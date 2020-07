Conceição Evaristo fala sobre mídia, cultura e diversidade

(foto: Lis Pedreira/DIVULGAÇÃO)

BÁRBARA PAZ

Mulher, filme de Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand, estreia nesta quinta-feira (16) nas plataformas de streaming com live especial com Bárbara Paz, às 19h30, no Instagram da distribuidora Imovision.

MARINA LIMA

A cantora e compositora carioca Marina Lima participa de bate-papo musical com Paula Lima, cantora e diretora da União Brasileira de Compositores (UBC), nesta quinta-feira (16), às 16h, no Instagram (www.instagram.com/ubcmusica/).Com 40 anos de carreira, Marina injetou modernidade e elegância na música pop ao entrar em cena, em 1979, com seu primeiro álbum, Simples como fogo. A artista compôs sucessos como Charme do mundo, Fullgás e Virgem, além de ter gravado canções que viraram hits na sua voz, como Nosso estranho amor (Caetano Veloso), Não sei dançar (Alvin L.) e Preciso dizer que te amo (Cazuza, Dé e Bebel Gilberto).

ZEZÉ MOTTA

No centenário de nascimento de Elizeth Cardoso (1920-1990), a atriz e cantora Zezé Motta presta homenagem à diva que é considerada a primeira-dama da MPB. No show Divina saudade, Zezé relembra os grandes sucessos que marcaram a carreira de Elizeth. Ela começou cantando em um dos principais programas da Rádio Guanabara, o Suburbano, ao lado de Noel Rosa, Vicente Celestino e Aracy de Almeida. Foi também a primeira cantora popular a interpretar obra do maestro Heitor Villa-Lobos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A transmissão será nesta quinta-feira (16), às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo.

LAFETAH

NOVO SINGLE

O músico mineiro Lafetah lança nesta sexta-feira (16) seu novo single, Lobo no divã. A música conta com riffs pesados de guitarra, que se misturam à batida trap e a vocais pop, e faz parte do álbum O bestiário, que será lançado em breve. Cantor e compositor da nova safra, Lafetah é reconhecido pela voz singular e musicalidade, além da grande extensão vocal. Sua música fala de temas contemporâneos, em versos contundentes, mas poéticos. A letra da nova canção faz alusão ao personagem do lobo, antagonista nas fábulas e contos de fada, mas que, na verdade, é apenas um reflexo da nossa parte mais pessoal e secreta. O clipe, dirigido por Bruna Eloi, mistura referências ao cineasta David Lynch e captura a atmosfera dançante, mas cheia de tensão da música. O single estará disponível no YouTube no Instagram (www.instagram.com/lafetah/).

SANDY & JUNIOR

30 ANOS DE HISTÓRIA

O Globoplay exibirá nesta sexta-feira (17) o show da turnê Nossa história, que marcou o reencontro nos palcos da dupla Sandy & Junior. A apresentação foi em virtude da comemoração dos 30 anos de carreira dos irmãos, que são fenômeno de popularidade na música brasileira. O conteúdo original da plataforma, que foi produzido durante a apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, também conta com imagens de outros espetáculos da turnê.

CRIANÇAS CUBANAS

DOCUMENTÁRIO

O documentário inédito Operação Pedro Pan, de Kenya Zanatta e Mauricio Dias, estreia nesta sexta-feira (17), às 22h30, no Curta.! O filme retrata a operação que separou 14 mil crianças cubanas de suas famílias, orquestrada clandestinamente por forças anticastristas, com forte apoio dos Estados Unidos e da Igreja Católica. Durante a década de 1960, em plena Guerra Fria, o governo de Fidel Castro, em Cuba, aproximou-se da União Soviética e do bloco de países socialistas da época. Esse período, que se seguiu à Revolução Cubana, foi de turbulência e incertezas. Nesse panorama político pós-revolucionário, o então novo governo se firmava, muitas vezes através da força, enquanto também era combatido por grupos contrarrevolucionários de forma violenta.

ENTRE O CÉU E AS SERRAS

ESPETÁCULO NO YOUTUBE

O vídeo do espetáculo Entre o céu e as serras, que estreou em 2000 e foi remontado em 2014 pela Cia. de Dança Palácio das Artes, ficará disponível no canal do YouTube da Fundação Clóvis Salgado, a partir das 18h desta sexta-feira (17) até o próximo dia 24. Visto por mais de 30 mil pessoas, Entre o Céu e as Serras reúne diversas referências culturais do período barroco e da formação da identidade do povo mineiro, emolduradas por diversas tecnologias e linguagens contemporâneas, em diálogo permanente entre a tradição e a inovação. A ação faz parte do projeto Palácio em sua Companhia.

MOVIMENTO MANGUEBEAT

LAMA DOS DIAS

A série Lama dos dias revive a cena cultural do Recife no início dos anos 1990 e retrata o surgimento do manguebeat. Com direção de Hilton Lacerda e Hélder Aragão, o DJ Dolores, a produção resgata, de forma livre e sem fundo documental, o nascimento desse movimento – que tem em Chico Science, Jorge Du Peixe e o próprio DJ Dolores os principais representantes. A atração vai ao ar nesta quinta-feira (16), às 20h, no Canal Brasil.

A jornalista Flávia Oliveira e a escritora Conceição Evaristo) participam de live do Sempre um Papo, nesta quinta-feira (16), às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. O tema do encontro será “Mídia, cultura e diversidade”. No bate-papo, serão abordadas as várias dimensões do significado de representatividade. De acordo com Flávia, quando se fala que o Movimento Negro cobra representatividade, dá a sensação que um profissional negro na frente das câmeras ou um filme de um cineasta negro dão conta da diversidade do grupo. “Isso é completamente injusto e assimétrico, porque os negros são vistos como uma unidade, uma homogeneidade que não está posta para os brancos. Os brancos estão representados em toda a sua diversidade. Tem branco de direita, de esquerda, machista, fascista, democrata, com vários tipos de narrativas e discursos e não são cobrados por isso. No entanto, as pessoas negras são”, declara. Mais informações: www.sempreumpapo.com.br.