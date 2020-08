Skank faz live para comemorar 30 anos de carreira

(foto: Diego Ruahn/Divulgação)

Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti reúnem-se neste sábado (1º de agosto) para celebrar os 30 anos de carreira do Skank (foto) em apresentação exclusiva no canal da banda mineira no YouTube (skankoficial). O show começa às 20h. O repertório, recheado de sucessos, foi escolhido com a ajuda de seguidores do grupo nas redes sociais. Dois rios, Resposta, É uma partida de futebol, Vamos fugir, Vou deixar, Tão seu, Acima do Sol, Sutilmente, Garota nacional, Te ver e Jackie Tequila certamente deverão estar na playlist. Em 2019, o Skank anunciou que faria uma pausa por tempo indeterminado na carreira após a turnê de despedida que seria iniciada em 2020. Mas com a pandemia do coronavírus, os planos de rodar o país foram adiados. A apresentação dos mineiros será beneficente, em prol de algumas entidades sociaus, entre elas o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil.





CIRCO DE BONECOS

(foto: Vitoria Domingo/DIVULGAÇÃO)



A Cia. Circo de Bonecos, de São Paulo, apresenta neste domingo (2), às 16h, live do espetáculo Circus – A nova tournée (foto), seguida de oficina gratuita de confecção de bonecos de meia para as crianças. Vencedora do Prêmio APCA 2000 de melhor espetáculo de animação, a peça presta homenagem ao circo usando o humor e envolvendo crianças e adultos. No picadeiro, três saltimbancos apresentam números inusitados: a Família Ovos com equilibrismo, as Minhocas Trapezistas, o Árabe e seu Camelo Abusado, a Mosca Dançarina. A transmissão, que terá intérprete de libras, será no Facebook do Diversão em Cena (@diversaoemcena) e no YouTube da Fundação ArcelorMittal.





BUENA VISTA SOUL, JAZZ & BLUES





O Festival Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival, agora no formato de live, faz neste domingo (2), às 14h, mais uma apresentação on-line. O evento será aberto pela pianista e cantora Denize Schneider com o show Beatles in jazz, seguida pela banda O Delta (14h50), Danni Rock n’blues (15h30), Soul Much Blues (16h10) e encerrado pela Doctor Ray Blues Band (16h50). A programação terá participação especial do Libertas Coletivo de Artes, com os artistas Rafael Abreu e Luiz Pêgo pintando ao vivo, do cartunista Alves, que desenhará cartoons durante o evento. O palco será decorado com obras do artista Robson Emerick. A transmissão será pelo canal oficial da Sion Produções no YouTube.





LÉO





Neste sábado (1º de agosto), a partir das 17h, o sertanejo Léo realizará a live #LéoNaFazenda, diretamente de sua propriedade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Haverá participação do personagem Nerso da Capitinga, que dará um toque de humor ao show em prol do Hospital do Câncer em Uberlândia. A transmissão acontecerá no canal oficial do cantor no YouTube.





MARGARETH MENEZES

(foto: COMO COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO)



Margareth Menezes (foto) vai relembrar show e DVD Para Gil e Caetano, de 2015, em live neste sábado (1º de agosto), às 20h, com transmissão pelo YouTube. A cantora apresentará uma versão atualizada do projeto, que reúne apenas canções dos músicos baianos. A live arrecadará doações para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Margareth apresentará 24 músicas, com destaque para O quereres, Reconvexo, Eu vim da Bahia, Refazenda, Luz do Sol, Tempo rei e Vamos fugir.





ERASMO CARLOS

(foto: Guto Costa/DIVULGAÇÃO)



Erasmo Carlos (foto), ícone do rock brasileiro, faz live neste sábado (1º de agosto), às 19h, com transmissão no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). O músico leva para o público um pouco do que fez nos palcos em seus mais de 60 anos de carreira. De forma intimista, somente com voz e piano, o Tremendão contará histórias de sua carreira e cantará alguns de seus sucessos, da Jovem Guarda às recentes parcerias.





TEDXBELOHORIZONTE





O TEDxBeloHorizonte, evento organizado por voluntários de forma independente e sem fins lucrativos, licenciado pelo TED, promoverá live com a temática "A construção da coragem”, neste sábado, às 16h, com transmissão pelo Instagram (@tedxbelohorizonte). O speaker será o ator e roteirista Igor Cosso (@igorcosso), que abordará como as pessoas superam desafios em suas jornadas. Também falará sobre a coragem necessária para assumir a sexualidade em público.





***





DAPARTE

SHOW NO DRIVE-IN

(foto: rena drive-in Go Dream/DIVULGAÇÃO)



A Daparte (foto) será a primeira banda a se apresentar ao vivo na nova Arena Drive-in Go Dream, no Mirante da Faculdade Milton Campos, na Vila da Serra, em Nova Lima. O grupo mineiro faz show neste sábado (1º de agosto), às 20h. O repertório é do álbum de estreia, Charles, além dos singles recém-lançados – Calma, 3 da manhã e Iaiá. Uma das revelações da nova música brasileira, a Daparte coleciona mais de 3 milhões de plays nas plataformas de streaming. Às 23h, no mesmo espaço, haverá exibição filme O resgate do soldado Ryan. Valor: R$ 90 (meia) e R$ 95 (meia solidária, para pessoas não elegíveis à meia-entrada garantirem o benefício). Vendas de ingressos e programação: www.godreambrasil.com.br.





MULHERES EM AÇÃO

AS PANTERAS





O remake do filme As panteras estreia neste sábado (1º de agosto), às 22h, no canal HBO. Protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, o longa mostra que, após a aposentadoria de John Bosley, a ex-pantera Rebekah Bosley confia às novas agentes a missão de evitar que uma perigosa tecnologia destrua a humanidade.

A direção é de Elizabeth Banks





LAURA CARDOSO

CAMARIM EM CENA

(foto: André Seiti/DIVULGAÇÃO)



Neste sábado (1º de agosto), às 14h, o Itaú Cultural dá início à quarta e última temporada da versão on-line da série Camarim em cena, com a atriz Laura Cardoso (foto). Na conversa mediada pelo crítico teatral José Cetra Filho, Laura conta que começou a trabalhar no rádio quando tinha 15 anos. Depois, passou pelo circo, teatro, televisão e cinema. A atriz fala dos métodos de preparação e estudo dos personagens, assim como o rigor e a autocrítica que cercam os papéis que interpreta. Transmissão pelo site www.itaucultural.org.br.