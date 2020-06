Gorete faz 'milagres' para enfrentar o coronavírus

Com sua personagem Filó, a atriz Gorete Milagres ajuda a divulgar medidas de prevenção contra o coronavírus (foto: Leandro Furia/divulgação)

Radicada em São Paulo há 20 anos, a atriz mineira Gorete Milagres está cumprindo o isolamento social junto da família. “Esse vírus veio para detonar com as emoções, convivências, com tudo. Foi um tsunami na vida da gente. Eu e minhas duas filhas aqui em casa, e, quando vimos, estávamos em pânico”, conta ela. “Eu, vestida de Filomena 24 horas por dia, fazendo vídeos para as comunidades. Naquele primeiro momento, era o que poderia fazer para ajudar.”