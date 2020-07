É fã de Nicole Kidman? Assista a produções com a atriz

(foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Com vasta carreira no cinema e na televisão, Nicole Kidman é um dos talentos mais consagrados de Hollywood. Há décadas atuando na indústria, a atriz acumula prêmios no Oscar, Globo de Ouro, Emmy e Bafta. Além disso, transcendeu sua carreira artística ao assumir o papel de produtora-executiva de algumas obras. Entre elas estão as séries Big little lies e a nova produção original da HBO The undoing, com estreia prevista ainda este ano. Para homenagear a atriz, a HBO disponibiliza no catálogo da HBO Go uma coletânea especial dos trabalhos da atriz. Confira os títulos:





. BIG LITTLE LIES

Na série vencedora de oito Emmys e de quatro Globos de Ouro, um assassinato expõe os problemas da aparente perfeita comunidade de Monterey, na Califórnia. Nicole Kidman (foto), Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz estão na produção. Na segunda temporada, Meryl Streep se junta ao elenco principal.





. AQUAMAN

Do diretor James Wan, o filme é inspirado na história de Aquaman, um dos super-heróis das histórias em quadrinho da DC Comics.





. INVASORES

Neste suspense estrelado também por Daniel Craig, uma psiquiatra de Washington e seu colega descobrem que uma epidemia alienígena ataca suas vítimas quando elas estão dormindo, deixando-as insensíveis e sem qualquer traço de humanidade.





. A FEITICEIRA

Nicole Kidman é Isabel, uma feiticeira ingênua que prometeu não usar seus poderes.





. MINHA VIDA

Bob Jones tem um bom trabalho, uma mulher que o ama e um bebê a caminho. Mas descobre uma doença que o matará em poucos meses.





. BATMAN ETERNAMENTE

Val Kilmer assume o manto do cavaleiro da noite. Além de lidar com os seus próprios demônios na terapia com a Dra. Chase (Nicole Kidman), o herói enfrentará junto com o Robin a ameaça simultânea dos criminosos Duas-Caras e Charada.





. NINE

O diretor de cinema Guido Contini passa por uma crise em sua vida pessoal e profissional. Ele entra em uma série de relações dramáticas com sua esposa, sua amante, sua musa e sua mãe, ao mesmo tempo em que trabalha em seu novo filme.





. REENCARNAÇÃO

Dez anos após a morte do marido, Anna decide refazer a sua vida e se casar de novo. Mas seus planos serão abalados por um garoto que garante que é a reencarnação de Sean, seu marido.





. REENCONTRANDO A FELICIDADE

Depois de uma tragédia, Becca e Howie enfrentam um momento difícil na relação. Aos poucos, o casal buscará a empatia de outras pessoas enquanto a relação entre eles fica cada vez mais frágil.





. A PELE

Nicole Kidman divide a tela com Robert Downey Jr. neste filme inspirado na vida de Diane Arbus, uma das fotógrafas mais visionárias do século 20.



(foto: Fabiana Figueiredo /divulgação)



ARNALDO BAPTISTA

HOMENAGENS AOS 72 ANOS





Arnaldo Baptista (foto) celebra seus 72 anos, comemorados nesta segunda-feira (6), com versões de sua obra solo enviadas por fãs, amigos e músicos. Os vídeos serão publicados diariamente no canal oficial do músico no YouTube e nas mídias sociais do multi-instrumentista, compositor, escritor e artista visual. Baptista é um dos nomes influentes na cultura brasileira. O projeto Homenagem Arnaldo Baptista 7.2 tem o espírito de celebração, portanto, não é uma competição, e os vídeos serão publicados em estilo sorteio. Os álbuns selecionado neste primeiro momento foram Singing alone, Elo perdido, Elo mais que perdido, Faremos uma noitada excelente, Let it bed e Disco voador, disponíveis em todas as plataformas streaming. O Loki? ganhará edição especial. John Ulhoa interpretando To burn or not to burn, do álbum Let it bed (2004); Bruno Duprat, neto do maestro Rogério Duprat, com Fique aqui comigo, do disco Elo perdido (gravado em 1977 e lançado em 1988), e Lô Borges cantando Cacilda (Let it bed) são algumas das homenagens.





ALMAS GÊMEAS

reality DO 'SIM'





O Lifetime exibirá mais um episódio da sexta temporada de Casamento à primeira vista nesta terça-feira (7), às 18h30. No reality, especialistas selecionaram seis casais compatíveis de Boston, nos Estados Unidos, para se casar. Porém, os participantes só conheceram suas respectivas "almas gêmeas" no momento da cerimônia de casamento. Agora, eles estão no período de convivência antes de decidir se devem ou não permanecer juntos.





MARTA PORTO E EUGÊNIO BUCCI

SEMPRE UM PAPO





O jornalista e escritor Eugênio Bucci e a ativista cultural e escritora Marta Porto são os convidados de Afonso Borges na edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto, nesta terça-feira (7), a partir das 18h. Informações: www.sempreumpapo.com.br.





AVES DA SERRA DO CIPÓ

FINANCIAMENTO COLETIVO





Está no ar a campanha de financiamento coletivo para a publicação do livro Aves da Serra do Cipó. A obra traz todo o acervo de pássaros da região, entre eles aves raras que só ocorrem nos campos rupestres de Minas Gerais. A publicação é assinada pelos fotógrafos Luiza Kot e Eduardo Franco; Marcelo Vasconcelos, ornitólogo e responsável pelo levantamento das aves da Serra do Espinhaço; e Marcos Rodrigues, professor do Laboratório de Ornitologia da UFMG e responsável pelo monitoramento das aves do Parque do Cipó. No livro, o leitor, além de conhecer mais sobre a história da região, as aves que ali habitam e a importância de conservar a biodiversidade e os ecossistemas da Serra do Cipó, desfrutará de acervo de fotografias das aves e paisagens locais. Contribuições pelo link www.catarse.me/avesdaserradocipo.



(foto: VIVIEN KILLILEA/AFP)



NICK CORDERO

VÍTIMA DA COVID-19





"Deus tem outro anjo no céu agora. Meu querido marido faleceu esta manhã. Ele estava cercado de amor por sua família, cantando e orando enquanto deixava esta terra." Foi com esse post nas redes sociais que a bailarina Amanda Kloots anunciou a morte do marido, Nick Cordero (foto). O ator morreu no domingo (5), aos 41 anos, após longa batalha contra a COVID-19. O artista canadense, que fez carreira na Broadway, estava internado em um hospital de Los Angeles (EUA) há cerca de 95 dias. Cordero foi indicado ao Tony Awards, em 2014, por Bullets over Broadway. Também atuou na TV, nas séries Blue bloods e Lei e ordem: Unidade de vítimas especiais. O ator deixa um filho, Elvis, de 1 ano, que teve com Amanda Kloots.