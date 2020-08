Exposição propõe viagem virtual pela obra de Leonardo da Vinci

Mona Lisa é atração de mostra digital em cartaz no site do MIS de São Paulo (foto: Governo SP/reprodução)

Versão digital da mostra sobre Leonardo da Vinci no MIS Experience, promovida pelo Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, já pode ser conferida pelo público. Espectadores farão imersão 360 graus com realidade aumentada, que estará disponível no site oficial da instituição.





Suspensa desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio propõe uma viagem pelas áreas temáticas relacionadas às criações do artista e inventor, incluindo a sala de projeção, com imagens em 360 graus. Há um recorte especial sobre a icônica pintura Mona Lisa.





Criada em parceria com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, a mostra reúne cerca de 100 peças, réplicas das invenções e das obras do mestre renascentista italiano.





Como outras instituições, o MIS Experience teve de se adaptar a este momento de isolamento social, fechando as portas. Porém, a tecnologia possibilita retomada on-line das atividades. Como complemento, estão programadas duas lives diárias com acesso exclusivo.





O ingresso custa R$ 20, mas o acesso é gratuito para as escolas públicas do estado de São Paulo. (Estadão Conteúdo)





LEONARDO DA VINCI: 500 ANOS DE UM GÊNIO

Mostra digital promovida pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ingressos: R$ 20. Informações: https://www.exposicaodavinci500anos.com.br/#/