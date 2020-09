China participa de live sobre literatura e música

(foto: Instagram/Reprodução da Internet ) foto) sobre literatura e música em live promovida pela editora. China lançou o seu primeiro livro com a Impressões de Minas, pelo selo Jubarte, em 2018. Carlos viaja, com ilustrações de Tulipa Ruiz, conta as aventuras do cachorro Carlos em uma viagem de carro de São Paulo a Recife. O artista, em 1997, fundou a banda Sheik Tosado. Seguindo carreira solo, lançou o EP Um só (2004) e os álbuns Simulacro (2007), Moto contínuo (2011) e Telemática (2014). Trabalhou na MTV Brasil e atualmente apresenta programas musicais para o Multishow, Bis e Bandeirantes. Em maio do ano passado, lançou seu quinto disco, Manual de sobrevivência para dias mortos. A live será transmitida no Instagram – @impressoesdeminas e @chinaina. Nesta quarta-feira (2), às 19h, Wallison Gontijo, sócio-fundador da Impressões de Minas, bate papo com o cantor pernambucano China () sobre literatura e música em live promovida pela editora. China lançou o seu primeiro livro com a Impressões de Minas, pelo selo Jubarte, em 2018. Carlos viaja, com ilustrações de Tulipa Ruiz, conta as aventuras do cachorro Carlos em uma viagem de carro de São Paulo a Recife. O artista, em 1997, fundou a banda Sheik Tosado. Seguindo carreira solo, lançou o EP Um só (2004) e os álbuns Simulacro (2007), Moto contínuo (2011) e Telemática (2014). Trabalhou na MTV Brasil e atualmente apresenta programas musicais para o Multishow, Bis e Bandeirantes. Em maio do ano passado, lançou seu quinto disco, Manual de sobrevivência para dias mortos. A live será transmitida no Instagram – @impressoesdeminas e @chinaina.





TETÊ ESPÍNDOLA

Tetê Espíndola (foto: Arnaldo Black/DIVULGAÇÃO) apresenta nesta quarta-feira (2), às 19h, show com os maiores sucessos dos seus 40 anos de carreira, com transmissão no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Cantora, compositora e instrumentista, Tetê já ganhou inúmeros prêmios pelo seu trabalho. Entre os destaques de sua carreira está a expedição Água dos matos, que realizou em 2006 na Região Centro-Oeste do país, descendo de chalana os rios Cuiabá e Paraguai e oferecendo shows e oficinas gratuitos aos povos ribeirinhos. Em 2014, lançou pelo Selo Sesc o álbum duplo que contém a remasterização do LP Pássaros na garganta, de 1982, e Asas do etéreo, trabalho inédito, que traz apenas composições da artista e participação especial de 12 instrumentistas, entre eles Egberto Gismonti, Jaques Morelenbaum, Hermeto Pascoal, Dani Black, Arrigo Barnabé e Duo Fel.

ALINNE ROSA

O músico e escritor baiano Manno Goés entrevista a atriz e cantora Alinne Rosa nesta quarta-feira (2), às 16h, com transmissão pelo www.instagram.com/ubcmusica/. A artista iniciou sua carreira como vocalista da banda Cheiro de Amor, que foi sucesso no país inteiro com seu axé animado. Em 2012, estreou como atriz na minissérie O brado retumbante (Globo). Alinne decidiu focar em sua carreira solo desde 2013, mesclando o axé que a consagrou com referências do rap e baladas românticas.

FERNANDO MEIRELLES

AULA ABERTA

O diretor, roteirista e produtor Fernando Meirelles (foto: Jairo Goldflus/divulgação) participa de aula aberta do Circuito Cinematográfico da Periferia, nesta quarta-feira (2), às 16h, com transmissão no canal oficial da ONG Contato no YouTube. Meirelles tem trajetória de destaque no cinema e na televisão. Entre seus filmes, destaque para Cidade de Deus (2002), O jardineiro fiel (2005) e Ensaio sobre a cegueira (2008). Seu trabalho mais recente é Dois papas, produzido para a Netflix no ano passado. Na aula de hoje, o diretor vai falar sobre esse percurso de sucesso e seu extenso trabalho no setor audiovisual.





ARTE COMO RESPIRO

LUCIMÉLIA ROMÃO





A performance Mil litros de preto (a maré está cheia), da artista mineira Lucimélia Romão, é um dos 16 espetáculos contemplados no edital de emergência do Itaú Cultural e que será exibido no Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas, que começa nesta quarta (2) e vai até domingo (6) no site www.itaucultural.org.br. Com espetáculos para adultos e crianças, a programação reúne dança, teatro e performance. No espetáculo, Lucimélia faz uma crítica contundente ao extermínio da juventude preta no Brasil.





VIDA DE HERÓI

DOUTOR ESTRANHO





Protagonizado por Benedict Cumberbatch, o filme Doutor Estranho será exibido nesta quarta-feira (2), às 22h, no TNT. No longa, o neurocirurgião Stephen Strange tem sua vida completamente mudada depois que sofre um acidente de carro. Após meses tentando cirurgias experimentais sem sucesso, ele vai buscar outros meios de obter a cura no Kamar-Taj, localizado em Katmandu. Lá, o personagem conhece a Anciã, que revela o seu poder e decide ensiná-lo.





POETA MAPUCHE

PRÊMIO INÉDITO NO CHILE

(foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)



O poeta mapuche Elicura Chihuailaf (foto) se tornou o primeiro autor dessa comunidade indígena a receber o Prêmio Nacional de Literatura do Chile. Chihuailaf, de 68 anos, recebeu o prêmio por levar "a tradição oral e o universo poético de seu povo para além das fronteiras de sua própria cultura", segundo a ministra das Culturas, Consuelo Valdés. Durante o anúncio virtual da premiação, foi destacada a “vasta trajetória e sua capacidade de instalar a tradição oral de seu povo em uma escrita poderosa que transcende a escrita mapuche". O poeta, indicado duas vezes ao mesmo prêmio, destaca em suas letras a visão de mundo e a idiossincrasia mapuche – a maior população nativa do Chile – em sua relação com a natureza e a reivindicação da cultura indígena na poesia chilena. Ele integra um grupo de escritores que surgiu após o golpe de Augusto Pinochet, em 1973, uma geração marcada pelo exílio.





THIAGO DELEGADO

SAMBA COM CONVIDADOS





Nesta quarta-feira (2), às 20h, tem roda de samba com Thiago Delegado e convidados (Gisele Couto, Fernando Bento, Diguinho e Robson Batata), durante o Festival Desperta na arena drive-in Go Dream. Programação gratuita. Ingressos podem ser retirados na plataforma do Sympla: https://www.sympla.com.br/festivaldesperta.





FOTOGRAFIA E PANDEMIA

BOB WOLFENSON E EUGENIO SÁVIO

(foto: Bob Wolfeson/divulgação)



Os fotógrafos Bob Wolfenson (foto) e Eugenio Sávio são os convidados de Afonso Borges para falar sobre o tema Fotografia e pandemia, nesta quarta-feira (2), às 18h, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. O paulistano Bob Wolfenson iniciou a carreira aos 16 anos e já trabalhou com os principais gêneros fotográficos. Uma das referências nacionais como fotógrafo de nus e de moda, ele transita entre a publicidade e a arte. Sávio, além de fotógrafo, é produtor cultural e já presidiu a Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil. Realiza os projetos Foto em Pauta e o Festival de Fotografia de Tiradentes.