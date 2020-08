Animação 'Duncanville'' brinca com as 'neuras' de pais e filhos

Duncanville brinca com as %u201Cneuras%u201D de pais e filhos (foto: Fox/divulgação)



À primeira vista, a animação Duncanville parece não oferecer nada de original. A série, que estreia na Fox nesta segunda-feira (31), leva à televisão mais uma história a respeito de uma família disfuncional tentando conviver pacificamente no cenário suburbano nos Estados Unidos.

Famílias disfuncionais são tema recorrente em séries de comédia. No entanto, o trunfo de Duncanville, dos mesmos produtores de Os Simpsons, é o enfoque no conflito de gerações, evidenciando dificuldades na relação entre pais e filhos com as quais muitos dos que estão atualmente em quarentena vão se identificar.

O protagonista Duncan Harris é um adolescente de 15 anos, que parece preferir seus devaneios à vida real e sempre acaba envolvido em confusão com os amigos. Ele mora com a mãe, Annie, guarda de trânsito durona que sonha em se tornar detetive de polícia; o pai, Jack, roqueiro que se enxerga como uma alma jovem, mas que falha em se comunicar com o filho; e as irmãs, Kimberly e Jing, com quem Duncan mantém uma relação esquisita. A primeira tenta ser popular a qualquer custo e acaba descontando seus fracassos no irmão; a outra é adotada e, a despeito de ser apenas uma criança, se diz apaixonada por Duncan.

“Graças ao foco na dinâmica familiar, tratamos de temas muito universais”, afirma a atriz e dubladora Amy Poehler. “Essa é uma família bem típica, pois cada um está vivendo em seu próprio mundo.” Uma das produtoras do desenho animado, Amy dá voz aos protagonistas Duncan e Annie.

Poehler acredita que o fato de produzir um desenho voltado para a geração que já nasceu conectada na internet não afetou Duncanville. “A dinâmica familiar sempre permanece a mesma, não importa com qual geração se está lidando. Você é sempre constrangido por seus pais”, afirma.

No entanto, reconhece que aspectos da adolescência contemporânea influenciaram a série. “Os jovens de hoje vivem em uma sociedade na qual a fama é muito importante, um adolescente de 16 anos já está pensando em casamento, emprego e como se apresentar para o mundo”, observa.

Na opinião da atriz, a comédia é uma forma de oferecer leveza a essa juventude que se cobra tanto. “Sei que todo mundo está lidando com depressão e ansiedade, e muitas pessoas estão se interessando por comédia apenas para tirar suas mentes do que está acontecendo. Esse desenho será uma forma de as famílias relaxarem, desfrutando de algum alívio”, afirma Poehler. (Estadão Conteúdo)

Primeira temporada da série de animação. Estreia hoje (31), às 21h30, no canal

pago Fox. Novos episódios

às segundas-feiras