'Grey's anatomy' entra para o catálogo da Globoplay

A doutora Meredith (Ellen Pompeo) vai enfrentar a COVID-19 (foto: ABC/divulgação)



Grey's anatomy deixou de ser exclusividade da Netflix, em mais um capítulo da guerra do streaming. A aclamada série hospitalar agora faz parte do catálogo da GloboPlay, depois de muito suspense nas redes sociais. No Twitter, o perfil da plataforma brincou: “Só quem é fã de verdade vai saber! Qual é a série icônica que vai chegar aqui?”. A data de “estreia” não foi confirmada. Na TV paga, a série é exibida pelo Sony Channel.





São 16 temporadas, com 360 episódios. A próxima não poderia deixar de abordar a revolução que o novo coronavírus impôs ao mundo, sobretudo ao Grey Sloan Memorial Hospital, cenário da trama.





Krista Vernoff, produtora-executiva do seriado, informou que roteiristas já se dedicam à COVID-19. Porém, as filmagens ainda não começaram devido às regras de isolamento social.