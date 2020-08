Duplas sertanejas fazem live para ajudar artistas circenses

Dupla Rick & Ricardo comandará show diretamente do Palácio das Artes (foto: fotos: Acervo) Com o objetivo de auxiliar artistas de circo, que ficaram sem trabalho por causa da pandemia, a live Sertanejo solidário estará em cartaz nesta quinta-feira (6), às 20h, no Palácio das Artes. O show será transmitido pelo Portal UAI e pelo canal da dupla Rick & Ricardo no YouTube.





Além de Rick e Ricardo, a noite contará com as duplas Gino & Geno, Alan & Alex, Antônio Carlos & Renato e João Lucas & Diogo, além dos cantores Du Moreno e Bruno Duarte. A proposta é arrecadar doações para trabalhadores circenses cujas atividades estão suspensas há 140 dias.





Rick explica que ele e Ricardo comandarão o espetáculo. “Teremos o privilégio de receber grandes amigos, como Gino & Geno, dupla que é referência nacional, entre outros colegas”, diz. “Será um show da dupla Rick & Ricardo com participação da galera toda. Vamos fazer uma apresentação normal, convidando cada atração assim que cantarmos uma música.”





O repertório trará canções autorais gravadas pela dupla, que está completando 15 anos de estrada. “Há também releituras de sucessos, pois nosso objetivo é agradar a todos. Como sou compositor, estou aproveitando a quarentena para fazer algumas músicas. Tenho escrito muita coisa, estudado canto e curtido a família”, diz o cantor sertanejo.





Antônio Carlos e Renato ficaram felizes em participar. “Queremos ajudar a arrecadar fundos para os artistas circenses. Estamos honrados com o convite”, diz Renato, contando que a dupla já fez duas lives para obter cestas básicas destinadas a pessoas prejudicadas pela pandemia.





“Fizemos a primeira no final de julho. Parte das doações foi para a classe musical e o restante para entidades beneficentes. Em 2 de agosto, participamos de outra, que já está em nosso canal no YouTube e também teve boa arrecadação”, dix o cantor.





Alex, que faz dupla com Alan há 19 anos, ressalta que a pandemia prejudica os músicos e castiga a classe circense. “No nosso caso, o jeito que encontramos para sobreviver foram as lives corporativas”, revela, destacando a “causa nobre” do Sertanejo solidário. “Os artistas circenses sofreram um baque muito grande. O circo fez parte da vida de muita gente, principalmente das duplas sertanejas.”

Raízes

Dupla Alan & Alex está entre os convidados desta noite O pai de Alex era cantor. “Ele se apresentou por muitos anos no circo. Também tenho raiz circense, fico muito feliz em poder ajudar a classe”, diz o músico. Responsável pela produção e direção da live, Júlio Vermelho lembra que várias duplas conquistaram espaço se apresentando debaixo das lonas estendidas pelo Brasil.





O evento foi idealizado pelo vice-presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, deputado estadual Professor Wendell Mesquita, com apoio do empresário Fabiano Cazeca, da Multimarcas Consórcios.





O parlamentar ressalta que a iniciativa é do governo do estado, por meio do projeto Arte Salva. “Os artistas de circo estão passando grandes necessidades. Com essa iniciativa, buscamos receber doações para ajudar essa classe tão especial”, enfatiza o deputado..





SERTANEJO SOLIDÁRIO

Nesta quinta-feira (6), às 20h, no Palácio das Artes. A live será transmitida pelo Portal UAI e pelo canal da dupla Rick & Ricardo no YouTube.