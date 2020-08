Marcelo Adnet é o entrevistado do 'Roda Viva' nesta segunda

(foto: Globoplay/reprodução)

O ator, compositor e humorista Marcelo Adnet é o entrevistado desta segunda-feira (17) no Roda viva, às 22h, na TV Cultura, com retransmissão pela Rede Minas. Nascido em uma família de artistas, Adnet iniciou sua carreira no teatro, com a peça de improviso Z.É. Zenas emprovisadas. Ganhou destaque nacional na MTV Brasil, onde apresentou e atuou em programas humorísticos entre 2008 e 2013. Na Globo, participou da criação do programa Tá no ar: a TV na TV e dá vida ao personagem Rolando Lero na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo. O ator, compositor e humorista Marcelo Adnet é o entrevistado desta segunda-feira (17) no Roda viva, às 22h, na TV Cultura, com retransmissão pela Rede Minas. Nascido em uma família de artistas, Adnet iniciou sua carreira no teatro, com a peça de improviso Z.É. Zenas emprovisadas. Ganhou destaque nacional na MTV Brasil, onde apresentou e atuou em programas humorísticos entre 2008 e 2013. Na Globo, participou da criação do programa Tá no ar: a TV na TV e dá vida ao personagem Rolando Lero na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo.





• • •





Já durante a quarentena imposta pela pandemia do novocoronavírus, estreou o programa de esquetes Sinta-se em casa (foto), no Globoplay. O projeto trata assuntos da política brasileira atual com humor crítico, paródias e imitações feitas por Adnet, o que o fez ganhar as redes sociais e trouxe o humorista para o centro do debate nacional. O Roda viva é apresentado por Vera Magalhães. Na bancada de entrevistadores, a jornalista Anna Virginia Ballousier e Marcelo Tas, o escritor Antonio Prata, e os humoristas Bruna Braga e Helio de La Peña.







(foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO)



ROCKY & BULLWINKLE

NOVA VERSÃO DA SÉRIE





Famosos desde os anos 1960, quando protagonizaram a primeira versão da animação que trazia a dupla em situações engraçadas, Rocky e Bullwinkle retornam ao Discovery Kids em As aventuras de Rocky & Bullwinkle (foto), nova versão da série, que mantém a ação e o humor característicos dos personagens, em episódios de meia hora. A estreia será nesta segunda-feira (17), às 14h30. Eles são amigos inseparáveis, que, quando preciso, assumem a função de agentes secretos – mesmo que não percebam exatamente o que estão fazendo – e protegem o planeta dos planos maléficos do vilão Temerário Líder e de seus espiões, Boris Badenov e Natasha Fatale.





QUEIJOS

OS MELHORES





O programa Bem da terra, no Terraviva, exibe a partir desta segunda-feira (17) série especial sobre a produção de um dos melhores queijos do mundo. A apresentadora Renata Maron foi até Amparo, no interior de São Paulo, para mostrar a história, a cultura e a tradição da Fazenda Atalaia. Serão cinco reportagens exibidas ao longo da semana na atração, que vai ao ar às 8h30. Na Fazenda Atalaia, são produzidos mais de 20 tipos de queijo. O mais famoso é o tulha, que tem maturação de 12 meses e já foi considerado o melhor do mundo no concurso internacional World Cheese Awards.



(foto: Instagram/Reprodução)



LIVE DO DIA

TERESA CRISTINA E SARA SARRES





Mariana Kotscho e Roberta Manreza conversam com a cantora e compositora Teresa Cristina (foto) e a atriz e cantora Sara Sarres no Encontro digitais Cultura, com transmissão nesta segunda-feira (17), às 16h, pelo canal do YouTube da TV Cultura. O bate-papo aborda a importância da música, da dança e da arte. Teresa Cristina tem feito sucesso com sua lives diárias, nas quais canta e interage com a “plateia”. Sara falará sobre dança e a sua participação no programa Talentos, também da TV Cultura.





MERCEDES BARCHA

MORRE VIÚVA DE GABO





Mercedes Barcha, mulher, musa inspiradora e grande amor do escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), prêmio Nobel de Literatura, morreu no sábado (15), aos 87 anos, na Cidade do México. A causa da morte não foi divulgada. Segundo a imprensa colombiana, ela sofria de problemas respiratórios. Descendente de imigrantes egípcios, Mercedes nasceu em Magangué, onde seu pai, Demetrio Barcha, tinha uma farmácia. Gabo a conheceu ainda criança, quando viajava com o pai, de povoado em povoado, oferecendo remédios. Os dois se casaram em 1958 e permaneceram juntos até a morte do escritor.



(foto: FUTURA/DIVULGAÇÃO)



INFINITO AO QUADRADO

SÉRIE SOBRE MATEMÁTICA





Como as pirâmides foram construídas? Como a natureza se desenvolve? O que é o infinito? Para tudo isso, a matemática tem explicação. Essas respostas estarão na série Infinito ao quadrado, apresentada por Luana Lemes (foto), que estreia nesta segunda-feira (17), às 22h, no Futura. Com linguagem atrativa e efeitos visuais, o objetivo da atração é despertar o interesse dos jovens pelo mundo da matemática e também pela informação.



(foto: Curta!/divulgação)



ARNALDO ANTUNES

DOCUMENTÁRIO





A obra de Arnaldo Antunes é marcada pela pluralidade. O ex-Titã ultrapassou os hits da banda de rock, tornou-se compositor em diversos gêneros musicais e firmou-se também como poeta. Essa trajetória entre melodias e palavras é investigada e retratada no documentário autobiográfico Com a palavra, Arnaldo Antunes (foto), exibido pelo Curta! nesta segunda-feira (17), às 22h30. Com direção de Marcelo Machado, o filme relembra o início da carreira de Arnaldo, quando dividia os vocais e as composições dos Titãs. Também fala de seus trabalhos paralelos na literatura e em álbuns solos, além de sua participação no Tribalistas (com Carlinhos Brown e Marisa Monte).





RELEITURA MUSICAL

RONNIE VON





Também no Curta!, só que mais cedo, às 20h30, a série musical Os ímpares. No episódio desta semana, o álbum escolhido para releitura é A misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais, da fase psicodélica de Ronnie Von. As versões ficaram a cargo das bandas Opala, que regravou Rose Ann; e Dônica, que tocou Pare de sonhar com estrelas distantes. Além disso, Ronnie Von conta suas lembranças da época.