mordida) e “orelha” da jornalista, escritora e documentarista Daniella Zupo.





DJAMILA RIBEIRO E MIA COUTO

Nesta quinta-feira (3), será realizado o Festival Nova E-ducação, evento gratuito on-line promovido pela plataforma de Ensino Eleva que debaterá o futuro do ensino pós-COVID-19 em 14 horas de conteúdo simultâneo. Para debater o tema, estarão presentes Djamila Ribeiro, Jorge Paulo Lemann, Mia Couto e Bruno Gagliasso, entre outros nomes envolvidos com a causa da educação. A inscrição será pelo site http://elevafestival.com.br/. Informação e programação: elevaplataforma.com.br/.





MÁRIO DE ANDRADE E A ERA VARGAS

Nesta quinta-feira (3), às 16h30, e será realizada a live Mário de Andrade contra o autoritarismo da Era Vargas. Arthur Major, educador na Casa Mário de Andrade, formado em história e professor de cursinhos populares, mostra como foi o envolvimento do escritor no debate político durante as décadas de 1930 e 1940, o posicionamento dele diante do governo Getúlio Vargas e o autoritarismo que marcou o mundo durante essa época. A conversa será transmitida pelo http://www.facebook.com/CasaMariodeAndrade.