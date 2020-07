Titane em dois momentos

Artista interpretará canções que formaram sua sensibilidade musical, da infância e adolescência, além de autores que passou a se dedicar na fase adulta (foto: Fotos: Luiza Palhares/Divulgação)

Para celebrar os 60 anos, Titane promove quatro lives que serão transmitidas via Instagram e YouTube, a partir desta terça-feira, às 20h, dia do seu aniversário. Titane 60 será apresentada diretamente de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, onde a cantora está cumprindo quarentena ao lado da mãe. Acompanhada pelo multi-instrumentista mineiro Rogério Delayon, ela interpretará sucessos que marcaram sua carreira. As outras acontecerão em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A artista explica que o repertório de estreia será baseado em dois momentos de sua vida. “Interpretarei canções que formaram a minha sensibilidade musical durante a infância e adolescência, em Oliveira, cidade mineira na qual estão as minhas melhores lembranças e memórias. Mas cantarei também músicas de autores aos quais tenho me dedicado como cantora.”





Titane ressalta que, aproveitando o embalo, resolveu fazer ao todo, quatro lives. “Faço a primeira com a participação de Delayon e cantarei o meu repertório. Vou inserir alguma canção que diz respeito à minha adolescência no interior. Na segunda, dedico as canções ao Zeca Baleiro e ele é um dos convidados, junto com a cantora Patrícia Ahmaral. Na terceira, o convidado é o Chico César e me dedicarei às canções dele. Teremos também a presença da Suzana Salles, cantora paulistana importante e inspiradora de muitos compositores.”





Na quarta e última, Titane cantará o repertório de Elomar e os convidados serão o Saulo Laranjeira e o violonista mineiro Ivan Vilela. “Já, o show aberto continua uma ideia, mas não sei quando ele se concretizará. Tenho data agendada para setembro, no Palácio das Artes, mas não sei se será possível. Também estou bastante entusiasmada com várias outras possibilidades de trabalho.”





Titane conta que tinha a certeza de que faria alguma coisa para comemorar o dia especial. “Sessenta anos é uma data redonda e isso seria inevitável. Ia fazer um show com alguns convidados e que estava agendado, mas a pandemia não permitiu e acabei vindo para Oliveira. Foi um momento de baixar a bola, um sentimento de despojamento, de deixar as coisas fluir, tentar entender o que estava acontecendo. Nesse tempo, fui sendo convidada para participar de lives e estas foram entrando em minha vida naturalmente”, explica.





Ela lembra que primeiro participou como convidada, mas depois fez uma série de lives, conversando sobre o processo de criação do espetáculo Titane no Campo das Vertentes. “Agora, estamos tendo oportunidades que antes não tínhamos. Se faz uma conversa, que é pública, que tem acesso aberto, e aqueles que têm interesse no assunto, participam. Participam artistas, profissionais do mundo da cultura e o público que me acompanha, entre outros.”



REFLEXÃO A cantora acredita que tenha sido uma boa experiência discutir em lives, assuntos específicos do processo de criação que, segundo ela, em geral, não se encontra espaço para discuti-los. “Tenho acompanhado lives e pude ver que estamos vivendo um momento de muita reflexão com conteúdo, porém é preciso saber procurar. As conversas estão acontecendo. Ao longo de tudo, fui amadurecendo a ideia de fazer uma live no dia do meu aniversário, na casa da minha mãe, onde me criei, e fui convidando compositores que eu já tinha gravado. Aos poucos eles foram confirmando presença.”





Titane está animada com a possibilidade de voltar a trabalhar tecnicamente sozinha. “Isso, porque passei um período grande me dedicando a preparação de elenco, do pessoal que trabalha comigo. Querendo ou não, neste momento, o trabalho nosso, pessoal, técnico fica meio em segundo plano. Temos menos tempo para nos dedicarmos a ele”, analisa.





A artista está também envolvida em alguns trabalhos pendentes. “O principal é um livro que trata da obra de João das Neves, em Minas Gerais. Eu e Ludmila Ribeiro coordenamos e que deveria ser feito junto com ele escrevendo. Mas como ele foi embora, ficamos de repensar o livro e convidamos agora o jornalista João Paulo Cunha para trabalhar conosco e o livro já está em andamento, devendo ser lançado ainda este ano. Este terá informações objetivas sobre todos os espetáculos que João dirigiu em Minas, mas vamos nos ater somente ao universo das artes cênicas”, revela.





Ela conta que a obra trará ficha técnica, fotos e documentos que conseguirem sobre cada espetáculo. “Selecionamos os principais espetáculos e entregamos cada um a um grupo de jornalistas que apurou diversas informações. O grupo também entrevistou pessoas e gerou o que se chama de dossiê de cada um desses espetáculos. O livro terá também outra parte na qual constarão artigos assinados sobre alguns aspectos dessa produção. É um livro trabalhoso, mas que estamos gostando de fazer. Acredito que precisamos deixar um registro sobre essa produção de João das Neves.”





SÉRIE TITANE EM CASA

Live 1: TITANE 60, nesta terça (21), às 20h. Sucessos que marcaram sua carreira (YouTube). Convidado: Rogério Delayon.





Live 2: ZECA, dia 28, às 20h, canções de Zeca Baleiro que influenciaram a carreira da cantora (YouTube). Convidados: Zeca Baleiro e Patrícia Ahmaral.





Live 3: CHICO, em 4 de agosto, às 20h. Canções de Chico César (Instagram). Convidados: Chico César e Suzana Salles.





Live 4: TITANE CANTA ELOMAR, em 11 de agosto, às 20h. Canções do cantor e compositor baiano (Instagram). Convidados: Saulo Laranjeira e Ivan Villela.