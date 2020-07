Série revela censura na música popular brasileira

(foto: Rama de Oliveira/Divulgação)





A série Cale-se, dirigida por Marcus Fernando, será exibida nesta segunda-feira (6), às 20h30, no Curta!. O programa mostra como a censura foi constante sobre os mais diversos gêneros da música popular brasileira, do brega ao rock, durante a ditadura militar. O primeiro episódio, Na boca do povo, dedicado a cantores populares, traz depoimentos e desdobramentos da manifestação brega durante o regime militar. Paulo Cesar Araújo, Juca Chaves, Odair José (foto), Fernando Mendes e Luiz Ayrão contextualizam as produções e os discursos vigentes nos anos de chumbo. Araújo fala sobre como a homenagem de Benito di Paula a Geraldo Vandré na faixa Tributo a um rei esquecido conseguiu driblar os radares da censura e ir a público. Ele também relembra a dupla Dom & Ravel, que ganhou fama de nacionalista pela marcha Eu te amo, meu Brasil.



NELSON FREIRE

DOCUMENTÁRIO





Ainda no Curta!, só que mais tarde, às 22h, a trajetória de um menino-prodígio do interior de Minas que se tornou um dos maiores pianistas do mundo é retratada no documentário Nelson Freire (foto), de João Moreira Salles. O filme fragmenta a narrativa em uma linha do tempo contínua entre a infância, os primeiros contatos com o piano e a maturidade de Nelson. Ao aproximar-se do protagonista, a produção revela seu temperamento introspectivo e sua notável capacidade criativa.



SANDY DE VOLTA

EM ESTRELA-GUIA





A novela Estrela-Guia entra no catálogo do Globoplay nesta segunda-feira (6). Protagonizada por Sandy e Guilherme Fontes (foto), a trama aborda a união de dois mundos diferentes, simbolizada pelo romance do workaholic Tony com a adolescente Cristal, menina criada em uma comunidade alternativa do interior de Goiás. Também estão no elenco Carolina Ferraz, Nelson Xavier, Thaís Fersoza, Júnior Lima, Fernanda Rodrigues e Rodrigo Santoro.



ERASMO CARLOS

MÊS DO ROCK





Em celebração ao Mês do Rock, o Canal Brasil preparou programação especial que resgata a história do rock nacional e internacional. A partir desta segunda-feira (6), sempre de segunda a quarta, às 18h, vão ao ar shows e documentários. Erasmo Carlos ao vivo no Theatro Municipal – 50 anos de estrada (foto) abre a sessão. Para comemorar seus 50 anos de carreira, o músico promoveu uma celebração ao gênero musical que o lançou ao estrelato: o rock’n’roll. O local da festa de arromba foi o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo como convidados os amigos Roberto Carlos e Marisa Monte, além da banda Filhos da Judith.





AMOR DE BICHO

SÉRIE DOCUMENTAL





Amor de bicho, nova série do MOV, revela histórias surpreendentes e únicas que têm como fio condutor a parceria entre humanos e animais. Com criação, direção e roteiro de Mônica Prinzac, os episódios apresentam personagens da vida real e mergulham nesse convívio de afetos e sentimentos que envolvem pessoas, bichos e meio ambiente. Os quatro primeiros programas já estão disponíveis gratuitamente no streaming. Os outros seis episódios estrearão sempre às sextas-feiras.





LOUVRE REABRE

PARCIALMENTE





O Louvre, o maior e mais visitado museu do mundo, voltará a abrir suas portas nesta segunda-feira (6), em Paris, com todas as precauções para prevenir o contágio do novo coronavírus e sem a avalanche habitual de turistas nesta época do ano. A crise do coronavírus deixou "mais de 40 milhões de euros em perdas" para o Louvre, anunciou o presidente da instituição, Jean-Luc Martínez. A partir desta segunda, 70% do público, cerca de 45 mil metros quadrados, estarão abertos ao público. “Perdemos 80% de nosso público. Setenta e cinco por cento de nossos visitantes são estrangeiros. Teremos no máximo entre 20% e 30% de nosso público do verão de 2019, entre 4 mil e 10 mil visitantes diários", afirma Martínez.



LIVE do dia

LARISSA NUNES





Ainda mais musical e empoderada, a segunda temporada de Coisa mais linda, na Netflix, está bombando e mergulha na bossa nova e nas questões políticas e sociais dos anos 1960. Nos episódios inéditos, Ivone, personagem de Larissa Nunes (foto), ganha mais espaço na produção nacional, ao lado de Adélia (Pathy Dejesus), Malu (Maria Casadevall) e Thereza (Mel Lisboa). E, nesta segunda (6), às 18h, a atriz e cantora é a convidada especial de live no Instagram do Like (@canallikeoficial), comandada pela apresentadora do canal Maytê Piragibe.