Filarmônica de Minas Gerais volta hoje para casa

(foto: Rafael Motta/divulgação) "A ideia é fazer uma maratona de Beethoven para os assinantes até o fim do ano" Fabio Mechetti maestro

O pianista Arnaldo Cohen seria, nesta quinta (6) e sexta (7), a estrela do concerto Entre o individual e o coletivo, com a Orquestra Filarmônica, sob a regência da Fabio Mechetti. Apresentado na Sala Minas Gerais, o programa exibiria os concertos para piano nº 3 em dó menor e nº 4 em sol maior, de Beethoven, bem como a abertura de Fidelio, a única ópera composta pelo alemão. O pianista Arnaldo Cohen seria, nesta quinta (6) e sexta (7), a estrela do concerto Entre o individual e o coletivo, com a Orquestra Filarmônica, sob a regência da Fabio Mechetti. Apresentado na Sala Minas Gerais, o programa exibiria os concertos para piano nº 3 em dó menor e nº 4 em sol maior, de Beethoven, bem como a abertura de Fidelio, a única ópera composta pelo alemão.





Um dos destaques da agenda prevista para 2020, o Festival Beethoven, que homenageia o centenário do genial compositor por seus 250 anos de nascimento, será promovido de outra maneira pela Filarmônica.





Longe da Sala Minas Gerais desde 14 de março, quando foi realizada sua última apresentação, a orquestra está começando a voltar para casa. Nesta quinta (6), tem início o primeiro concerto na Sala Minas Gerais desde o início da pandemia do novo coronavírus.





No modelo quarentena, que fique claro: dedicada exclusivamente aos assinantes – que receberão um link de acesso à transmissão ao vivo –, a apresentação, com a sala sem plateia, será um concerto de câmara, com duos e trios. Ao longo de todo o segundo semestre, o repertório terá apenas peças de Beethoven.





Na estreia, serão quatro formações: um trio de cordas, um dueto de trompa e piano, outro de flautas e um terceiro de clarinete e fagote. De sua casa em Jacksonville, na Flórida, onde passa a quarentena ao lado da família, o maestro Fabio Mechetti vai participar comentando cada uma das obras.





Os instrumentistas que participarão do programa desta semana retornaram na segunda-feira (3) à Filarmônica para ensaiar, cada qual em sua sala. No palco, os encarregados das cordas ficarão à distância de 1,5 metro uns dos outros. Já os de sopros, obviamente impedidos de tocar sem máscara, ficarão a 2,5 metros de distância. Também haverá uma separação de acrílico entre eles – semelhante aos equipamentos de caixas de supermercado.





“Estamos tentando imitar os concertos verdadeiros, inclusive a transmissão será às 20h30 (horário das apresentações da Filarmônica durante a semana). A ideia é fazer uma maratona de Beethoven para os assinantes até o fim do ano. Começaremos com duetos e trios, pretendemos terminar com as sinfonias, inclusive a Nona. Mas temos de acompanhar a evolução da pandemia e ver até que ponto conseguiremos manter a programação”, diz Mechetti.

ADAPTAÇÃO

Em quase cinco meses, o maestro e diretor artístico da Filarmônica programou e reprogramou as séries de concertos. “Temos tudo planejado, mas a cada semana precisamos ver o que podemos manter e o que temos que adaptar novamente”, explica.





Diante da imprevisibilidade da evolução da pandemia, por ora o que está confirmada é a nova programação on-line. Em 5 de setembro, a Filarmônica dará início à série de transmissões de concertos na Sala Minas Gerais abertas ao público.





Mechetti comenta que os grupos de câmara vão tocar repertórios variados de diferentes períodos da história. Esses concertos não serão ao vivo – ao longo de agosto, ocorrerão as gravações na sala.





Além disso, a Filarmônica lança neste mês outras ações on-line: Câmara em casa, com apresentações individuais dos músicos, de suas residências; Universo sinfônico, em que os musicistas falam de aspectos técnicos e históricos dos instrumentos a que se dedicam; Papo de orquestra, lives com integrantes da Filarmônica e de outras orquestras; e Audições à vista, vídeos sobre preparação para audições, dedicados a jovens músicos.





ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

A Maratona Beethoven será transmitida a partir de hoje (6), às 20h30. Os concertos ao vivo e on-line serão realizados sempre às quintas, às 20h30. Programa exclusivo para assinantes, que receberão um link para a transmissão, disponível por 48 horas. A partir de 5 de setembro, sempre aos sábados, às 18h, terá início a série Filarmônica em Câmara – Digital, para o público em geral. O demais conteúdos digitais estão disponíveis no Instagram, Facebook e no canal da orquestra no YouTube.