Record Tv: Resumo das novelas desta Segunda-feira (10/08)

Apocalipse

Resumo do capítulo 80 da novela Apocalipse, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 20h30, na Record TV.

Benjamin é levado preso. Ele vê Glória detida em outra cela. Ariela diz que Benjamin teve a ajuda de alguém. Ricardo diz que descobrirá o traidor. Melina encontra Brenda amarrada. César ataca um soldado e rouba as suas vestes. Adriano tenta descobrir informações sobre o paradeiro de Vittorio. Guido recebe ordens para não investigar o sumiço de Glória.

Saulo e Noah seguem para Jerusalém. Susana avisa a Uri sobre o plano de Benjamin. Ricardo encontra Benjamin na prisão. Débora esbraveja ao saber da destruição dos robôs. Adriano tenta controla-la, mas Isabela chega. Brenda disfarça e diz que não sabe de nada. Uri diz para Susana que a Terra será atingida por um asteroide.

Ricardo ameaça Benjamin e diz que fará com que ele sofra bastante. Isabela descobre o que Benjamin fez e diz que o irmão deve pagar caro. Um soldado pede para ver a marca de Noah e Saulo. Ricardo avisa que executará Benjamin em praça pública caso ele não aceite a marca.

César, Adriano e Brenda se encontram às escondidas para tentar libertar Benjamin. Ariela e Stefano trabalham na localização de Zoe. Alan tenta convencer Benjamin a se curvar diante de Ricardo, mas ele se recusa. Saulo e Noah conseguem se livrar da inspeção do soldado.

Saulo se emociona com as memórias. Hanna, Tiatira, Oziel e Marta comentam sobre a destruição dos robôs. Saulo diz que foi escolhido por Deus para dar continuidade a missão de Moisés e Elias. Noah também dá continuidade a missão das Testemunhas.

Jonas tenta acalmar Vittorio e sugere que ele ore. Glória sofre com fome e sede. Zoe se preocupa com o marido. Benjamin tenta apoiar Glória na prisão. Ricardo fica furioso ao saber que Alan não conseguiu convencer Benjamin.

Nos próximos capítulos da novela Apocalipse, Benjamin (Igor Rickli) sofre algumas provocações de André (Sidney Sampaio), mas ele se mostra firme e dispara de maneira convicta: "Ameaça alguma vai ter efeito comigo, André".

"Em outros tempos dava certo. No fundo você é fraco, Benjamin", provaca André ao fazer uma recordação. "Você está falando das suas chantagens emocionais para conseguir algum status profissional, é isso? Porquê se for isso você está certo, tenho que concordar contigo, sim", dispara Benjamin.

"Eu cedi a muitas de suas lamentações, mas foi pelo simples fato de que eu te queria bem e não porque você é um profissional indispensável", diz Benjamin e na sequência André solta gargalhadas de forma irônica diante do que ouviu.

"Você acha mesmo que vai me abalar, Benjamin? Olha onde eu estou e depois se olhe, veja tudo o que eu fiz enquanto você acredita em seres imaginários", dispara André em tom alterado e com certa raiva. "Você está falando de Deus, não é?", pergunta Benjamin, que logo ouve a resposta: "Do seu Deus, não do meu".

"O meu deus eu vejo, olho no olho", diz André. "Mas esse seu deus vai te levar pela mão para o pior dos mundos que existe, do remorso, da dor, do medo e do fogo que nunca vai deixar de te consumir", alerta Benjamin.

Os Mutantes

Resumo do capítulo 69 da novela Os Mutantes: Caminhos do Coração, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 16 horas, na Record TV.

O Formigão conta que Maria e Noé fugiram e foram em direção ao centro da Terra, o Reino de Agarta. Toni e Rainha Formiga se beijam. A Rainha diz que não abrirá mão de uma noite de amor com Toni.

Hélio pergunta quais são os poderes de Ceres e ela diz ser a criação mais exótica de Júlia. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. A luz do amor sai das mãos de Clara e Ernesto fica de pé. Janete tem a visão de uma bomba explodindo em São Paulo.

A Escrava Isaura

Resumo do capítulo 217 da novela A Escrava Isaura, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 15 horas, na Record TV.

Comandante dá ordem de prisão à Branca. Tomásia diz a Isaura que Álvaro assumiu a culpa pelo assassinato para poder salvá-la.Isaura conta a seu pai que antes de receber a comida envenenada Branca esteve na prisão. Malvina, Aurora e Helena trocam confidências. Geraldo sugere que Branca fuja para longe, caso contrário será presa.

Cel. Sebastião tem pressa com o casamento de Helena. Rosa avisa André que o quilombo será atacado. Malvina chama Geraldo para sua alcova. Comandante decide ir até o quilombo. Francisco é solto. Diogo diz que Isaura está curada. Henrique fica sabendo do ataque ao quilombo. Após uma noite de amor, Geraldo pede Malvina em casamento.

Tomásia e Miguel pedem perdão para Álvaro. Comandante dá ordem de prisão à Branca. Rosa acorda Belchior para conversar. Bernardo e os quilombolas se armam para defender o quilombo. Morre o Sargento Aloísio. Belchior diz a Rosa que Álvaro não será condenado se ele ou a Rosa falarem a verdade para o juiz.

Jesus

Nos próximos capítulos da novela Jesus, da Record TV, Maria Madalena (Day Mesquita) decide procurar Petronius (Fernando Pavão) e eles se abraçam ao se encontrarem. "Como você está?", pergunta a ele. "Jesus me curou. Finalmente estou livre, Petronius", responde ela demonstrando estar bastante feliz com situação.

"Enfim podemos ficar juntos. Cassandra (Claudia Assumpçã) vai ficar muito feliz. Mal vejo a hora em que vocês duas serão apresentadas uma a outra", diz Petronius entusiasmado. "Cassandra?", pergunta Madalena surpresa e assustada.

"Sim. Ela também foi curada por um seguidor do Nazareno e está em Jerusalém", explica Petronius deixando Madalena contente e os dois trocam outro abraço. "Eu fico tão feliz por você", diz ela. "As duas mulheres da minha vida estão de volta", diz Petronius.

Maria Madalena fica pensativa. Ele percebe que ela está machucada e questiona o que aconteceu. Madalena, então, explica sobre o ataque que sofreu dos ladrões. "Suzana (Bárbara Reis) se feriu mas está na hospedaria. Lázaro (Vandré Silveira) está cuidando dela", conta ela.

Resumo do capítulo 85 da novela Jesus, que será exibido nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 21h30, na Record TV.

Pilatos exige que Caius solte Tiago Justo. Lázaro, Maria Madalena e Susana são atacados por ladrões na estrada. Antipas permite que Longinus procure Salomé e ordena que soltem João e André. José de Arimatéia diz para Deborah que Tiago Justo será libertado.

André e João deixam a prisão. Tiago Justo é solto. Petronius avisa que chegou a hora de Ami ser crucificado. Shabaka cuida de Susana. Madalena segue para encontrar Petronius. Jesus fala para um grupo de pessoas. Ami sofre, pregado na cruz.

Tomé e Iscariotes encontram Tadeu e Zelote. Malco sofre ao ver o tio crucificado. Maria Madalena avisa que seguirá com Jesus e Petronius fica decepcionado. Pedro e Mateus curam as chagas de um homem. Jesus fala para algumas pessoas na sinagoga.

