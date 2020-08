Isolamento social não tirou o pique dos grafiteiros de BH

Durante a pandemia, Raquel Bolinho criou mural para o Sesc Palladium e um guia na internet em que seu famoso personagem lida com a quarentena (foto: Acervo pessoal)

Grafite é sinônimo de rua. O espaço urbano vem se transformando em galeria a céu aberto, com muros, viadutos, tapumes, trens e metrôs exibindo traços marcantes desta arte contemporânea. Desde março, o confinamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus teve forte impacto sobre a ação dos grafiteiros de Belo Horizonte, mas eles buscam alternativas para não parar de criar. A internet é forte aliada desses artistas.





Raquel Bolinho, criadora do personagem Bolinho, viu-se presa dentro de casa, depois de grafitar nas ruas por 11 anos. “No começo, eu nem saía. Tive de me adaptar”, conta ela, que passou a se dedicar ao desenho e a fazer posts diários na internet.





“Bolamos o Guia bolinho nada prático de como lidar com a quarentena, desenhos diários mostrando o que o Bolinho está fazendo durante a pandemia, como ele enfrenta este momento”. Raquel conta que não é fácil lidar com o isolamento social. “O jeito foi postar na internet para que as pessoas vissem o meu trabalho. Com o tempo, voltei a fazer algumas pinturas nas ruas, usando a pandemia como tema.”





Além de ser atuante na internet, Raquel também vem criando murais. No mês passado, ela fez uma pintura por encomenda do Sesc Palladium. “Tenho trabalhado o grafite com menos intensidade. Em meu site, há coisas para colorir e material para download. É legal, porque as crianças estão em casa e os professores precisam de material”, comenta.



Tot (ACIMA) e Alexandre Rato (ABAIXO) comemoram a retomada de projeto que reuniu grafiteiros para pintar tapumes da Arena MRV (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 24/6/2020)

(foto: Arquivo pessoal)



FESTA Agora ela está preparando a comemoração do aniversário de seu famoso personagem Bolinho. “Não será como nos anos anteriores, com pinturas, exposições e festas. Planejei várias atividades para as pessoas participarem de casa. É só entrar no nosso site para ver”, ela convida.





Tot é grafiteiro há 20 anos. “Tenho origem na rua mesmo, aprendi a pintar sozinho. No mundo do grafite, tem muito dessa coisa de um aprender com o outro”, diz. Além de grafites, ele faz pinturas decorativas.





Quando começou a pandemia, ele teve de lidar com o adiamento e o cancelamento de projetos. A quarentena obrigou Tot a se reinventar, pintando telas e customizando jaquetas.





Foi complicado ficar em casa, longe dos murais. “Fiz parte de um projeto legal, o Arte pela Cesta. Juntamos 40 artistas, cada um doou uma tela e elas foram trocadas por cestas básicas, doadas para pessoas carentes”, diz.





De um tempo para cá, novos trabalhos estão aparecendo. “Alguns projetos foram retomados, como o painel que fizemos nos tapumes da Arena MRV, onde será construído o estádio do Atlético. Pintei o jogador Ronaldinho”, conta.





Depois desse trabalho, Tot fez outros três. “Nos próximos dias, farei outro, mas desta vez é uma decoração de interiores.”





Entre os trabalhos adiados de Tot há pinturas para decorar bares, pubs e escolas. “Como as atividades foram interrompidas, acredito que proprietários estão segurando o investimento. Resta esperar mais um pouco”, conforma-se. Ele se diz “meio desligado da internet”, mas exibe suas criações nas redes sociais.



Clara Valente pintou mural na Funarte, em BH (foto: Ana Sanders e Júlia Braga/divulgação)



INSTAGRAM A pandemia obrigou Clara Valente a mudar sua forma de trabalho. “Como não podia fazer grafite, tive de me virar em casa, pois estava cumprindo o isolamento social. Trabalhei todos os dias, pintando e pensando nas minhas próximas gravuras, desenhos e projetos. Também postei trabalhos no Instagram. Muitas pessoas passaram a me seguir e a conhecer meu trabalho. Isso me deu ânimo para ficar em casa e pintar”, diz.





Um dos trabalhos recentes de Clara foi o mural da Funarte, no Centro de BH, em homenagem à artista plástica Yara Tupynambá.





“Fiz em junho. O projeto surgiu em meio à pandemia, mas tomamos os devidos cuidados, pois não tinha como adiá-lo. Éramos eu, outros grafiteiros e artistas plásticos”, diz Clara.





No momento, ela está concluindo um trabalho para o programa Desvios, no Sesc Palladium, iniciado no fim de março. “Eles convidaram vários grafiteiros para pintar lá. Quando o espaço reabrir, o projeto será inaugurado”, afirma.



SURPRESA





Assim como Tot, Rato participou do projeto que convidou grafiteiros a pintar tapumes da obra da Arena MRV, em julho. “Cheguei a fazer lives no Instagram para interagir com a galera. Apesar da pandemia, continuo na ativa e as propostas voltaram a surgir. Recentemente, fiz um mural na cidade de Rio Branco. Felizmente, as coisas estão se normalizando”, acredita.

Grafiteiro há 15 anos, Alexandre Rato foi pego de surpresa pela pandemia. “Como sou tatuador, tive de recorrer a essa outra profissão. Mas não deixei de trabalhar com grafite, fiz em locais onde não havia nenhum tipo de aglomeração, basicamente em lojas e murais”, conta. “Tive que vender quadros, fazer ilustrações para livros”, revela.