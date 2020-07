Claudia Leitte comemora 40 anos com live especial

(foto: Arquivo pssoal) foto) comemora 40 anos e vai celebrar a data com a live 40ando na quarentena, a partir das 19h30, em seu canal oficial no YouTube (www.youtube.com/claudialeitte). A baiana dividirá o microfone, cada um de sua casa, com o fenômeno teen Any Gabrielly (do grupo Now United), Léo Santana, o funkeiro MC Zaac, o rapper Hungria Hip Hop, Bera, Lore Improta e Dennis DJ. O show possui engajamento solidário para arrecadar doações em prol das instituições Amigos do Bem, Beleza Escondida e HAM. Nesta sexta-feira (10), Claudia Leitte () comemora 40 anos e vai celebrar a data com a live 40ando na quarentena, a partir das 19h30, em seu canal oficial no YouTube (www.youtube.com/claudialeitte). A baiana dividirá o microfone, cada um de sua casa, com o fenômeno teen Any Gabrielly (do grupo Now United), Léo Santana, o funkeiro MC Zaac, o rapper Hungria Hip Hop, Bera, Lore Improta e Dennis DJ. O show possui engajamento solidário para arrecadar doações em prol das instituições Amigos do Bem, Beleza Escondida e HAM.





SUZANA PIRES, MARCELO SERRADO E ANGÉLICA





O longa inédito De perto ela não é normal, estrelado e escrito por Suzana Pires, e dirigido por Cininha de Paula (Crô em família), é o tema de live no Instagram da Globo Filmes, que será realizada nesta quinta (9), às 18h. Além de Suzana, que interpreta três papéis na história, também participam da conversa ao vivo a diretora, Angélica e Marcelo Serrado. Baseada no monólogo homônimo de sucesso, escrito pela Suzana em 2005 e que levou mais de 500 mil pessoas ao teatro, a comédia conta a história de Suzie, uma mulher infeliz no casamento e com a vida que leva, que resolver trilhar seu próprio caminho quando as duas filhas saem de casa.





ARRIGO BARNABÉ

(foto: Gal Oppido/DIVULGAÇÃO)



O músico, ator e apresentador Arrigo Barnabé (foto) apresenta o show Clara Crocodilo, inspirado no LP que marcou o início da Vanguarda Paulistana e que em 2020 completa 40 anos de lançamento. A live faz parte da programação ao vivo do Sesc São Paulo nesta quinta-feira (9), às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). No repertório, Arrigo também selecionou algumas canções com letra de Luiz Tatit e Roberto Riberti; as valsas, como o próprio músico define, Cidade oculta, parceria com Eduardo Gudin e Roberto Riberti; Londrina, de Tetê Espíndola, e Sinhazinha em chamas, de sua autoria. O público ainda terá a oportunidade de ouvir uma seleção de Tubarões voadores, o seu segundo LP, e Canção dos vagalumes e Canção do astronauta perdido.