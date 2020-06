Global Goal reúne estrelas da música na tarde deste sábado

Fernanda Gomes*

Shakira, Chris Martin e Coldplay confirmaram presença no show de hoje (foto: Ronny Hartmann/AFP %u2013 6/7/17)



Coldplay, Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Miley Cyrus, J. Balvin, Chris Rock e Hugh Jackman são alguns dos artistas que confirmaram presença virtual no evento on-line Global goal: Unite for our future – The concert, que será transmitido neste sábado (27), a partir das 15h, pelo Multishow (canal a cabo e YouTube) e plataforma Globoplay. O sinal será aberto para não assinantes.





Com apresentações musicais e mensagens dos artistas, a festa on-line vai homenagear os profissionais de sáude que estão na linha de frente do combate à COVID-19. Também serão lembrados ativistas e organizações que têm desenvolvido, testado e distribuído vacinas.





TRADUÇÃO

Realizado na Europa, o Global Goal será exibido ao vivo no Brasil, com tradução simultânea. Os melhores momentos irão ao ar à noite, logo depois do Altas horas, programa da TV Globo.





Produzido pela organização não governamental Global Citizen em parceria com a Comissão Europeia, o evento promove campanha para arrecadar fundos e mobilizar líderes em todo o mundo na luta contra o novo coronavírus.





Outra proposta da Global Citizen é buscar formas de reduzir os impactos negativos da pandemia nas áreas financeira e educacional. Com novo ciclo de recessão ameaçando o mundo, a ideia é, com base em diretrizes elaboradas pela Organização das Nações Unidas, estimular políticas de reconstrução da economia.





Em abril, a Global Citizen promoveu o festival One world: Together at home, com curadoria de Lady Gaga, que reuniu Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John , Billie Eilish, Alanis Morissette, Andrea Bocelli e Billie Joe Armstrong, entre outros astros internacionais. Parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento musical beneficente arrecadou cerca de US$ 128 milhões, destinados a profissionais que lutam contra a pandemia da COVID-19.





Com oito horas de duração, One world foi transmitido, no Brasil, pelo canal Multishow, TV Globo e plataforma Globoplay.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria