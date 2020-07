Célio Balona faz live sobre sua trajetória

CÉLIO BALONA

(foto: Élcio Paraíso /DIVULGAÇÃO )



O compositor, arranjador, tecladista e acordeonista Célio Balona (foto) fala sobre a carreira em um papo descontraído com o maestro Felipe Magalhães, durante a live Dando corda da Orquestra Sesiminas Musicoop, nesta quarta-feira (8), às 21h30, pelo Instagram @orquestrasesiminasmusicoop. “Dos bailes da vida às salas de concerto” é o tema da conversa entre os dois. Balona iniciou carreira aos 15 anos. Ainda na década de 60, ao lado de músicos como Nivaldo Ornelas e Wagner Tiso, formou seu primeiro grupo musical. Mais tarde, começou a se dedicar à composição e a música instrumental. Gravou vários discos e participou de Festivais no Brasil e exterior. Entres os álbuns lançados, destaque para Batuquerê, Cantigas, Trilhas, Coletânea, e mais recentemente, Alumbramentos, CD autoral com participação de vários músicos e comemorativo dos seus 50 anos de carreira.





OTTO GUERRA





Otto Guerra (Wood & Stock – Sexo, orégano e rock'n'roll) será o convidado do Lança Conversa, projeto da Lança Filmes, em live nesta quarta (8), às 19 no Instagram www.instagram.com/lancafilmes. O cineasta vai falar sobre a indicação da Academia e seu filme A cidade dos piratas, premiado como a melhor animação no 25º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro.





MAESTRO LUCA

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)



“Só notícias boas” é o tema da live do Quintal da Cultura, nesta quarta-feira (8), a partir das 17h. Os anfitriões Doroteia e Ludovico recebem o Maestro Luca, da banda Estralo, tocando e cantando músicas como Não é proibido, de Marisa Monte; Todo dia de manhã, de Marcos Lucatelli; e Rebichada, de Chico Buarque. Crianças convidadas vão participar do encontro on-line anunciando só boas notícias.





SEBASTIÁN ATHIÉ

ATOR MORRE AOS 24 ANOS





O ator Sebastián Athié, conhecido como Sebas, que trabalhava em séries do Disney Channel, morreu aos 24 anos. A notícia foi divulgada no Instagram da versão brasileira do canal. "Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastián Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs.", diz a mensagem do Disney Channel Brasil. A causa da morte do ator mexicano, que fez sucesso com a série argentina 011CE, que mostra um grupo de jovens que jogam juntos no Los Halcones Dorados, fictício time de futebol de Buenos Aires, não foi revelada.





Laura Sette

show virtual

(foto: Bruno Queiroz/DIVULGAÇÃO)



Original e diferenciada, Laura Sette é a atração do Circuito Cultural UFMG #emcasa nesta quarta-feira (8), às 19h, pelo www.youtube.com/culturaufmg. O pocket show solidário Corpo, alma e consequência leva o nome do seu primeiro EP, lançado em 2019. Além de levar arte para o público durante a quarentena, a apresentação faz parte da campanha de financiamento coletivo dos hospitais gerenciados pela universidade, #ColaboreHospitaisUFMG. Laura vai do funk ao rap, passando por R’n’B e trap.





IMIGRANTES

SÉRIE NA NETFLIX





Cocriada por Cate Blanchett, a minissérie Estado zero estreia nesta quarta-feira (8) na Netflix. A trama acompanha os caminhos de quatro desconhecidos que se cruzam em um centro de detenção de imigrantes no deserto australiano. Esse grupo é composto por uma comissária de bordo fugindo de uma seita, um jovem pai cansado de seu emprego, um refugiado afegão e sua família e uma burocrata tentando abafar um escândalo.





CINEOP

INSCRIÇÕES





Estão abertas as inscrições para filmes da Mostra Educação e Projetos Audiovisuais Educativos que farão parte da programação do Encontro da Educação: 12º Fórum da Rede Kino durante a realização 15ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que será realizada de 3 a 7 de setembro, em formato on-line. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20 de julho. Regulamento e cadastro pelo site www.cineop.com.br.





CLARA MOREIRA

#GALTAKEOVER





O projeto Gal Arte e Pesquisa lança o #GALTAKEOVER, no qual expõe o trabalho de mais de 25 artistas nacionais e internacionais no Instagram da galeria (@gal.art.br). Nesta semana, estarão em cartaz no mostra on-line trabalhos da pernambucana Clara Moreira, responsável pelo poster do filme Bacurau. Clara é artista visual, desenhista, nasceu e vive no Recife. Sua pesquisa artística desenvolve-se no uso do desenho minucioso, em lápis de cor sobre papel, testando resultados figurativos como linguagem de comunicação poética. “Desenho-me em outras mulheres e em bichos, retiro-me a cabeça, desfio de dentro, amarro um barbante ao corpo, amarro-me em fios de cabelo", declarou.





GUSTTAVO LIMA

CAMPANHA





O cantor Gusttavo Lima se juntou à associação Bem Protege para ajudar brasileiros desempregados a ter uma nova fonte de renda, principalmente durante a pandemia do coronavírus. O sertanejo assina a campanha Embaixador Bem Protege, na qual os participantes podem captar novos clientes interessados em adquirir a proteção veicular e faturar por venda realizada. Informações e inscrições: http://embaixadorbemprotege.com.br/.





TAVERNA

VOTAÇÃO





A banda mineira Taverna, grupo de música celta, é a representante brasileira no Festival de Ortigueira, na Espanha. O grupo concorre com outras nove bandas, do mundo todo, em voto popular que vai até esta quarta-feira (8). As três mais votadas participarão do evento em 2021. Votação pelo site https://festivaldeortigueira.com/gl/runas.

Informações: www.facebook.com/bandataverna/.