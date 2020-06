Diogo Nogueira faz live domingueira para os apaixonados

(foto: Leandro Ribeiro/DIVULGAÇÃO)



DIOGO NOGUEIRA

No domingo (14), às 12h, Diogo Nogueira (foto) faz a Live dos namorados diretamente de sua casa. A transmissão será no canal do cantor no YouTube (diogo.no/youtube). No repertório, música romântica, samba, gastronomia e algumas surpresas para embalar o almoço romântico dos apaixonados. Se anteriormente o sambista surpreendeu o público com suas habilidades no fogão, preparando moqueca de camarão e estrogonofe, desta vez ele fará um espaguete com frutos do mar.

(foto: Bruno Di Torino/Divulgação)

DEMÔNIOS DA GAROA

Demônios da Garoa participa de live pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa neste domingo (14), às 16h30, com transmissão pelo Facebook (www.facebook.com/portalterceiraidade). O grupo de samba paulista, um dos mais tradicionais do país, foi formado em 1943. No repertório, só clássicos: Trem das onze, Ai, que saudade da Amélia, Oi nois aqui traveis, Eu sou o samba e Saudosa maloca.









(foto: Marcos Hermes/Divulgação)



MARTINHO DA VILA

Domingo (14), às 15h, o cantor Martinho da Vila (foto) faz live, convidando a família brasileira a participar de seu Batuque na cozinha. De sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele vai conversar com o público, contando casos curiosos da história do samba e de seus mais de 50 anos de carreira. Além de cantar, claro. A transmissão ocorrerá no canal do artista no YouTube: youtube.com/martinhodavilaoficial.





FALAMANSA

Tem arraiá na rede. Domingo (14), a partir das 16h, Falamansa promove “junina live” em seu canal oficial do YouTube. “Uma das festas mais tradicionais do país não poderia ficar sem comemoração, ainda mais neste momento difícil”, afirma o vocalista Tato. O show live será realizado com banda completa, respeitando todas as exigências da Organização Mundial de Saúde.









ALINE FRAZÃO

MOSTRA CANTAUTORES

A voz e o violão da angolana Aline Frazão valorizam repertório com influências de várias partes do mundo. Nascida e criada em Luanda, a artista trouxe a raiz africana para suas canções, que se misturam ao estilo da Europa, onde ela morou, à MPB e ao jazz. Aline foi uma das atrações da Mostra Cantautores, realizada em BH. O programa Hypershow, da Rede Minas, exibe o show da artista neste sábado (13), às 17h.





CURTA EM CASA

INSCRIÇÕES

Para motivar produtores e realizadores do cinema independente de curta-metragem, a Cardume, plataforma de filmes on-line brasileiros, lança o prêmio Curta em Casa. As inscrições vão até 21 de junho. Os filmes devem ter sido produzidos a partir de março de 2020, respeitando as regras de isolamento social e as recomendações da Organização Mundial da Saúde; ter até 15 minutos de duração; e realizados por uma pessoa com CPF brasileiro válido. Tema e gênero são livres. As produções selecionadas serão disponibilizadas aos assinantes da plataforma, que poderão votar. Os três mais votados receberão prêmios em dinheiro e serão convidados para sessão com debate ao vivo promovido pela Cardume. O formulário de inscrição estará disponível no site cardume.tv.br/curta-em-casa/.









BILLBOARD

PABLLO VITTAR

Pabllo Vittar será uma das atrações do festival on-line Pride Prom, iniciativa da Billboard norte-americana para comemorar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Também estarão lá Boy George e Cindy Lauper, entre outras estrelas pop. O evento está marcado para as 13h30 deste sábado (13), com transmissão pelo site https://www.billboardevents.com/event/billboard-hollywood-reporter-pride-summit/