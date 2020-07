Milton Nascimento faz live com Liniker e Xenia França

LIVES (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

MILTON NASCIMENTO, LINIKER E XENIA FRANÇA Milton Nascimento (foto) canta seus sucessos com Liniker e Xenia França em live que será realizada nesta sexta-feira (31), às 20h30, com transmissão no YouTube da Mastercard e os canais oficiais dos artistas, além do Multishow. A apresentação tem o objetivo de angariar doações de pratos de comida para o movimento "Faça parte: comece o que não tem preço", que tem como objetivo doar pelo menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes em combate à fome e à pobreza. Durante o show, e um QR Code ficará disponível na tela para que o público possa fazer doações. No repertório, sucessos e clássicos imortalizados na voz de Bituca, que dividirá o “palco” com dois nomes importantes da nova geração da música brasileira.Todas as recomendações das autoridades de saúde serão seguidas. Também haverá transmissão em libras.

ALICE CAYMMI

Também nos canais do Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo e às 19h, mas com transmissão nesta sexta-feira (31), Alice Caymmi realiza live do show Electra. No repertório, canções que a cantora garimpou em obras de antigos compositores para seu novo álbum, além de revisitar músicas de seus três álbuns anteriores, como Agora, A estação, Iansã (essa de Gilberto Gil e Caetano Veloso), Meu recado e Como vês.





CHORO AMOROSO

(foto: ARQUIVO PESSOAL)



Túlio Araújo e Choro Amoroso (foto) fazem live diretamente do Café com Letras da Savassi,

nesta quinta-feira 930), às 20h, com transmissão pelo https://youtube.com/tulioaraujo. Trazendo influências do Jazz, música latina e até mesmo da MPB, o sexteto passeia por um repertório de composições próprias e releituras de mestres do gênero, como Pixinguinha e Jacob do Bandolim, além de ousar e buscar obras de nomes como Gilberto Gil, Moacir Santos, Eduardo Neves, Hermeto Pascoal e Dominguinhos.





(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



CLAUDIO NUCCI[

Claudio Nucci (foto) apresenta Direto no coração, que traz um repertório para comemorar seus 40 anos de carreira, cantando seus sucessos e novidades, além da canção inédita de Luiz Fernando Gonçalves, que dá título ao show. A live será transmitida nesta quinta-feira (30), às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. Contando histórias de canções que falam de amor e natureza, de momentos inesquecíveis da vida, Nucci mostra o caminho que permeia o cancioneiro do artista, e as parcerias com Juca Filho, Paulinho Tapajós, Cacaso, Paulo César Pinheiro, Mauro Assumpção, Joyce, Luiz Carlos Sá, Murilo Antunes e Abel Silva.





ONDJAKI E ERIC NEPOMUCENO

SEMPRE UM PAPO

(foto: Nuno Elias/DIVULGAÇÃO)



Abordando o tema Literatura e pandemia, o escritor e tradutor Eric Nepomuceno e o autor angolano Ondkaki (foto) são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto, nesta quinta-feira (30), às 18h. No curta Memórias de resistência, Nepomuceno e Ondjaki, que está em Luanda, recordam o último encontro dos dois, em Resistência, interior da Argentina, e declaram seu amor aos mestres da literatura. No processo de criação do curta, o angolano enviou uma videocarta por e-mail, com sua voz e imagens de Luanda e de seu bairro. A resposta do brasileiro foi gravada em Minas, em uma fazenda da família de sua mulher, onde passou um período da quarentena. O filme pode ser visto em www.youtube.com/ericnepomucenoescritor e nas redes sociais da Nepomuceno Filmes.





MARIANA NUNES

CONTEMPORÂNEO





A cantora Mariana Nunes, dentro do projeto Contemporâneo, faz um apanhado de sua trajetória artística no show on-line que apresenta nesta quinta-feira (31) na programação do #MemorialValeEmCasahoje. Serão apresentadas músicas de seu mais recente álbum, Cantante, e do seu primeiro CD solo, A luz é como água, além de canções que estiveram presentes ao longo de sua carreira, entre elas Quero ir à Cuba (Caetano Veloso) e A violeira (Tom Jobim/Chico Buarque). Transmissão: www.memorialvale.com.br.





PROJECT RUNWAY

FINAL





O Project runway chega à grande final nesta quinta-feira (30), às 17h40, no Lifetime. No último episódio da competição, os estilistas Sebastian Grey, Hester Sunshine e Garo Sparo disputam o prêmio de US$ 250 mil, a publicação de um editorial de moda na revista Elle e US$ 50 mil para a criação do próprio ateliê. Para o desfile, eles precisam lidar com todos os aspectos do trabalho, desde modelagem de cabelos e maquiagem das modelos até decidir quais roupas lhes darão a melhor chance de ganhar.





ENTRE GRAHAM GREENE E PAPA FRANCISCO

PALESTRA ON-LINE





J.D. Vital é o convidado da Academia Mineira de Letras para falar sobre o dilema do jornalista e escritor diante do desafio de escrever um livro sobre a flexibilização do celibato dos padres na Igreja Católica. O assunto será abordado na palestra “Um repórter entre Graham Greene e Papa Francisco”, que estará disponível no canal de Youtube da instituição nesta quinta-feira (30), a partir das 11h. Acesso: https://bit.ly/338vOe7.





CADELA CADEIRANTE

AMOR DE BICHO





“Todo dia é um recomeço. Podemos estar bem, cair, levantar e dar continuidade na vida com momentos felizes”, comenta Flávia Panella ao abrir o episódio inédito de Amor de bicho, que estará disponível nesta sexta (31), no canal MOV. A série documental conta a história de parceria emocionante e inspiradora da cachorrinha cadeirante Olivia e de sua dona. A experiência de Flávia com Olivia lhe inspirou a criar um perfil on-line (@oliviaderodinhas) e uma rede de solidariedade com outras pessoas que cuidam de animais com deficiências.