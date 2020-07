Live ensina mágica e truques para a criançada e toda família

(foto: élcio Paraíso/DIVULGAÇÃO) Neste domingo (19), Henry Vargas e Klauss Durães, ilusionistas da Ilusion, que já impactaram com a arte da ilusão mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo, apresenta em live números de mágicas com uso de novas tecnologias. O duo propõe ainda, para a criançada, truques para fazer as próprias experiências mágicas com materiais que qualquer um tem em casa (foto). Durante a apresentação, os jovens ilusionistas fazem uso de tablets com criatividade e inovação e ensinam truques aos pequenos e para toda a família. A transmissão acontece às 16h, com acessibilidade em libras, no Instagram e Facebook do Diversão em Cena (@diversaoemcena) e no YouTube da Fundação ArcelorMittal.

AVENTURA, SURFE E PAISAGENS

FESTIVAL DE DOCUMENTÁRIOS





(foto: Canal OFF/DIVULGAÇÃO) Vinte produções com muita aventura, superação e belas paisagens fazem parte do festival de documentários que o Off exibe neste sábado (18), a partir das 18h. A sessão começa com Alternativa que, tendo como pano de fundo El Salvador, acompanha a surftrip de autoconhecimento de três amigas – Lola Mignot, Kassia Meador e Leah Dawson. O line-up também conta com 5 Anos de Ademafia (0h30), que traz Luquinhas em uma viagem para Barcelona, meca do skate mundial; além de Gigante por natureza (14h20), filme com direção de Felipe Joffily, que mostra a trajetória de Carlos Burle, surfista bicampeão de ondas gigantes. O premiado Julietti: Uma vida nas montanhas (19h10/foto) também marca presença. A produção conta a história do casal Juliana Tozzi e Guilherme Simões e a tentativa de estabelecer um recorde mundial: a primeira ascensão de uma pessoa em cadeira de rodas em uma montanha de mais de 6 mil metros de altura.

JÚLIA MEDEIROS





(foto: Netum Lima/divulgação) Intercalando histórias e canções, Júlia Medeiros (foto) apresentará ao público da série Crianças #EmCasaComSesc o seu primeiro livro publicado, A avó amarela (ÔZé Editora),vencedor do prêmio Jabuti como Melhor Livro Infantil em 2019. Na sequência, apresenta o conto inédito A avó azul. E, por fim, narra a história de Leo Cunha, O sabiá e a girafa (FTD), obra que inspirou a sua carreira de escritora. Júlia Medeiros é natural de Barbacena, e atua como compositora e produtora do Grupo Ponto de Partida. A apresentação começa ao meio-dia, no perfil do Sesc Ao Vivo no Instagram e no canal do Sesc São Paulo no YouTube.

CURSO DE CINEMA

COM INÁCIO ARAUJO





Estão abertas as inscrições para os módulos de cinema moderno e cinema contemporâneo do curso Cinema: História e linguagem, com o crítico Inácio Araujo. As aulas começam em 27 de julho e seguem até 14 de dezembro, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 23h. Neste ano, por causa da pandemia de COVID-19, todas as atividades serão remotas, pelo aplicativo Zoom. Orson Welles e a narrativa moderna; Roberto Rossellini e o neorealismo; Ingmar Bergman e a crítica francesa no pós-guerra; Nouvelle Vague 1 – François Truffaut; Clint Eastwood; Brian de Palma; e David Lynch são algumas das aulas que serão ministradas. Informações sobre o curso e inscrições: cursoinacioaraujo.blogspot.com, pelo e-mail cinegrafia@uol.com.br ou pelo (11) 3926-2538.

NEGROS NO ESPAÇO

DOCUMENTÁRIO





O Smithsonian Channel exibe neste domingo (19), às 19h, o documentário Negros no espaço. O filme conta a história dos primeiros negros que participaram de treinamentos e missões espaciais da Nasa. A produção traz entrevistas com afro-americanos que foram pioneiros em diferentes fases do programa espacial, como Edward Dwight, ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos; Guion Bluford, o primeiro negro americano a ir ao espaço; Frederick Gregory, o primeiro afro-americano a pilotar e a liderar uma missão da Nasa; e Ronald McNair, que morreu tragicamente no desastre do ônibus espacial Challenger, em 1986. O programa também apresenta um raro depoimento de Arnaldo Tamayo Méndez, piloto da Força Aérea de Cuba e candidato pela União Soviética, em plena Guerra Fria, a participar da corrida espacial.

RIONEGRO E SOLIMÕES





(foto: Instagram/Reprodução) Rionegro e Solimões (foto), Diego e Arnaldo, Yasmin Santos e outros convidados estão na live Encontro de gerações para comemorar os 18 anos do Villa Country. Os shows serão neste sábado (18), a partir das 19h, com transmissão pelo canal oficial dos artistas e da casa no YouTube. No repertório dos sertanejos, sucessos como Na sola da bota e O cowboy vai te pegar.

DRAMA FAMILIAR

HISTÓRIA REAL





O filme Raptada por minha própria mãe estreia neste sábado (18), às 20h30, no Lifetime. Baseado em uma história real, o longa mostra que, no verão de 1998, Gloria Williams se fantasia de enfermeira e sequestra uma recém-nascida que ela termina criando como se fosse sua filha. Anos depois, a mulher confessa a verdade e a jovem Kamiyah, de 18 anos, decide guardar segredo porque a ama. Mas, em 2017, uma denúncia anônima faz com que o seu mundo perfeito desabe.

LEILA PINHEIRO





(foto: Pablo Bertola/DIVULGAÇÃO) A cantora e pianista Leila Pinheiro (foto), que interpreta clássicos de grandes nomes da bossa nova, faz live neste domingo (19), às 18h, com transmissão no canal Arte 1 e no YouTube da artista. De sua casa, respeitando o isolamento, acompanhando–se ao piano e violão, Leila, que completa 40 anos de carreira em outubro, relembra canções de nomes como Roberto Menescal, Carlos Lyra, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Marcos Valle, Johnny Alf e Durval Ferreira.









CORINGA

ATO DE LOUCURA





O filme Coringa estreia com exclusividade neste sábado (18), às 22h, no canal HBO. Protagonizado por Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar de Melhor Ator, e dirigido por Todd Phillips, o longa conta a história de Arthur Fleck, mostrando as origens do Coringa. Na trama, o personagem mora com a mãe e sofre de um transtorno mental que o leva a rir desenfreadamente e em momentos inapropriados. Depois que uma gangue de delinquentes o ataca em um beco, seu colega de trabalho lhe dá uma arma para se proteger. A partir desse momento, os acontecimentos saem do controle.









FICÇÃO CIENTÍFICA

EXPRESSO DO AMANHÃ





Dirigido por Bong Joon Ho, o filme Expresso do amanhã será exibido neste sábado (18), às 23h10, no A&E. No longa, o ano é 2031 e os únicos sobreviventes de uma fracassada tentativa de conter o aquecimento global são obrigados a viver em um trem, separados em vagões que determinam sua condição social. Estão no elenco os atores Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris e Octavia Spencer.