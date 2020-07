O que você precisa saber sobre a 2ª temporada de 'Aqui na Terra'

(foto: Fox Premium/DIVULGAÇÃO )

Aqui na terra estreia sua segunda temporada nesta quarta-feira (22), às 22h15, no Fox Premium 1 e no APP da Fox, para assinantes que queiram maratonar. A série é criada, dirigida e protagonizada pelo mexicano Gael García Bernal (foto). A trama gira em torno dos crimes e segredos de uma das famílias mais influentes do México e explora a complexidade das relações humanas por meio de personagens repletos de contradições e de ambição, que vivem em um mundo do qual ninguém se atreve a falar. A produção relata a história de dois jovens oriundos de pontos distintos da sociedade e cujos caminhos se cruzaram na infância.





***





Um deles nasceu em uma família poderosa, rodeado de luxos e privilégios. O outro é de origem humilde, mas ambos vivem em um mundo de excessos e de impunidade que os colocará no lado mais obscuro da política e das lutas pelo poder. Nos próximos oito episódios (de uma hora cada um) Carlos (Alfonso Dosal) estará cada vez mais perto da verdade sobre a morte de seu pai, ao mesmo tempo em que é vigiado cuidadosamente pelo assassino. Rocha (Daniel Giménez Cacho), por sua vez, segue sua campanha para ser presidente e, por conta disso, continuará evitando que muitas verdades saiam à luz. Já Adán (Tenoch Huerta) precisará enfrentar um inimigo inesperado em San Marcos.





(foto: Flávio Charchar/DIVULGAÇÃO )



ROGER DEFF

POCKET SHOW





O rapper belo-horizontino Roger Deff (foto) lança nesta quarta (22), às 19h, o pocket show solidário Etnografia suburbana, com canções do seu primeiro álbum solo. O vídeo estreia em youtube.com/culturaufmg e faz parte do projeto Circuito Cultural UFMG #emcasa. A ação integra a campanha Colabore Hospitais UFMG, que busca arrecadar recursos para os hospitais gerenciados pela universidade. Roger é referência mineira quando o assunto é hip hop. O MC iniciou sua carreira nos anos 1990, gravando três álbuns à frente da banda Julgamento. No ano passado, lançou seu primeiro álbum solo, no qual aborda a relação entre periferia e Centro.





FESTIVAL DE INVERNO UFMG

EDIÇÃO VIRTUAL EM SETEMBRO