Tributo ao Mamonas reúne Alok, Latino, Sidney Magal, Porchat e Adnet

(foto: Total Entertainment/DIVULGAÇÃO )

Fabio Porchat, Angélica, Preta Gil, Marcelo Adnet, Marisa Orth, Marcos Veras, Paulo Ricardo, Sidney Magal, Alok, Carolina Dieckmann, Giovanna Antonelli, Edson Celulari, Ingrid Guimarães, Tom Cavalcante, Nanda Costa e Latino são alguns dos artistas que vão participar da megalive beneficente Xô corô, em homenagem aos Mamonas Assassinas (foto), neste domingo (23), a partir das 17h, com transmissão no canal oficial dos Mamonas no YouTube (www.youtube.com/mamonasassassinas). Durante o evento serão relembradas músicas inesquecíveis dos meninos de Guarulhos, como Pelados em Santos, Robocop gay, Vira-vira e Sabão crá-crá. A apresentação será do ator e cantor Ruy Brissac, que interpretará Dinho no filme e na série Mamonas Assassinas. Ruy também foi o protagonista de O musical Mamonas.





QUILOMBOS

MOSTRA DE CINEMA

(foto: cinema dos quilombos/DIVULGAÇÃO)



De hoje (22) a 5 de setembro, será realizada a 1ª Mostra de Cinema dos Quilombos, on-line e gratuita, resultado parcial da pesquisa/ levantamento iniciada em junho em parceria com as pesquisadoras Alessandra Brito e Maya Quilolo sobre o cinema feito nos quilombos no Brasil. São mais de 40 inscrições de filmes dirigidos por realizadores quilombolas, negros e brancos aliados às lutas antirracistas no país. Olhar caiçara na comunidade quilombola (foto), com direção coletiva, está entre os filmes exibidos. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site https://cinecipo.com.br/cinema-dos-quilombos/, onde também consta programação completa.





CHICO XAVIER

HOMENAGEM AOS 110 ANOS





Neste sábado (22) e domingo (23), será realizado megaevento on-line em homenagem aos 110 anos de nascimento de Chico Xavier. Amigos, pessoas que se inspiram na sua vida e obra, que estão levando a sua mensagem para a literatura, a arte, a ciência, o cinema, o teatro e a música, participam das comemorações. Entre eles, o cantor e compositor Fábio Júnior cantará a música Chico Xavier, que fez para o médium mineiro, neste sábado (22), às 21h30. Transmissão pelo youtube.com/redeamigoespiritatv.





NEVILLE D'ALMEIDA

SÉRIE ATOS





O cineasta Neville d'Almeida é o convidado da série Atos, exibida na TV Brasil, neste domingo (23), à meia-noite. Às vésperas de completar 80 anos, o diretor mineiro tem rica trajetória como roteirista, escritor, ator e fotógrafo. Na direção, Neville d'Almeida foi responsável pelos filmes A dama do lotação (1978), Os sete gatinhos (1980), Rio Babilônia (1982) e Matou a famíliae foi ao cinema (1991).





DUELO DE MCS

EVENTO ON-LINE





Com a impossibilidade de estar na rua por causa da pandemia do coronavírus, a Família de Rua realiza o Duelo na tela, neste domingo (23), às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da organização (www.youtube.com/familiaderua). Oito MCs de Minas Gerais participam do evento. Colombiana, Mina Nai, Eli Ribeiro, R Mensageira, Drizzy, Wad, Dias e Novak irão se enfrentar em batalhas de rimas improvisadas. Quem será responsável pela trilha sonora dos duelos é o DJ Coyote. A festa ainda terá show de FBC.





No fim de semana

DENISE FRAGA

(foto: João Caldas Filho/DIVULGAÇÃO)



A série teatral retorna à programação do Instituto Usiminas neste sábado (22), às 20h, com a peça Galileu e eu – A arte da dúvida, da atriz Denise Fraga (foto). Em novo formato, o espetáculo será exibido ao vivo no canal da Usiminas no YouTube (https://www.youtube.com/ UsiminasOficial), com acesso gratuito. A peça narra parte da biografia do cientista italiano Galileu Galilei. Na nova montagem, Denise retorna à obra de Bertolt Brecht e cria pontes com o tempo presente.





FERNANDA ABREU

(foto: Gui Paganini/Giovani Bianco/DIVULGAÇÃO)



Inspirada pelos versos da emblemática música Eu vou torcer, Fernanda Abreu (foto) apresenta neste sábado (22), às 19h, direto de sua casa, o show Cativeiro. Em clima amistoso e intimista, onde a cantora aproveita para dividir histórias pessoais e artísticas, ela relembra clássicos dos seus 30 anos de carreira, como Kátia Flávia, Veneno da lata e Rio 40 graus, além de outras do seu mais recente álbum, Amor geral. O single recém-lançado Do Ben, homenagem a Jorge Ben, também está no roteiro. A transmissão será no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).





TETÊ ESPÍNDOLA E LUCINA





As cantoras, compositoras e instrumentistas Tetê Espíndola e Lucina terão sua live exibida pela Rede Minas, neste sábado (22), às 19h30, como parte do movimento #Artesalva. Com 40 anos de carreira, Tetê gravou 16 discos. Em 1985, foi premiada no Festival dos Festivais com Escrito nas estrelas. Lucina ficou conhecida pelo trabalho com a parceira Luli. A dupla criou sete álbuns marcados pelos tambores e belas melodias. Suas composições foram interpretadas por Ney Matogrosso e Nana Caymmi, entre outros.





RODRIGO SURICATO

(foto: RENAN OLIVEIRA/divulgação)



Após lançar Suricateando, seu novo álbum na sexta-feira, Rodrigo Suricato (foto) faz live neste domingo (23), às 18h, com transmissão no canal oficial do artista no YouTube. O repertório reunirá as principais canções de seus três discos anteriores, entre elas Sol-te, vencedora do Grammy Latino de 2015, algumas de Barão Vermelho, releituras inéditas e quatro músicasde Suricateando.





BRUNA MARQUEZINE

VOU NADAR ATÉ VOCÊ

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO )



Vou nadar até você, estrelado por Bruna Marquezine (foto), estreia no domingo (23), às 23h, no Canal Brasil. Dirigido por Klaus Mitteldorf, Peter Ketnath, Ondina Clais e Fernando Alves Pinto, os cineastas também fazem parte do elenco. No filme, Bruna interpreta Ophelia, uma jovem apaixonada por fotografia que cresceu ao lado da mãe, Talia (Ondina Clais), e sempre quis saber o paradeiro do pai. A jovem suspeita ser Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão recluso e recém-chegado ao Brasil para inaugurar sua nova exposição.