Live '4 irmãos' reúne as famílias Borges e Venturini

Telo Borges diz que show de hoje "junta quatro estradas (foto: Acervo pessoal) Apesar do isolamento social, que impõe distância a amigos e familiares por causa da pandemia, esta sexta-feira (21) terá um encontro afetivo-musical no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Diretamente do palco, às 21h, será transmitida pelo YouTube a live 4 irmãos, reunindo dois Borges (Telo e Lô) e dois Venturinis (Flávio e Cláudio).





Diretor musical e idealizador do encontro, Telo Borges revela que depois de um show recente dele e Cláudio Venturini, surgiu a ideia “de juntar quatro estradas que sempre andaram juntas, embora cada um de nós desenvolva a própria carreira”.





Pela primeira vez, os quatro dividirão o mesmo palco. “Tive a minha carreira no teatro, com trilhas infantis, e nas bandas do Beto Guedes, do próprio Lô e do Flávio Venturini, além de parcerias com Milton Nascimento, enquanto o Lô teve outra vivência com o Milton, o 'disco do tênis'. E o Flávio com o 14 Bis...”, enumera Telo.

Cláudio Venturini faz parte do 14 Bis, destaque do pop mineiro (foto: CAMILA DE AVILA/divulgação)



“Eu e Cláudio sempre tivemos afinidade, fizemos shows, com uma agenda legal juntos. Convidei, eles toparam. A apresentação parte dessa premissa, como se eu e Cláudio estivéssemos convidando nossos irmãos para um gran finale com os quatro no palco”, explica.





De acordo com Telo, o público ouvirá o melhor da carreira de cada um. “Nossos repertórios são vastos de sucessos, principalmente os do Lô e do Flávio. Então, vamos dar o tiro certo, com aquelas mais conhecidas de cada um.”

Lô Borges é autor de clássicos da MPB, como Trem azul (foto: João Diniz/divulgação)



Do repertório de Telo foram selecionadas Vento de maio (gravada por Lô e Elis Regina), Voa bicho e Tristesse, parceria com Milton Nascimento, que lhe rendeu o Grammy Latino de melhor canção brasileira, em 2013.





Não faltarão hits do 14 Bis e temas do Clube da Esquina, que completa 48 anos em 2020. “Trem azul, Paisagem na janela, Quem sabe isso quer dizer amor, Linda juventude, Noites com sol, as do (disco) Clube da Esquina 2. Serão muitos sucessos de todos nós”, garante.

Flávio Venturini compôs os hits Linda juventude e Noites com sol (foto: ACERVO PESSOAL)



Telo Borges fala com carinho do Clube da Esquina, movimento mineiro que marcou a história da MPB. “O sentimento é de muita gratidão ao povo todo que curte e ao Milton, peça fundamental para que todos esses nomes se aglutinassem. Vemos com alegria e emoção o caminho para o cinquentenário do Clube, daqui a dois anos.”





4 IRMÃOS

Nesta sexta-feira (21), às 21h, no canal do

Minas Tênis Clube (www.youtube.com/minastcoficial).