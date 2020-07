Planet Hemp e Raimundos fazem live no Dia do Rock

(foto: Denis Ono/Divulgação)

O Planeta Brasil, festival de música de Belo Horizonte, comemora o Dia do Rock, celebrado nesta segunda-feira (13), com live do Planet Hemp e Raimundos (foto), de forma simultânea, ao vivo. Cada uma das bandas estará no Teatro Claro, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, para cumprir com o isolamento social. Em parceria com a Sympla, o show tem o intuito de doar recursos para organizações e profissionais que atuam nos bastidores de eventos em BH e no Brasil. A transmissão, a partir das 20h, será pelo YouTube.