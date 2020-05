Confira cinco minisséries premiadas para ver na quarentena

(foto: HBO/Divulgação)

Algumas minisséries têm narrativas poderosas e fazem o público mergulhar em temas complexos. Outras mostram acontecimentos históricos apresentados sob um novo ângulo. Produções originais, disponíveis na HBO GO, que fizeram história e receberam os prêmios internacionais importantes, estão disponíveis no serviço de streaming da HBO. Confira cinco dicas:





1. Chernobyl

Episódios: 5

Aborda os acontecimentos ligados ao acidente nuclear na Ucrânia, em 1986, por meio das histórias de homens e mulheres que fizeram grandes sacrifícios para salvar a Europa de um desastre inimaginável. Chernobyl (foto) fez sucesso no mundo inteiro e recebeu prêmios, como o Globo de Ouro. A produção fomentou o turismo nos arredores da usina nuclear de Chernobyl.





2. The night of

Episódios: 8

Vencedora do Primetime Emmy, investiga um complicado caso de assassinato em Nova York com conotações culturais e políticas. A história gira em torno de Nasir "Naz" Khan, um estudante universitário paquistanês-norte-americano que busca ajuda jurídica após ser preso pela morte de uma garota que tinha acabado de conhecer.





3. Mildred Pierce

Episódios: 5

Com a vencedora do Oscar Kate Winslet e Evan Rachel Wood, é baseada no romance homônimo de James M. Cain, que também inspirou o filme Alma em suplício. Recém-divorciada, Mildred Pierce é uma mãe jovem e trabalhadora que luta para sobreviver na época da Grande Depressão, nos Estados Unidos. Ela tem uma relação conturbada com a filha, que é ambiciosa e narcisista.





4. Olive Kitteridge

Episódios: 4

Baseada no romance homônimo ganhador do prêmio Pulitzer, da escritora Elizabeth Strout, a produção retrata os acontecimentos de uma pequena cidade da Nova Inglaterra ao longo de 25 anos, sob a perspectiva da professora Olive (interpretada por Frances McDormand).





5. Big little lies

Episódios: 14

Inspirada no romance de Liane Moriarty. Vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, é protagonizada por grandes atrizes, como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz. Explora o mito social da perfeição e suas contradições. Na pacata Monterey, na Califórnia, mães perfeitas, maridos bem-sucedidos, crianças adoráveis, casas bonitas: que mentiras serão contadas para manter as aparências desses mundos ideais?.





HOJE

DRAMA





Protagonizado por Denise Fraga, o filme Hoje conta a história de Vera, mulher considerada viúva após o desaparecimento do marido durante a ditadura militar. A ex-ativista política vive apenas com o dinheiro da indenização paga pelo governo, o suficiente para comprar um apartamento novo. Quando a vida parece entrar novamente nos eixos, e ela se muda para um imóvel no Centro de São Paulo, o desaparecido reaparece, alterando seus planos. O longa é baseado no livro Prova contrária, de Fernando Bonassi, e será exibido nesta terça-feira (26), às 9h45, no Canal Brasil.



(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)



KEITH HARING

NA BAHIA





O artista gráfico americano Keith Haring, falecido em 1990, passou boa parte de sua breve e intensa carreira entre cidades de diversos países. Mas foi em um pequeno vilarejo na Bahia que ele pôde encontrar momentos de tranquilidade, escapando da efervescência do mundo das artes da época. O local influenciou bastante a sua arte, e sua presença deixou marcas duradouras na cidade. Essa forte relação é retratada em episódio inédito da série Geografia da arte (foto), que o Curta! exibe nesta terça (26), às 21h. O episódio leva os telespectadores a uma viagem no tempo e no espaço, rumo a Serra Grande, no litoral baiano, na década de 1980. Por lá, não havia água encanada e nem luz, e era onde Keith “desaparecia” do jetset para ficar desenhando na areia e pintando árvores e casas de pescadores.

(foto: MATEUS AGUIAR/DIVULGAÇÃO)



MASCARADINHA

THIAGUINHO MT E TATI ZAQUI





Depois de ter feito sucesso nos challanges do Instagram com o hit Tudo OK, Thiaguinho MT não poderia ficar fora de Mascaradinha, música inspirada no TikTok em parceria com Tati Zaqui (foto), que tem engajamento nas redes sociais. O clipe foi gravado com o leiaute do aplicativo que se popularizou nesta quarentena. O single já está disponível na biblioteca do TikTok para quem quiser gravar a brincadeira, e também nas principais plataformas de música e no YouTube.

(foto: Anna Luiza Muller/Divulgação)



LIVE

MARIA FERNANDA CÂNDIDO





Maria Fernanda Cândido (foto) é a convidada de Simone Zuccolotto na live desta terça-feira (26), às 18h, no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil). Na pauta da conversa, temas variados, como cinema, cultura e música, além de ela revelar como estão seus dias durante o isolamento social.