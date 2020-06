Arthur Moreira Lima participa de live da Orquestra Musicoop

(foto: Gustavo Kersten/DIVULGAÇÃO)



O pianista Arthur Moreira Lima (foto) é o convidado da Live Dando corda da Orquestra Sesiminas Musicoop, nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30, no Instagram (@orquestrasesiminasmusicoop). Com o tema “Histórias de um pianista viajante”, a apresentação será do maestro convidado Marco Antônio Maia Drumond. Aos 80 anos, Arthur Moreira Lima, referência atuante na cena musical internacional, com inúmeros prêmios dentro e fora do Brasil, e formação no Conservatório Tchaikovsky (Moscou), fala sobre suas peregrinações pelo mundo e incursões, desde 2003, pelo interior brasileiro, com seu caminhão-teatro, que chega a lugares que jamais presenciaram um concerto de piano.





LIA DE ITAMARACÁ

(foto: Lia de Itamaracá/DIVULGAÇÃO )



A cantora e compositora Lia de Itamaracá, conhecida como a Rainha da Ciranda (foto), participa de live especial em comemoração ao lançamento do clipe Meu São Jorge, promovida pela Casa Natura Musical, nesta quarta-feira (17), às 17h. Mediada por Ganga Barreto, percussionista que acompanha Lia há mais de 15 anos e coautora ao lado de Severina Baracho da canção que acaba de ganhar videoclipe, a live será exibida pelo Instagram @casanaturamusical e pela conta pessoal de Lia, o @liadeitamaracaoficial. Meu São Jorge é um clipe de animação criado pelo videomaker André Oliveira e será o primeiro videoclipe do disco Ciranda sem fim, lançado no final de 2019.





RODRIGO PANDOLFO





Simone Zuccolotto recebe Rodrigo Pandolfo, ator de séries como Elis e Chacrinha, nesta quarta-feira (17), às 18h, no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil). No bate-papo, temas variados como cinema, cultura e detalhes de como está vivendo durante o isolamento social.





QUINTAL DA CULTURA





No Quintal da Cultura Conta Histórias da Quarentena desta quarta-feira (17), a partir das 17h, no Facebook da TV Cultura e no canal oficial do programa no YouTube, os anfitriões Ofélia e Doroteia conversam sobre um tema necessário e de grande repercussão nos últimos tempos: vidas pretas importam. Para falar sobre racismo e celebrar a arte e a cultura feita por pessoas pretas, os integrantes do Quintal recebem na live a cantora e compositora de 16 anos MC Soffia, que nasceu na periferia de São Paulo e tem o rap como “música de força e resistência”; a professora, escritora e contadora de histórias Kiusam de Oliveira; e a Família Quilombo, que fala sobre afetividade, criação de filhos e relações familiares, a partir de sua experiência de família preta na diáspora.





Nino Aras

Pocket show





Nesta quarta (17), às 19h, estreia o pocket show virtual Resistir musical: esperança e fé, do cantor e compositor Nino Aras. A nova atração do Circuito Cultural UFMG em parceria com a campanha Colabore Hospitais UFMG faz parte de uma série virtual que prestigia o trabalho de cantautores de Minas Gerais. O vídeo ficará disponível no canal da Diretoria de Ação Cultural da UFMG no YouTube (www.youtube.com/culturaufmg). Nino Aras é natural de Diamantina e traz em seu trabalho as raízes da música popular regional, misturadas com influências da bossa nova, jazz e MPB. Informações sobre a campanha em www.colaborehospitaisufmg.com.





BDMG CULTURAL

EDITAIS LAB CULTURAL





Até 7 de julho, o BDMG Cultural recebe inscrições para três editais do Lab Cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site www.bdmgcultural.mg.gov.br. O Lab Cultural é um programa de valorização e incentivo à pesquisa e desenvolvimento de processos artísticos e culturais em Minas Gerais e lança este ano três editais de bolsas – nas áreas de artes cênicas, artes visuais e música e experimentação sonora – respeitando a segurança sanitária necessária para a realização das atividades e todas as indicações científicas para isso. Ao todo, serão selecionados 30 projetos, que contarão com a tutela da atriz, diretora e dramaturga Grace Passô (artes cênicas); da curadora, pesquisadora e crítica de arte Julia Rebouças (artes visuais); e do compositor e músico Rafael Martini (música e experimentação sonora) .





TROPICÁLIA

DOCUMENTÁRIO

(foto: curta!/divulgação)



O Curta! exibe o documentário Tropicália (foto) nesta quarta-feira, às 10h25. O filme é um retrato de um dos movimentos mais marcantes na cultura brasileira, o Tropicalismo. Feito quase que inteiramente com imagens de arquivo dos anos de 1967, 1968 e 1969, o longa traz material fotográfico, sequências de filmes e programas de TV especialmente recuperados e embalados pela música de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé.