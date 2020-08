Veja 10 filmes estrelados por Robert De Niro no streaming

(foto: internet/reprodução)

Robert De Niro é um daqueles atores que roubam a cena mesmo quando não são protagonistas. Com 55 anos de carreira, o ator nascido em Nova York já trabalhou em cerca de 80 produções e recebeu indicações aos principais prêmios da indústria cinematográfica. Como homenagem aos seus 77 anos, completados em 17 de agosto, o Telecine selecionou 10 filmes protagonizados por ele. Entre os títulos disponíveis no streaming do canal, estão Os intocáveis, filme de Brian De Palma no qual ele vive o chefão da máfia Al Capone (foto). Os outros longas em cartaz são: O poderoso Chefão – Parte II (Francis Ford Coppola); Entrando numa fria (Jay Roach); Entrando numa fria maior ainda (Jay Roach); Entrando numa fria maior ainda com a família (Paul Weitz); O casamento do ano (Justin Zackham); Última viagem a Vegas (Jon Turteltaub); Touro indomável (Martin Scorsese); Brazil: O filme (Terry Gilliam) e Era uma vez na América (Sergio Leone).





ILHA DOS MACACOS

ESTREIA

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Ilha dos macacos (foto), série documental sobre a vida dos primatas na floresta tropical do Sri Lanka, estreia nesta quarta (19), às 20h30, na TV Brasil. Em três episódios de 50 minutos, a atração acompanha os desafios de três espécies desses animais em uma antiga cidade em ruínas, no coração do país asiático insular, além de revelar os segredos desses mamíferos e o surgimento de uma nova dinastia de macacos na vasta natureza selvagem da região. Como os humanos, os primatas vivem em famílias, tribos e comunidades. Eles usam um rico repertório de gestos para se comunicar entre si. Inteligentes, tecem as próprias histórias ao manifestar reações que se assemelham às humanas no cuidado com filhotes, acasalamento, cooperação, trabalho em equipe, ciúme, agressão e guerras tribais.





GRUPO CORPO

CURSO ON-LINE





O Grupo Corpo está com inscrições abertas para o curso on-line Dançando com o Corpo, aberto a não bailarinos. Serão oito aulas no total (cinco gravadas e três ao vivo) com o elenco de profissionais da companhia de dança. As coreografias serão inspiradas na obra Parabelo. Quem se inscrever terá direito a seis bônus, entre eles voucher para visitar a sede e assistir a um ensaio do grupo quando eles forem retomados.

O curso pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 48,42. Informações pelo e-mail grupocorpo@grupocorpoplay.com.br.





GIRAMUNDO

PETROBRAS CULTURAL

(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)



Com o projeto Miniteatro Ecológico, o grupo Giramundo (foto), que comemora 50 anos, foi selecionado pelo Petrobras Cultural, na categoria projetos de artes cênicas destinados a crianças até 6 anos. O grupo foi um dos oito projetos de dança e teatro escolhidos entre 938 de várias partes do país. A verba, inicialmente prevista em R$ 3 milhões, aumentou para R$ 4 milhões, considerando a qualidade das propostas recebidas. A previsão é de que os projetos circulem por 15 estados em todas as regiões do país: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.





CINE CEARÁ

INSCRIÇÕES





O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema recebe até 8 de setembro inscrições para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragemda 30ª edição. Realizado anualmente de forma ininterrupta desde 1991, o evento comemora três décadas neste ano e acontece de 28 de novembro a 4 de dezembro, em novo formato, presencial e virtual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cineceara.com, onde também estão disponíveis todas as informações e regulamento.





CÃES POLICIAIS

NOVA SÉRIE

(foto: A&E/divulgação)



A série Os melhores cães policiais (foto) estreia nesta quarta-feira (19), às 18h50, no A&E. É uma competição divertida entre cachorros profissionais K9 e cães domésticos, junto a seus adestradores. A cada episódio, a equipe vencedora do circuito de obstáculos recebe US$ 10 mil e se classifica para o prêmio final:US$ 25 mil e uma doação para a instituição beneficente escolhida pelos participantes.





LENINE, DORI CAYMMI E BOLDRIN

PAULO CÉSAR PINHEIRO

(foto: Flora Pimental/Divulgação )



Nesta quarta-feira (19), às 22h45, a TV Cultura exibe o terceiro episódio da série documental Paulo César Pinheiro – Sempre poeta. Na edição inédita, a produção original da emissora destaca alguns dos mais notáveis trabalhos da carreira do compositor e escritor, além de trazer depoimentos de artistas como Lenine (foto), Dori Caymmi e Rolando Boldrin. No episódio, Paulo César Pinheiro também comenta sobre seu encontro e parceria com Pixinguinha.





LIVES do dia





TADEU FRANCO

(foto: Lu Gontijo/DIVULGAÇÃO)



Tadeu Franco celebra seu aniversário nesta quarta-feira (19), com show on-line, às 19h, no seu canal do Instagram @tadeufrancooficial. O repertório reúne canções favoritas, sucessos e inéditas. O músico cresceu em Teófilo Otoni, onde deu seus primeiros passos musicais. A carreira ganhou fôlego ao gravar com Milton Nascimento e Simone a música Comunhão, incluída no disco Anima, lançado em 1982. Em seguida, dedicou-se à produção de seu primeiro disco, Cativante, lançado em 1984. Com produção e direção de Milton Nascimento, arranjos de Wagner Tiso e Túlio Mourão e participação de Cláudio Venturini, Márcio Montarroyos e Nivaldo Ornelas, o disco traz o primeiro sucesso do cantor, Nós dois, além Nenhum mistério (Lô Borges, Murilo Antunes e Ronaldo Bastos), Gente que vem de Lisboa (Tavinho Moura e Fernando Brant) e Se meu jardim der flor (Zé Renato e Xico Chaves), canções que se tornaram obrigatórias em seu repertório.





CINEOP





A 15ª CineOP realiza nesta quarta-feira (19), às 18h, no canal do YouTube da Universo Produção, live com os curadores do evento. Ines Aisengart Menezes (temática Preservação), Francis Vogner dos Reis (Histórica), Adriana Fresquet e Clarisse Alvarenga (Educação) abordarão cada tema da mostra de cinema. O tema central é “Cinema de todas as telas” e propõe refletir o momento atual mundial, em que a revolução da tecnologia da informação, a transformação dos hábitos culturais, a multiplicação de canais, plataformas, redes e serviços interativos dão o tom da complexidade dos desafios do mundo contemporâneo e globalizado.