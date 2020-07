Vinny e LS Jack, uma parceria que rendeu rock

Em parceria, Vinny e a banda LS Jack lançam o segundo single em meio à quarentena, No que depender de mim (foto: Markos Fortes/Divulgação)

Um projeto musical com gravação piloto a partir da plataforma do WhatsApp uniu Vinny e a banda LS Jack, que estão lançando o single No que depender de mim. Em março, eles já haviam feito um lançamento, que ganhou o nome de Esquece a solidão e sai. Ambos já estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Composta por Vinny, a nova canção tem pegada mais de rock do que a primeira.





O artista conta que, após a preparação virtual, o grupo se uniu para gravar na Casa do Mato, estúdio do produtor Marcelo Sussekind. “Ela soou parecida com o som do LS Jack, porém, com um veneno a mais, com uma guitarra agressiva, que é uma coisa que gosto. Como lançamos há pouco tempo, ainda não temos uma opinião formada, mas sei que o acesso tem crescido nas plataformas e a música está indo muito bem. O clipe, que é um complemento fundamental, sai no início de agosto.”





Química Motivados pela química que surgiu entre eles, Vinny e LS Jack planejam divulgar, a cada três meses, novas músicas em suas redes sociais, confirmando uma parceria que, segundo eles, caiu bem. O cantor lembra que já emplacou 12 sucessos em novelas. Em 1997, Vinny lançou o álbum Todomundo (Indie Records), que trazia o megassucesso Heloísa, mexe a cadeira, que o projetou. “Foi a música brasileira mais tocada em todos os países durante dois anos consecutivos, numa época em que não havia internet. Vendemos mais de 600 mil discos.”





Um ano depois, veio Shake boom, que teve a mesma levada de Heloísa, mexe a cadeira. Posteriormente, também virando sucesso, vieram Na gandaia e a balada Te encontrar de novo. “Foram 12 trilhas de novelas. Dava até para fazer um especial. O Heloísa, mexe a cadeira virou um sobrenome. As pessoas perguntam, 'que Vinny?' As outras respondiam, 'o Vinny mexe a cadeira'. A música ganhou esse nome num disco em que todas as faixas tinham nomes próprios.”





Vinny explica que este novo projeto surgiu de um papo informal. “Somos amigos há mais de 20 anos. Como o Marcus Menna, ex-vocalista do LS Jack, está dando continuidade à carreira dele, a banda passou a procurar um cantor para entrar para o grupo. Foi aí que eu disse: 'por que, em vez de vocês colocarem um cantor na banda, não fazemos uma parada mais interessante para esse momento? Juntamos os nossos repertórios e vamos fazer shows'. Eles adoraram a ideia.”





A partir daquela conversa, Vinny sugeriu que passassem a compor. “Eles também acharam a ideia ótima e fizemos o primeiro single. Agora, esse que já está virando sucesso. É importante que a galera entenda que não entrei para a banda, não sou o vocalista dela. Futuramente, não sabemos como as coisas ficarão, mas a ideia é essa de cantar nossos repertórios, fazer músicas, gravá-las, lançar no streaming e sair tocando por aí.”





Vinny acredita que o projeto pode ter múltiplos desdobramentos. “Nunca se sabe. Nossa intenção é, como disse, fazer singles e shows juntos, dividindo os repertórios. A banda fez muito sucesso nos 2000 e parou em 2006. É muito tempo para um grupo com essa qualidade ficar parado”, observa.





O cantor lembra que, no início da carreira, a banda já havia lançado a canção LS Jack, feita por ele, e que chegou a obter bastante sucesso. “Veja como as coisas se costuram e o mundo dá muitas voltas. Enfim, estamos juntos há muito tempo e vamos ver até onde vai o projeto.”





Ele diz que a quarentena atrasou um pouco os planos. “Estamos começando a botar o nariz de fora. Temos muito material pronto, mas vamos lançar uma música a cada três meses e ela virá sempre acompanhada de um videoclipe. Tentaremos fazer essa média, até onde as mãos e os pés alcançarem e vamos ver o que acontece. A ideia é essa, produzir música, coisa que gostamos e sabemos fazer juntos, por conta dessa química que existe entre nós.”





VINNY E LS JACK

. Single (independente)

. No que depender de mim

. Disponível nas plataformas digitais