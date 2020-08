Reitora da UFMG fala sobre ética e cidadania em colóquio sobre água

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart (foto), vai participar nesta quarta-feira (12) da mesa 3, intitulada Passagens, do colóquio on-line Histórias de Água, organizado por Stefania Chiarelli, como parte do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense (UFF). Às 15h, Sandra falará sobre o tema “Trânsitos contemporâneos: ética, cidadania e direitos humanos”, com transmissão ao vivo no canal Estudos de Literatura UFF, no YouTube.



Em seguida, Silvio Renato Jorge, da UFF, abordará “Existir em deriva: novas viagens na literatura portuguesa”. Nesse evento, pesquisadores propõem a escuta de vozes que formam o amplo imaginário líquido, dando sentido político e poético às águas. Do colonialismo das velas portuguesas ao drama dos refugiados contemporâneos, a relação entre água e alteridade se faz presente nas narrativas coletivas. Lugar da memória, as águas se revelam espaço de resistência e reinvenção, mas também de opressão. A programação segue até 27 de agosto.





SURFE FEMININO

MARÉ DAS MARIAS

(foto: OFF/DIVULGAÇÃO)



Maré das Marias estreia nesta quarta-feira (12), às 21h30, no canal Off. As surfistas Bárbara Muller e Chantalla Furlanetto rodaram mais de 4 mil quilômetros entre o sul e o nordeste do país em busca de talentos do surfe feminino. A bordo da Kombi Jussara (foto), elas saíram do Rio Grande do Sul e seguiram até Pernambuco, conhecendo mulheres que contribuem para fortalecer um cenário do esporte cada vez maior e mais sólido. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Alagoas estiveram na rota da dupla. O programa foi gravado antes da pandemia da COVID-19. Além das descobertas de revelações do surfe, as duas passaram também por muitas aventuras.





CHE GUEVARA

DOCUMENTÁRIO

(foto: Sérgio Caddah/DIVULGAÇÃO )



Nesta quarta-feira (12), na faixa É tudo verdade, às 20h, o Canal Brasil exibe o documentário inédito Che – Memórias de um ano secreto (foto). O filme de Margarita Hernández traz uma história pouco conhecida de Che Guevara. Em 1965, no auge da Guerra Fria, Cuba desempenhava um importante papel geopolítico na disputa entre EUA e URSS, por representar ideais soviéticos, a poucos quilômetros da costa norte-americana. Com um país para comandar em um conturbado cenário internacional, o revolucionário some sem deixar vestígios.





INSTITUTO MACUNAÍMA

SELEÇÃO MUSICAL





O Instituto Macunaíma vai realizar o festival DDM – Dia da Música Barreiro em formato digital em 2020. Devido à pandemia do coronavírus, os shows serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais na internet. O edital do Dia da Música Barreiro é direcionado para músicos, compositores, DJs e grupos locais que desejam se inscrever para se apresentar nas lives do evento, que começa em 11 de setembro. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 13 de agosto via formulário on-line pelo bit.ly/inscricoesDDMbarreiro. Informações e regulamento: https://bit.ly/regulamentoddm.





UM PORTO PARA ELIZABETH BISHOP

REGINA BRAGA

(foto: sescsp/DIVULGAÇÃO )



Nesta quarta-feira (12), às 21h30, direto de sua casa, Regina Braga (foto) parte da sua experiência na peça Um porto para Elizabeth Bishop para contar sobre o período em que a poeta norte-americana viveu no Brasil. Regina interpreta a aventura de uma mulher frágil e solitária diante de um país estranho e de seus demônios internos. As cenas servem de ilustração para o relato da atriz sobre a personagem e sobre seu trabalho na peça, escrita especialmente para ela por Marta Góes. A direção de arte de Paulo Camacho ajuda a sublinhar as diferentes atmosferas do relato e do drama. O espetáculo faz parte da série Teatro #EmCasaComSesc, com transmissão pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo.





BADEN POWELL, ELIS E WILSON DAS NEVES

SÉRIE SOBRE PAULO CÉSAR PINHEIRO





A TV Cultura exibe nesta quarta-feira (12), a partir das 22h45, o segundo episódio da série documental Paulo César Pinheiro – Sempre poeta. O programa traz depoimentos de parceiros e amigos do compositor e poeta brasileiro, como Baden Powell, Elis Regina e Wilson das Neves. A atração ainda apresenta performances de músicas que marcaram a história de Paulo César Pinheiro, entre elas, Lapinha, Aviso aos navegantes, Vou deitar e rolar, Refém da solidão e O samba é meu dom.



LIVES do dia





ÁUREA MARTINS

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Áurea Martins (foto), acompanhada pelo violão de Lucas Porto, faz live em comemoração aos seus 80 anos. No repertório de mais de 50 anos de carreira, canções de Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Délcio Carvalho, Dona Ivone Lara, Johnny Alf, Hermínio Bello de Carvalho, Moacyr Luz e Cartola. Áurea é reconhecida por novos cantores da MPB e pelos grandes nomes da música, e continua apresentando seus shows e participando como convidada de projetos de outros artistas, como o grupo Casuarina, as cantoras Teresa Cristina, Fabiana Cozza e Mônica Salmaso. A transmissão será às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo.





CLARA BEZERRA E CHUVARADA





Nesta quarta-feira (12), para celebrar o Dia Nacional das Artes, os anfitriões Osório e Ofélia recebem na live do Quintal da Cultura a poetisa Clara Bezerra e os contadores de histórias do Grupo Chuvarada. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada a partir das 17h, no canal do YouTube do Quintal. O Chuvarada, formado por Thiago Leão, Gabrielle Varcica e Dan Siannis, dissemina a arte da contação de histórias. Além disso, em seu canal no YouTube, o trio promove oficinas, brincadeiras e toca músicas com violão e percussão. Clara Bezerra, de 13 anos, é uma cordelista do Rio Grande do Norte.