Chega ao Brasil o quarto volume de 'Jogos vorazes'

Suzanne Collins se inspirou em cenários pós-guerra (foto: David Shankbone/divulgação)

Dez anos após o lançamento no Brasil do primeiro livro da saga Jogos vorazes, o quarto volume do universo distópico criado pela escritora Suzanne Collins chega ao país. Com lançamento na sexta-feira (19), A cantiga dos pássaros e das serpentes tem o mesmo cenário da Panem. Mas o período é outro.



O livro é centrado na juventude do vilão Coriolanus Snow, que no cinema foi interpretado, na velhice, por Donald Sutherland. Sessenta e quatro anos antes de Katniss Everdeen participar dos jogos, ele é um jovem que luta para manter as aparências em Panem.



Escondendo os problemas financeiros da família outrora importante, Snow depende de sua capacidade de manipular seus colegas para se tornar o mentor da décima edição dos jogos. Porém, o máximo que ele consegue é se tornar o responsável por uma garota do Distrito 12, o pior dos distritos.



Em declaração recente, Suzanne Collins afirmou que pensou muito em dois períodos históricos para o livro: os Estados Unidos pós-Guerra Civil e a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. “Pessoas tentando se reconstruir, vivendo suas rotinas em meio aos escombros. Os desafios da escassez de alimentos, infraestrutura danificada, sem saber como proceder em tempos de paz. O alívio do término da guerra juntamente com a amargura em relação ao inimigo. A necessidade de colocar a culpa”, disse ela a respeito dessas referências.



A trilogia Jogos vorazes foi traduzida para 53 idiomas, com 100 milhões de exemplares comercializados. É a segunda saga mais vendida da Rocco, só perdendo para Harry Potter, lançada no Brasil pela editora. A tiragem inicial de A cantiga dos pássaros e das serpentes, em inglês, vendeu 2,5 milhões de exemplares.



A adaptação para o cinema – a trilogia se tornou franquia com quatro filmes protagonizados por Jennifer Lawrence – faturou cerca de US$ 3 bilhões em todo o mundo. A cantiga dos pássaros e das serpentes também chegará às telas. (Redação Cultura/EM)

(foto: Rocco/reprodução)



A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES

• De Suzanne Collins

• Rocco

• 576 páginas

• R$ 59,90