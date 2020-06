Maisa participa do Saia justa nesta quarta

MAISA

NO SAIA JUSTA

(foto: Gabriel Cardoso/SBT) foto) para debater temas como formas de cultivar a paciência e de manter as tradições de datas marcantes em meio ao isolamento social. Astrid Fontenelle, diretamente do estúdio, e suas companheiras Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos, do sofá de suas casas, conversam com Maisa, que acaba de completar 18 anos, precisou se adaptar ao cenário atual para comemorar seu aniversário e não deixar a data passar em branco. Ela conta como a chegada à maioridade impactou os planos para sua vida e carreira. Maisa comanda aos sábados seu programa no SBT/Alterosa. Com transmissão ao vivo, o Saia justa desta quarta-feira (3), às 21h30, no GNT, recebe virtualmente a apresentadora Maisa () para debater temas como formas de cultivar a paciência e de manter as tradições de datas marcantes em meio ao isolamento social. Astrid Fontenelle, diretamente do estúdio, e suas companheiras Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos, do sofá de suas casas, conversam com Maisa, que acaba de completar 18 anos, precisou se adaptar ao cenário atual para comemorar seu aniversário e não deixar a data passar em branco. Ela conta como a chegada à maioridade impactou os planos para sua vida e carreira. Maisa comanda aos sábados seu programa no SBT/Alterosa.

MODERNISTAS

victor brecheret

No último episódio da série Modernistas, a TV Cultura mostrará a trajetória de Victor Brecheret, às 22h45. O escultor ficou conhecido pelas obras espalhadas pela cidade de São Paulo. A história dele se mistura com momentos importantes da capital paulista. No programa, a filha dele, Sandra Brecheret, fala sobre a biografia do pai, do período em que viveu na Europa, seus grandes monumentos e também das esculturas funerárias que ele criou.

MENINO MALUQUINHO

NA TELINHA

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO) Em comemoração às quatro décadas do personagem Menino Maluquinho e aos 25 anos do seu primeiro longa, a TV Brasil exibe a comédia infantil Menino Maluquinho – O filme (1995/foto) nesta quarta (3), às 22h30. Fenômeno da obra do cartunista Ziraldo, o astro-mirim foi publicado pela primeira vez em livro no início dos anos 1980. O garoto com a panela na cabeça inspirou peças teatrais, revistas em quadrinhos e séries de televisão. As histórias destacam as invenções de uma criança alegre e sapeca que apronta peripécias. O longa, dirigido pelo mineiro Helvécio Ratton, é considerado um clássico do cinema infantojuvenil brasileiro.

A PRAIA VIVA

SÉRIE DOCUMENTAL

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO) Ainda na TV Brasil, só que mais cedo, às 20h30, destaque para a estreia da série documental A praia viva. Em seis episódios de 50 minutos, a produção original do canal canadense Love Nature tem como destino a Flórida (foto), Havaí e Califórnia, nos Estados Unidos; Nova Escócia, no Canadá; Península de Yucatán, no México; e Ilha Fraser, na Austrália. O programa viaja pelo litoral de regiões paradisíacas para mostrar como as forças da natureza influenciam a vida em meio às ondas. A produção revela como a física, os ecossistemas e as próprias interações humanas contribuem para a criação e a evolução de orlas surpreendentes.