Os Paralamas do Sucesso fazem primeira live neste sábado

(foto: Maurício Valladares/Divulgação)

Os Paralamas do Sucesso (foto) fazem sua primeira live neste sábado (29), às 20h, com transmissão no canal oficial da banda no YouTube (www.youtube.com/osparalamasdosucesso). O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentará o show inédito Paralamas clássicos. O repertório passará pelas quatro décadas de carreira do grupo, destacando os sucessos Aonde quer que eu vá, Meu erro, Óculos, Lanterna dos afogados, Alagados e Cuide bem do seu amor, além de surpresas que o trio promete cantar. Os Paralamas do Sucesso () fazem sua primeira live neste sábado (29), às 20h, com transmissão no canal oficial da banda no YouTube (www.youtube.com/osparalamasdosucesso). O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentará o show inédito Paralamas clássicos. O repertório passará pelas quatro décadas de carreira do grupo, destacando os sucessos Aonde quer que eu vá, Meu erro, Óculos, Lanterna dos afogados, Alagados e Cuide bem do seu amor, além de surpresas que o trio promete cantar.





MULHERES MÍTICAS





Será lançado hoje o livro Mulheres Míticas em performance (Editora Javali), organizado por Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Além de trazer as dramaturgias dos espetáculos Classe (do chileno Guilhermo Calderón) e O deszerto (baseado no romance El desierto, de Carlos Franz), a obra reúne entrevistas, artigos e críticas assinados por 17 colaboradores e registra os seis primeiros anos de atuação do coletivo, dando importante passo para a consolidação de sua identidade artística. Para marcar o lançamento, a Javali promove live com os organizadores neste sábado (29), às 17h, no YouTube (youtube.com/javalieditora). O livro é vendido por R$ 30 pelo site www.editorajavali.com.



(foto: Cris Gomes/DIVULGAÇÃO)



ZIZI POSSI





Zizi Possi (foto) apresenta neste sábado (29), às 19h, os grandes sucessos de seus mais de 40 anos de carreira durante live transmitida no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Entre seus 19 discos e quatro DVDs, destaca-se o álbum Per amore, lançado em 1997, com cerca de 3 milhões de cópias vendidas. No ano seguinte, Zizi concorreu a três categorias do Grammy: melhor disco, melhor intérprete e melhor música. Em 2008, celebrando os 30 anos de carreira, produziu Cantos e contos, gravado em DVD, apresentando-se com Ana Carolina, Alcione, Alceu Valença, Edu Lobo, Roberto Menescal, João Bosco e Ivan Lins.





CONTARDO CALLIGARIS





Quanta humanidade temos dentro de nós? O que a natureza tem nos sinalizado nos últimos tempos? Estamos realmente prontos para mudar as nossas relações e a maneira como interagimos com o planeta? O que a pandemia tem revelado sobre nossas fraquezas e nossas virtudes? O psicanalista Contardo Calligaris e o curador do Fronteiras do Pensamento, Fernando Schüler, debatem estas questões neste sábado (29), a partir das 18h, em live com inscrição pelo http://conteudos.fronteiras.com/live.



(foto: ARTE 1/DIVULGAÇÃO)



TONINHO HORTA





Toninho Horta (foto) se apresenta neste sábado (29), às 16h30, em live transmitida pelo canal Arte 1 e também pelo canal oficial do artista no YouTube. Cercado pelas montanhas, o mineiro estará no estúdio Sonastério ao lado do Trio Jazz, formado por ele na guitarra, Enéias Xavier no baixo e Esdra Ferreira na bateria. O baterista André Limão, o saxofonista Cléber Alves e o violonista Juarez Moreira também vão participar do show deste sábado. Cantor, compositor e instrumentista, Toninho Horta é um dos principais embaixadores da música mineira, considerado um dos maiores guitarristas e arranjadores do mundo. Um dos “sócio-fundadores” do Clube da Esquina, ele está lançando a edição virtual do songbook que reúne suas composições.





RIONEGRO E SOLIMÕES





Os sertanejos Rionegro e Solimões, que acabaram de lançar o single Refém da madrugada, participam da live Barretos pra sempre, realizada neste sábado (29), a partir das 18h, no Parque de Peão. Neste domingo (30), a dupla também participa do show de Gusttavo Lima no evento, a partir das 17h. Transmissão pelo youtube.com/festadopeaodebarretos.





TRIBUTO À MERCEDES SOSA





Lívia Itaborahy apresenta a live Soy Sosa, acompanhada pelo pianista Christiano Caldas, neste sábado (29), às 20h, com transmissão no canal da Casa Outono Café e Cultura. Intimista e envolvente, o show relembra um pouco da trajetória artística de Mercedes Sosa, que foi um dos ícones do movimento Nueva canción.



(foto: Rodrigo Lopes/divulgação)



KLEITON E KLEDIR





Com 40 anos de carreira e mais de 20 discos gravados, os gaúchos Kleiton e Kledir (foto) são destaque da live #ArteSalva exibida neste sábado (29), às 19h30, na Rede Minas. Em 2020, os irmãos celebrariam sua trajetória com o espetáculo Kleiton & Kledir 40 anos. Com a pandemia, os espetáculos foram transferidos ou adaptados para a TV e internet. No show de hoje, os sucessos Deu pra ti e Vira virou, entre outros.



(foto: ARQUIVO PESSOAL)



FESTIVAL ZIRIGUIDUM

TODOS PELO ARTHUR





O Festival #ZiriguidumEmCasa propõe novo formato em sua 14ª edição – vídeos pré-gravados e caráter beneficente, em prol da campanha “Todos pelo Arthur”, bebê com AME (atrofia muscular espinhal) que precisa iniciar tratamento com o medicamento mais caro do mundo até 8 de novembro, quando completa 2 anos de idade. O evento vai ao ar neste sábado (29), a partir das 20h, no canal do Ziriguidum no YouTube, reunindo 16 artistas, entre eles, Benito di Paula (foto), Marya Bravo, PianOrquestra, Mônica Salmaso, Charles Theone, Guilherme Schwab, Rodrigo Vellozo, Tuca Mei e banda Soul da Paz. Claudio Lins abre a noite, cantando e falando sobre o festival.



(foto: Tati Motta/DIVULGAÇÃO)



AUTO DA COMPADECIDA

GRUPO MARIA CUTIA





Neste domingo (30), às 21h30, o Grupo Maria Cutia apresenta Auto da compadecida (foto), ao vivo, do Teatro do Sesc Palladium. Os atores Leonardo Rocha e Mariana Arruda fazem uma releitura para tempos de isolamento social da peça dirigida por Gabriel Villela. Inspirado na abordagem mítica brasileira do herói sem caráter, com suas vicissitudes morais,o espetáculo, baseado na obra de Ariano Suassuna, narra as aventuras de João Grilo e Chicó.