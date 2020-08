Titane encerra série de lives para celebrar seus 60 anos

(foto: Luiza Palhares/divulgação)

Nesta terça-feira (11), a cantora Titane (foto) encerra a série de quatro lives musicais, intituladas Titane em casa, que marcam a celebração de seus 60 anos, às 20h, com transmissão pelo YouTube (@titaneoficial). A última apresentação, Nas estradas de Elomar, será transmitida diretamente de Oliveira, de um casarão histórico da cidade. Segundo Titane, o repertório será uma seleção de obras elomarianas. A artista terá como convidado o parceiro Saulo Laranjeira e será acompanhada do violonista Hudson Lacerda, com quem já se apresentou em shows com participações de Elomar. O violão de Hudson também faz parte do último trabalho da cantora, Titane canta Elomar, lançado em 2018.





***





GIRAMUNDO

(foto: Giramundo/Divulgação )



Dando continuidade às comemorações de 50 anos do Grupo Giramundo, referência em teatro de bonecos, o Cine Theatro Brasil Vallourec apresenta nesta terça-feira (11), às 19h, em seu canal no YouTube (youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec), o espetáculo A Bela Adormecida (foto). Criada em 1971, a peça marcou a estreia da trupe. O texto foi adaptado por Álvaro Apocalypse a partir do conto de Charles Perrault. Em 1991, o espetáculo foi remontado, tornando-se o primeiro do grupo a trocar totalmente de mãos. A Bela Adormecida ganhou nova roupagem em 2018: os bonecos foram restaurados, criados novos cenários e a peça adaptou-se à atualidade com projeções em vídeo. A trilha sonora original foi mantida, com o objetivo de preservar a história do teatro mineiro.





***





CHICO MENDES





O cantor soteropolitano Chico Mendes apresenta nesta terça-feira (11), às 19h, show com repertório de clássicos do samba e composições autorais, acompanhado dos músicos Gabriel Deodato (violão 7 cordas) e Cleiton Fernando (percussão). Com 50 anos de carreira, Chico Mendes iniciou sua trajetória no Rio de Janeiro, em 1968, com o Samodesto Trio. No final dos anos 1970, entrou para o grupo Os Cantores de Ébano, que se notabilizou com a música Leva eu saudade. A transmissão, que faz parte da série Música #EmCasaComSesc, será via Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).



***





CONCURSO DE FOTOGRAFIA

INHOTIM





Dezenove de agosto é o Dia Mundial da Fotografia. Para comemorar a data, o Inhotim realiza o concurso cultural "Arte, arquitetura e paisagem", para os visitantes matarem as saudades de percorrer os jardins, galerias e cantinhos do museu. Interessados devem enviar uma foto feita por celular ou tablet, que registre o diálogo entre arte, arquitetura e paisagem do instituto. O prazo para envio é 14 de agosto, às 15h, pelo site inhotim.info/concurso, onde também constam todas as informações e regulamento. Na segunda etapa, as imagens selecionadas serão colocadas para votação pública nos stories do Instagram do Inhotim. A divulgação das cinco fotos campeãs será em 28 de agosto. Os vencedores ganharão uma entrada com acompanhante no museu (quando reabrir); três pôsteres inspirados na artista Claudia Andujar; um box com 10 postais inspirados na artista Claudia Andujar; e uma ecobag.





TRAPAÇA – SAGA POLÍTICA

SEMPRE UM PAPO VIRTUAL





O jornalista e escritor Luís Costa Pinto e o editor e publisher da Geração Editorial Luiz Fernando Emediato são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto nesta terça-feira (11), às 18h. No encontro, eles vão falar sobre o livro Trapaça – Saga política no universo paralelo brasileiro, volumes 1 e 2. A obra revela os bastidores do processo que resultou na queda do presidente Fernando Collor em investigação dramática, num tempo em que nem a Polícia Federal nem o Ministério Público estavam aparelhados para cumprir com o papel que exercem hoje.





CONCEIÇÃO EVARISTO E JÚLIA REBOUÇAS

NARRATIVAS PARA NOVOS MUNDOS

(foto: Lis Pedreira/divulgação)



A escritora e ensaísta Conceição Evaristo (foto) e a crítica de arte Júlia Rebouças são as convidadas desta terça-feira (11), às 20h, do webinário Conversas sobre Perguntas, com transmissão pelo YouTube do Memorial Minas Gerais Vale. Elas vão falar sobre as “Narrativas para novo(s) mundo(s) – Os lugares da cultura”. Conceição Evaristo aborda a linguagem poética e outros modos de interpretar e dizer o tempo, os seres e as relações. Já Júlia Rebouças analisa a relevância de novas proposições, visões sociais e construções coletivas para a cultura contemporânea. Discute, ainda, o papel das instituições culturais nos novos cenários.





LÁ DA FAVELINHA

SELEÇÃO





O Centro Cultural Lá da Favelinha está com inscrições abertas até 17 de agosto para o concurso de dança Disputa Nervosa, que vai escolher o melhor dançarino de funk de BH. Nesta edição, a competição envolve todas as regionais de BH e será 100% on-line, a partir do envio de vídeos com a performance dos dançarinos. Os interessados devem ser moradores da capital mineira e ter mais de 16 anos. O vencedor leva para casa R$ 5 mil. Informações e inscrições: @disputanervosa.





SHOWBIZ KIDS

DOCUMENTÁRIO





O canal HBO estreia o documentário Showbiz kids nesta terça-feira (11), às 20h20. A produção oferece uma visão realista de como o sucesso precoce pode afetar a vida de atores e atrizes mirins. O filme inclui entrevistas íntimas e reveladoras com Henry Thomas, que protagonizou E.T. – O extraterrestre, aos 11 anos; Mara Wilson, com seu primeiro papel em Uma babá quase perfeita, quando tinha 6; e o falecido Cameron Boyce (1999-2019), estrela de Jessie, programa da Disney quando tinha 12 anos.





ANIMAÇÕES

SELEÇÃO ESPECIAL

(foto: Centro Cultural UFMG/DIVULGAÇÃO)



Em agosto, o Centro Cultural UFMG seleciona programação especial de curtas-metragens de animação para refletir e emocionar. Nesta terça-feira (11), o filme a ser exibido é Happiness (foto). Com 5 minutos de duração, a animação é uma crítica, sagaz e irônica, que aborda o dia de uma colônia de ratos que, na verdade, é uma interpretação sarcástica do cotidiano do homem moderno e sua busca por uma felicidade inalcançável. A obra pode ser encontrada na íntegra no YouTube oficial do Centro Cultural UFMG.