Carlos Nunes encerra temporada de lives de humor

(foto: GLÁUCIA RODRIGUES/DIVULGAÇÃO) Nesta terça-feira (14), às 20h, Carlos Nunes encerra a primeira temporada do projeto #LivepraRir, do Cine Theatro Brasil Vallourec. O comediante vai apresentar o espetáculo Comi um pato e tô pagando a galinha, com transmissão pelo YouTube (youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec). Haverá tradução em libras. Na peça, o ator interpreta o presidiário Zé da Silva (foto), narrando, com muito humor e pitadas de ironia, como foi parar na prisão após roubar a galinha de estimação da filha de um deputado. No texto, o deputado entra com projeto de lei para transformar a galinha em animal sagrado no Brasil, assim como a vaca o é na Índia.

MULHERES NEGRAS

Eliane Dias, advogada, produtora- executiva da Boogie Naipe, empresa que cuida da carreira do Racionais e do o rapper Mano Brown, estreia nesta terça-feira (14) uma série de lives para celebrar o mês da mulher negra latino caribenha, que é comemorado dia 25 de julho. O primeiro bate-papo será com Isis Vergílio, bailarina e produtora cultural. As conversas serão feitas no Instagram da produtora-executiva @elianedias_ e postadas posteriormente no IGTV. A curadoria é da própria Eliane, em parceria com a assessora de comunicação Ana Paula Alcântara. Já o Coletivo Gana assina a identidade visual do projeto.

PAULA LIMA