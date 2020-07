Arthur Nogueira comemora a primeira parceria com Ronaldo Bastos

Arthur Nogueira e Ronaldo Bastos compuseram Por linhas tortas, que chega hoje às plataformas de streaming (foto: Rodrigo Ferdinand)

Um dos maiores letristas brasileiros, Ronaldo Bastos é o tipo de pessoa que não se contenta com o que já alcançou. Quer sempre ir além, buscando talentos nas novas gerações. Foi com a curiosidade pelo desconhecido que o compositor fluminense assistiu, em 2013, ao primeiro show de Arthur Nogueira no Rio de Janeiro. Ao fim da sessão, ficou encantado.





“Nunca vou esquecer que ele me deu um abraço e disse: 'Gostei muito!'”, relembra Arthur, comentando o encontro deles, nos bastidores. Confinado em Belém desde março, o artista revela, em entrevista por telefone, que demorou, mas a amizade virou a música. Por linhas tortas, que chega nesta quinta-feira (30) às plataformas de streaming, amplia a série de singles inéditos e autorais que o paraense vem lançando em 2020.





“É raro um brasileiro que não tenha pelo menos uma canção do Ronaldo como trilha sonora de sua vida. Tenho várias, e por isso me sinto tão contente com nossa amizade e parceria. Admiro todas as fases de sua carreira e, especialmente, o entusiasmo pela vida, que o faz viver como um eterno garoto, de braços abertos para o mundo”, afirma Arthur.





CONVITE Muito embora se conheçam desde 2013, o lampejo de trabalharem juntos surgiu em outubro do ano passado, durante um encontro em São Paulo. Na ocasião, Ronaldo perguntou ao amigo quando os dois fariam uma canção juntos.





“Talvez eu não tivesse coragem de propor isso antes”, admite Arthur. “Agora, nesse projeto de singles que venho lançando, achei que era o momento de ter uma música nossa. No processo de composição, ele me desafiou, me levou para caminhos insuspeitados. Fico muito orgulhoso do resultado melódico que essa música carrega.”





Ronaldo Bastos enviou a primeira parte da letra por e-mail, e o paraense a musicou em Belém. “Depois, em viagem a Paris, tive a inspiração para compor o refrão. Recebi os versos desse trecho algum tempo depois, já de volta a São Paulo. Lá, fiz um registro completo no gravador e demos forma final à música, entre mensagens e telefonemas”, relata.





Produzida por STRR, nome artístico do paraense Mateus Estrela, produtor e multi-instrumentista associado ao universo da música eletrônica, Por linhas tortas caminha por uma sonoridade equilibrada, sem ser eletrônica ou orgânica demais.





A letra de Ronaldo Bastos versa sobre as incertezas do amor. “Um gato que vive perigosamente seu destino/ É feito um jogador que sela a sorte na roleta/ Perde a vida no azar de um desatino/ Ou sete mil vidas a vida lhe dará de gorjeta”, canta Arthur Nogueira, conhecido pela voz inconfundível e a dicção caprichada.





Quinta e, por ora, última música da série de singles que o paraense pretendia lançar ao longo de 2020, Por linhas tortas foi precedida por A propósito de estrelas, criada sobre os versos da poeta portuguesa Adília Lopes e lançada em 19 de junho.





Antes disso, Arthur lançou, em abril, Dessas manhãs sem amor, com Zélia Duncan, convidada do single para recitar versos de Fragmento 1, de Safo, traduzidos do grego por Antonio Cicero. Em março, Arthur apresentou Salvador e, em fevereiro, Pontal, sua parceria com Fernanda Takai que contou com John Ulhoa na produção.





“Minha ideia, a princípio, era que fossem cinco singles, mas ainda não sei se é o caso de encerrar”, revela o compositor. “Ao longo desse processo, principalmente durante a quarentena, fez muita diferença trabalhar com pessoas que admiro. Então, pode ser que queira lançar outras composições.”'





adriana Além de se dedicar ao projeto autoral durante o isolamento, Arthur Nogueira foi o responsável por articular a produção do disco Só (2020), de Adriana Calcanhotto, com canções escritas, gravadas e produzidas na quarentena. Apesar da qualidade do trabalho, lançado em 29 de maio, o músico confessa que a produção representou um desafio, principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus.





“Foi difícil, porque, para criar, preciso estar tranquilo e totalmente entregue. Na verdade, estamos isolados em casa cheios de angústias, vendo o número de mortos crescendo diariamente. Então não é fácil ter a inspiração necessária para fazer uma coisa tão delicada quanto o trabalho musical. Ao mesmo tempo, a música surpreende”, conta ele.





“Havia dias em que acordava completamente angustiado e chegava uma canção da Adriana que me emocionava profundamente. Isso aconteceu, por exemplo, com Corre o munda, música que fala sobre o exílio em que a quarentena se tornou para ela, impedida de voltar para Coimbra, em Portugal, e dar suas aulas. A emoção que a canção me aflorava me dava a vontade necessária para trabalhar nelas”, revela.





FAFÁ Essa foi a segunda vez que Arthur Nogueira trabalhou como produtor musical num trabalho endereçado a outro artista. Anteriormente, assinou a produção do disco Humana, lançado em 2019 por sua conterrânea Fafá de Belém.





“Nunca pensei que teria carreira de produtor musical fora do meu trabalho. Sempre estive bastante presente nos meus projetos autorais, então a minha experiência vem daí. Ao longo do processo de produção destes dois discos, tomei gosto por entender os caminhos propostos pelos outros artistas. Percebi que isso era rico para minha própria música”, conta.





Arthur Nogueira ainda não tem planos para dobradinhas com outros artistas, principalmente por conta da pandemia. Enquanto isso, apresenta uma série de quatro shows on-line. O primeiro ocorrerá no sábado (1º) e nos dias 8, 15 e 22 de agosto. Cada apresentação, realizada pelo ZOOM, terá temática e abordagem de repertório diferentes. Ingressos e passaporte para as quatro noites estão à venda no site oficial do artista.





(foto: PV Dias/divulgação)



POR LINHAS TORTAS

. De Arthur Nogueira e Ronaldo Bastos

. Tratore

. Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (30)





ARTHUR NOGUEIRA

4 SHOWS/4 CONCEITOS

Apresentações ao vivo pelo ZOOM em 1º, 8, 15 e 22 de agosto. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100. Informações: arthurnogueira.com/agenda