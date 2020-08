Fãs do cinema francês têm até dia 27 para ver 50 filmes

(foto: Festival Varilux/DIVULGAÇÃO )

Fãs do cinema francês têm até quinta-feira (27) para ver e rever um dos 50 filmes disponíveis gratuitamente no Festival Varilux em Casa. Depois de quatro meses, o evento on-line contabiliza quase 500 mil visualizações das produções disponíveis na plataforma, e mais de 2 milhões de conexões no site do festival. Diversidade de títulos e gêneros está no catálogo da Varilux, que conta com os maiores nomes do cinema francês, entre eles Catherine Deneuve (A loucura de Claire Darling, O reencontro, O ignorante), Isabelle Huppert (As falsas confidências, Branca como a neve/foto), Marion Cotillard (Rock'n roll, Um instante de amor), Gérard Depardieu (Tour de France), Daniel Auteuil (Quem me ama me segue), Vincent Cassel (Mon roi), Vincent Lindon (Em guerra) e Louis Garrel (Um homem fiel). Para quem quer rir um pouco, tem as comédias Amor à segunda vista e As primeiras férias não se esquece jamais. Para assistir, basta acessar o link www.festivalvariluxemcasa.com.br e fazer um cadastro simples.





PROJETO CURA

INSCRIÇÕES





O Cura – Circuito Urbano de Arte volta a ser realizado em setembro, entregando quatro novas pinturas em prédios no Hipercentro de Belo Horizonte, todas visíveis da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta. Serão contempladas também duas instalações de arte pública nas imediações do Centro da capital. Devido à pandemia, nesta quinta edição, a programação gratuita aberta ao público será virtual, com debates, oficinas e aulas. Como destaque, foi aberta a Convocatória Cura, seleção pública em que artistas brasileiros poderão concorrer para pintar uma fachada cega de um edifício no Centro de BH. As inscrições poderão ser feitas até 2 de setembro pelo site do festival – www.cura.art.





GILBERTO GIL

NOVIDADES NA WEB

(foto: Jorge Bispo/divulgação)



Gravado em 2012 no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, o projeto Concerto de cordas e máquinas de ritmo (foto), de Gilberto Gil, ganha desdobramentos na web com o lançamento de EP nas plataformas digitais, show na íntegra e making of da gravação no YouTube. O álbum conta com seis faixas: Quatro coisas, Um abraço no João, Expresso 2222 (as três de Gilberto Gil), Saudade da Bahia (Dorival Caymmi), Lamento sertanejo (Gil/Dominguinhos) e Up from the skies (Jimi Hendrix).





CAZUZA

BANDNEWS DOCS





Nesta terça-feira (25), o BandNews Docs, às 23h, na BandNews, presta homenagem ao cantor e compositor Cazuza, que morreu há 30 anos em decorrência da Aids. O artista deixou sua imagem cristalizada no tempo pela força de sua obra e será lembrado em depoimentos inéditos, como o do jornalista Zeca Camargo. O diretor e apresentador conta detalhes do dia em que Cazuza declarou a ele que havia contraído HIV. Foi a primeira vez que o músico falou sobre sua doença em entrevista à imprensa. Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, afirma, em depoimento exclusivo ao programa, que aprendeu muito mais com o filho do que ensinou. O cantor Leo Jaime também participa da atração. O programa ainda exibirá imagens de Cazuza nos estúdios da Band, em 1988, quando ele participou do programa Cara a cara, de Marília Gabriela.





ADEUS A XÊNIA BIER

APRESENTADORA DE TV

(foto: Twitter/reprodução)



Morreu na segunda-feira (24), a apresentadora Xênia Bier (foto). Ela sofria do mal de Alzheimer e estava internada havia dois meses em uma clínica em São Paulo. Segundo a família, Xênia pediu para ser cremada. A paulistana Xênia Bier se chamava Vilma Barreto. Nasceu em 1935 e fez sua carreira na televisão, passando por diversas emissoras. A jornalista teve importante participação em vários programas, sempre analisando temas polêmicos. Na Band, comandou o Xênia e você, mas ganhou o público com sua participação no TV Mulher, da Globo, entre 1981 e 1984. Passou também pelo Mulher 88, da TV Manchete, e o tradicional Mulheres, da TV Gazeta.





DIVERSIDADE DE CORPOS

HERÓIS DA MODA





A partir desta terça-feira (25), às 22h10, o TLC apresenta sua nova série Heróis da moda. Em oito episódios, a produção celebra a beleza ao armar uma competição em busca de modelos que representem diversidade de corpos, estilos e nacionalidades. A indústria da moda estabeleceu por muito tempo padrões restritivos, mantidos com a ajuda da manipulação de imagens, que acabaram por criar a ilusão de perfeição. A nova atração representa um movimento que busca redefinir aquilo que entendemos por beleza, ao procurar modelos entre pessoas comuns de diferentes nacionalidades e com belezas igualmente diversas.





REGINA BRAGA E MARTA GÓES

SEMPRE UM PAPO





A atriz Regina Braga e a escritora e dramaturga Marta Góes vão falar sobre o livro Um porto para Elizabeth Bishop (editora Terceiro Nome), que está em sua segunda edição e foi levado aos palcos em monólogo estrelado por Regina. As duas são convidadas do Sempre um Papo virtual, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto nesta terça-feira (25), às 18h.





BABU SANTANA

NO #PROVOCA

(foto: Instagram/Reprodução da Internet )



O ex-BBB e ator Babu Santana (foto) é o convidado do #Provoca, às 22h15, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. No programa, ele mostra sua nova casa e se emociona ao contar a história de sua mãe. Em entrevista de forma remota a Marcelo Tas, também relembra os tempos em que os carros de filmagem não o buscavam na porta de casa, no Morro do Vidigal – situação que não acontecia com seus colegas de trabalho. Na edição inédita, Babu ainda fala sobre sua trajetória, Nós do Morro e a participação no Big brother Brasil 2020.





REPÚBLICA DO SKATE

ESTREIA

(foto: OFF/DIVULGAÇÃO )



A estreia de República do skate (foto) será nesta terça-feira (25), às 21h30, no Off. Gravada antes da pandemia em São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles e Barcelona, a série acompanha a rotina de skatistas brasileiros de destaque internacional, como Tiago Lemos, Yuri Fachinni e Luan Oliveira, entre outros, além dos novos talentos que cada vez mais ganham notoriedade no circuito mundial, como Gabriel Fortunato, Ivan Monteiro e Lucas Rabelo.