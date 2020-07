Fafá de Belém e Sérgio Pererê fazem lives nesta quinta

(foto: UBC/DIVULGAÇÃO)

Fafá de Belém (foto) participa da live da União Brasileira de Compositores em prol da campanha Juntos pela Música, às 16h, nesta quinta-feira (23), com transmissão na página da UBC no Instagram (www.instagram.com/ubcmusica/). Em um bate-papo musical descontraído com Paula Lima, a artista vai falar sobre sua trajetória. De ascendência indígena, afro-brasileira e portuguesa, Fafá ganhou reconhecimento nacional em 1975, quando a canção Filho da Bahia fez parte da trilha sonora da novela Gabriela. Possui 24 álbuns de estúdio lançados e mais quatro ao vivo, além de trabalhos como atriz na TV, no cinema e no teatro.



***





TERESA CRISTINA CANTA DONA IVONE LARA





Para dar início às celebrações de 10 do projeto Sambabook, que serão comemorados em 2021, a Musickeria preparou um aquecimento especialíssimo: Teresa Cristina homenageando Dona Ivone Lara nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, com transmissão no canal do Sambabook no YouTube.



***



(foto: Patrick Arley/divulgação)



SÉRGIO PERERÊ





Nesta quinta-feira (23), o cantor, compositor, multi-instrumentista Sérgio Pererê (foto) se apresenta acompanhado pelo músico Acauã Ranne, às 19h, em live transmitida no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. O trabalho de Pererê é reconhecido pelo diálogo que estabelece entre a tradição e a experimentação. No show, o músico vai apresentar canções de seu novo trabalho, Ravivências, em que faz releitura de canções de compositores que marcaram sua trajetória, e também canções de trabalhos anteriores que se tornaram referência para o seu público, como Costura da vida, Estrela Natal e Velhos de coroa. Sua poesia entrelaça temas cotidianos a enunciados metafísicos e elementos do sagrado de matriz africana, como o culto à ancestralidade e aos orixás.



***



(foto: Laroy e filmes/divulgação )



GUSTAVITO E LAURA CATARINA





Seiva, duo musical formado por Gustavito e Laura Catarina (foto), faz sua estreia em live nesta sexta-feira (24), às 20h20, no Instagram @seivadaluz, que terá participação da cantora e compositora Flávia Wenceslau. A identificação dos compositores mineiros pela busca do autoconhecimento e do universo místico resultou na criação deste projeto musical. A imersão criativa da dupla na Serra do Cipó durante o isolamento social, garantiu músicas inéditas em parceria, como Chave mestra, Tupã e Jaci.