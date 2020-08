Nasi participa nesta quarta de live sobre o sentido da vida

(foto: CulturaEmCasa/DIVULGAÇÃO) foto), vocalista do Ira!, participa de live nesta quarta-feira (26), às 18h, cujo tema será “Espiritualidade e gestão da vida pessoal: sentido da vida, conexão interna, valores e fé”. O bate-papo, promovido pelo Centro Universitário Newton Paiva, será conduzido pelos professores Homero Nunes, mestre em sociologia, e Sheyla Almeida, coordenadora do MBA em desenvolvimento de lideranças. Cantor, compositor e produtor, entre outras atuações multidisciplinares na música e no entretenimento, Marcos Valadão Rodolfo, o Nasi, ressignificou sua trajetória pessoal e profissional. “O Nasi teve um processo forte na carreira vivido com altos e baixos. E o tema da nossa conversa vem ao encontro dos significados e da liderança da própria vida”, pontua Sheyla Almeida. Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/2CFUGz9. Nasi (), vocalista do Ira!, participa de live nesta quarta-feira (26), às 18h, cujo tema será “Espiritualidade e gestão da vida pessoal: sentido da vida, conexão interna, valores e fé”. O bate-papo, promovido pelo Centro Universitário Newton Paiva, será conduzido pelos professores Homero Nunes, mestre em sociologia, e Sheyla Almeida, coordenadora do MBA em desenvolvimento de lideranças. Cantor, compositor e produtor, entre outras atuações multidisciplinares na música e no entretenimento, Marcos Valadão Rodolfo, o Nasi, ressignificou sua trajetória pessoal e profissional. “O Nasi teve um processo forte na carreira vivido com altos e baixos. E o tema da nossa conversa vem ao encontro dos significados e da liderança da própria vida”, pontua Sheyla Almeida. Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/2CFUGz9.

VIRGÍNIA RODRIGUES

(foto: Pico Garcez/DIVULGAÇÃO)



Em Cada voz é uma mulher, Virgínia Rodrigues (foto) constrói diálogos entre compositoras de países de língua portuguesa – Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola. O show será apresentado nesta quarta-feira (26), às 19h, em live transmitida no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp), e traz composições de Sara Tavares, Mayra Andrade, Aline Frazão, Lena Bahule e Luedji Luna. Com seis álbuns lançados, Virgínia Rodrigues já dividiu o palco com Milton Nascimento, Djavan e Caetano Veloso.





NATURA MUSICAL

EDITAL





O Natura Musical anuncia ampliação de atuação em projetos de música em parceria com secretarias estaduais de Cultura. Com foco em inclusão, diversidade e impacto cultural, social e econômico, o programa disponibilizará R$ 8,5 milhões para iniciativas de economia criativa, frutos da combinação de recursos próprios da marca com investimentos via leis de incentivo estaduais. Outra novidade é a parceria desenvolvida entre o programa e os fundos de cultura estaduais de Minas Gerais, da Bahia e do Rio Grande do Sul. O Edital Natura Musical receberá inscrições de projetos em âmbito nacional e terá seleções regionais nesses três estados. Informações: http://www.instagram.com/tv/CDuAM5AJUBv/.





ELDORADO

EDUARDO OKAMOTO





Inspirado pela pesquisa com construtores e tocadores de rabeca, instrumento de arco e cordas parecido com o violino e presente em muitas manifestações da cultura popular brasileira, o ator Eduardo Okamoto criou Eldorado (foto), espetáculo com o qual foi indicado ao Prêmio Shell de melhor ator em 2009, e que será apresentado nesta quarta-feira (26), às 21h30, com transmissão ao vivo pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo. Na história, um cego busca encontrar o Eldorado. A peça tem dramaturgia deSantiago Serrano.





LACAN NA ACADEMIA

MEDEIA E O FEMININO





O primeiro encontro Lacan na Academia – Conversando com a literatura do ano, programa da Academia Mineira de Letras em parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, apresenta a palestra “Medeia e o feminino infamiliar”. A estreia traz a psicanalista Cristiane Barreto e a professora Tereza Virgínia Barbosa como convidadas. A palestra será transmitida ao vivo pelos canais do YouTube e Facebook da instituição, nesta quarta-feira (26), às 20h. A partir da tragédia Medeia, de Eurípides, as palestrantes vão abordar o feminino no mundo antigo.





COMPETIÇÃO animada

CÃES POLICIAIS





A série Os melhores cães policiais mostra uma competição divertida entre cachorros profissionais K9 e cães domésticos, junto a seus adestradores. A cada episódio, a equipe vencedora do circuito de obstáculos recebe US$ 10 mil e se classifica para o prêmio final: US$ 25 mil e doação para uma instituição beneficente à sua escolha.O programa vai ao ar nesta quarta-feira (26), às 18h50, no A&E.





ADEUS A WASHINGTON NOVAES

o DEFENSOR DO XINGU

(foto: Marcelo Novaes/DivulgaÇão)



O jornalista Washington Novaes morreu na noite de segunda-feira (24), em Aparecida de Goiânia (GO), aos 86 anos. Um dos pioneiros na cobertura de meio ambiente e povos indígenas no Brasil, Novaes não resistiu às complicações de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, descoberto em março. "Eu e meus irmãos ficamos órfãos de um pai extremamente generoso, mas acho que também muita gente fica órfã de uma referência para o jornalismo brasileiro, um pioneiro do jornalismo ambiental, que trouxe para a grande comunicação as pautas ambiental e da defesa dos povos indígenas", disse o cineasta Pedro Novaes.





O jornalista conquistou o Prêmio Esso Especial de Ecologia e Meio Ambiente, em 1992, por artigos sobre a Eco-92 publicados no Jornal do Brasil, e a medalha de prata no festival de Cinema e TV de Nova York, em 1982, pela direção do documentário Amazonas, a pátria e a água. Um dos trabalhos mais conhecidos de Novaes é a série documental Xingu – A terra mágica, que venceu diversas premiações. Mais de duas décadas depois, em 2006, o jornalista voltou ao local e, testemunha de mudanças, filmou cenas e personagens que havia encontrado antes para o documentário Xingu, a terra ameaçada (foto).





ANITTA

STREAMING DE JOGOS

(foto: Eduardo Bravin/Divulgação )



A partir de 3 de outubro, os fãs de Anitta (foto) poderão acompanhar a cantora durante transmissões semanais no Facebook Gaming. Os seguidores vão observar a performance da artista durante jogos como Grand Theft Auto, Free Fire, The Sims e Euro Truck Simulator. Além disso, existe a possibilidade de interagir diretamente com Anitta. Segundo informações do Facebook, o Brasil é um dos principais consumidores de streaming de jogos. De outro lado, a cantora tem 14 milhões de seguidores na mesma rede social, fora os 47 milhões no perfil no Instagram.





MARISA ORTH

SAIA JUSTA





No Saia justa desta quarta (26), às 22h30, no GNT, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos recebem virtualmente a atriz Marisa Orth. Elas vão conversar sobre direito à privacidade, marcos na carreira e a sensação de conforto ao já saber o final de uma história. Abrindo os debates, elas repercutem e questionam casos recentes de mulheres que tiveram momentos íntimos dentro de suas próprias casas expostos nas redes, e refletem o porquê de as mulheres serem vítimas preferenciais desse tipo de crime. Haverá também homenagem a Fernanda Young, na semana que marca um ano de falecimento da escritora e dramaturga.