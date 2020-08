Mostra Faroffa no sofá oferece 130 peças on-line

Play it again, espetáculo da mineira Oficcina Multimedia, volta ao cartaz em mostra virtual (foto: Netum Lima/divulgação) Tem início na próxima terça-feira (11) a mostra virtual Faroffa no sofá. Até 16 de agosto, serão exibidos 130 espetáculos de grupos e montagens consagrados de todo o país – dos anos 1980 aos dias atuais. Além disso, serão disponibilizados nove debates realizados entre 1998 e 2001 em Belo Horizonte, durante o Encontro Mundial das Artes Cênicas (Ecum). Inédito no formato on-line, esse programa reúne Eugênio Barba e José Celso Martinez Corrêa, entre outros nomes.





Na agenda estão Kelbilim, o cão da divindade (1988), primeiro espetáculo do Lume Teatro; Hysteria (2001), do Grupo XIX de Teatro; BH-3 (2006), do Teatro da Vertigem; e Áfricas (2007), do Bando de Teatro Olodum. O Teatro Oficina terá três trabalhos exibidos: Hamlet (1992), Navalha na carne (2015) e Bacantes (2016).





De Minas Gerais, participam o Galpão, com Os gigantes da montanha (2013) e Nós (2017), e o Grupo Oficcina Multimédia, com as peças Play it again (2012) e Macquinária 21 (2016).





Três bate-papos voltados para profissionais das artes cênicas serão realizados entre terça (11) e quinta-feira (13), das 10h às 12h. É necessária inscrição prévia até segunda-feira (10). Chamados de Papos de Kombi, os encontros vão discutir ações culturais e perspectivas diante da pandemia do novo coronavírus.





A mostra Faroffa é gratuita, mas durante o evento virtual haverá arrecadação de recursos para doação para instituições culturais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre elas está a mineira N’Zinga – Coletivo de Mulheres Negras .





FAROFFA NO SOFÁ

A mostra virtual será realizada

de 11 a 16 de agosto, no

site www.faroffa.com.br