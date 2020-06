Ed Motta relembra sucessos e parcerias em live nesta terça

(foto: Chachi Ramirez/DivulgaÇÃO)



O funk-soul – com influências que vão do jazz à canção brasileira, combinados a uma variedade de sons vocais inconfundíveis de Ed Motta (foto) – está presente na live de que o cantor participa nesta terça-feira (23), às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube do Sesc São Paulo. No repertório do show, piano e guitarra, o músico relembra baladas nacionais e internacionais de grandes artistas e as músicas que fizeram sucesso, escritas em parceria com Rita Lee e Ronaldo Bastos, como Colombina, Fora da lei, Baixo Rio e Vendaval.





JONATHAN AZEVEDO





Nesta terça-feira (23), ÀS 18h, Simone Zuccolotto conversa com Jonathan Azevedo, ator dos filmes Tim Maia e Meu nome não é Johnny, no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil).