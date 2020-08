Documentário sobre Angel Vianna estreia na TV

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

Angel Vianna, pioneira da dança contemporânea brasileira, coreógrafa, teórica, educadora e militante da consciência corporal, revisita sua própria trajetória no documentário Movimentos do invisível (foto), primeiro longa de Flavia Guayer e Leticia Monte, que estreia nesta terça-feira (18), às 22h30. As diretoras acompanharam a rotina de Angel, que tem 92 anos, e desenvolveram as cenas a partir do registro das chamadas Aulas do Papel, oficinas realizadas com pessoas de idades, gêneros e profissões diversas. "Por que fiquei tão encantada com o corpo?", pergunta a bailarina durante o longa. Em seguida, ela mesma responde: "Porque é meu instrumento de viver". A coreógrafa influenciou o pensamento sobre o corpo não apenas na dança, como também nas artes cênicas em geral.





PROJETO CULTURAL

CURSO ON-LINE





A Vale oferece novo curso on-line e gratuito destinado a quem quer aprender sobre como preparar um projeto cultural e como fazer para cadastrá-lo na Lei de Incentivo à Cultura. Informações e programação completa podem ser acessadas pelo http://www.vale.com/brasil/PT/sustainability/patrocinios/Paginas/treinamento-vale.aspx.





TRANSFOBIA

ESTREIA DE NÓS

(foto: canal Brasil/DIVULGAÇÃO)



A série Nós (foto), criada por David França Mendes e Rodrigo Ferrari e dirigida por Anne Pinheiro Guimarães, estreia nesta terça-feira (18), às 21h, no Canal Brasil, com dois episódios em sequência. Protagonizada por Fernando Eiras, Fabia Mirassos e Maria Léo Araruna, a produção conjuga, a partir da rotina de uma família, a discussão de questões como fluidez de padrões de gênero, sexualidade e transfobia.





LANDAU

NOVO CLIPE

(foto: LANDAU/DIVULGAÇÃO)



Conhecido por compor trilhas sonoras para programas e séries de TV, Landau lança o clipe El Dragón, inspirado em série homônima da Netflix. Apaixonado pelos clássicos filmes de caubói e bang-bang italiano, o cantor e compositor se junta ao videomaker Gustavo Frandoloso (Roleta Russa Filmes) para criar o webclipe inspirado no Velho Oeste. Gravado no Sul de Minas, no vilarejo de Caiana (foto), distrito de Alfenas, terra natal de Landau, a atmosfera rural tem cenário de uma antiga estação de trem da região. O novo clipe está disponível no canal oficial do artista no YouTube.





RAPPER BIVOLT

EXPERIMENTE





Com um repertório cheio de personalidade e versatilidade, a rapper paulista Bivolt tem se destacado no cenário nacional por mostrar o poder da dualidade musical. Conhecida por suas composições, que trazem uma mistura de R&B e soul, a cantora apresenta no episódio inédito da série Experimente faixas de seu primeiro álbum, lançado em 2019. A atração vai ao ar nesta terça (18), às 23h, no Bis.





GILBERTO GIL

ECONOMIA CRIATIVA

(foto: HANS PUNZ/AFP)



Nesta terça-feira (18), às 17h30, será realizado debate em torno do “Lançamento da pesquisa impactos da COVID-19 para a economia criativa”. O encontro on-line, que faz parte da série Ideias, promovida pelo Sesc São Paulo, contará com as presenças de Gilberto Gil (foto) e Danilo Santos de Miranda, filósofo, cientista social, especialista em ação cultural e diretor do Sesc São Paulo. Também participam da mesa Paulo Miguez, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, e Daniele Canedo, coordenadora do Observatório da Economia Criativa.





MIGUEL PAIVA E ALBERTO VILLAS

SEMPRE UM PAPO

(foto: Daniel Bianchini/divulgação)



O escritor e jornalista Alberto Villas e o cartunista, artista gráfico e escritor Miguel Paiva (foto) vão falar sobre “Jornalismo e humor” nesta terça-feira (18), a partir das 18h, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto.





MÃOS À OBRA

ARRASTA MÓVEIS





O GNT exibirá mais um episódio do Arrasta móveis, às 21h30, nesta terça-feira (18). A cada programa, o criador de conteúdo Matheus Ilt faz um tour virtual pela casa dos participantes, para ajudá-los a executar a transformação desejada no imóvel, com dicas criativas e simples de reproduzir. A ideia é desenvolver pequenas intervenções que sejam funcionais e tornem o ambiente mais acolhedor.

LIVE do dia

ROCKY HORROR





Rocky horror picture show se tornou um clássico cult e conquistou fãs pelo mundo. Em agosto, o filme completa 45 anos. Nesta terça (18), às 18h, haverá live no Instagram do canal Like (@canallikeoficial), com um bate-papo descontraído do ator, dublador e apresentador Hugo Bonemer com o roteirista de cinema Sylvio Gonçalves. Assim como Hugo, Sylvio é fã do musical, e os dois vão conversar sobre o impacto do filme na cultura pop.