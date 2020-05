Cineastas batem papo com internautas no Café com diretor

(foto: VITRINE FILMES /DIVULGAÇÃO)





O Cine 104 em Casa estreia nesta quarta-feira (20), às 19h30, o projeto Café com Diretor, que receberá, uma vez ao mês, cineastas convidados para debates a respeito de filmes exibidos de forma gratuita e on-line pelo próprio 104. A primeira edição do bate-papo recebe a cineasta Eliane Caffé para falar sobre seu filme Era o Hotel Cambridge (foto), que por sua vez será exibido gratuitamente hoje e amanhã (21). O longa, que venceu dois prêmios no Festival Internacional do Rio de 2016 nas categorias melhor edição (Marcio Hashimoto) e melhor filme de ficção pelo júri popular, será exibido com a opção de legenda descritiva e libras para o público de acessibilidade especial.





• • •





O Cine 104 exibe, de quarta a sábado, dois filmes por semana por meio do Vimeo, as produções ficam disponíveis de forma gratuita por 48 horas. Os links e respectivas senhas para acesso aos filmes são disponibilizados ao meio-dia nas páginas oficiais do Centoequatro: Facebook (www.facebook.com/centoequatro/), no Instagram (@centoequatrobh) e no site do 104 (www.centoequatro.org).





GINCANA VIRTUAL

MUSEU DE CONGONHAS





Na semana em que se comemora o Dia Internacional dos Museus, o Museu de Congonhas promove uma série de atividades, entre elas sua primeira Gincana Virtual. A iniciativa, on-line, é uma das atividades que estão na programação da instituição que participa, mais uma vez, da Semana de Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro dos Museus (IBRAM). Nesta quarta-feira (20), a instituição leva ao ar um vídeo que explica a construção, detalhes artísticos e a história da Capela da Santa Ceia, edificação que faz parte do Santuário que é patrimônio cultural mundial. O vídeo faz parte da série que realiza mediações virtuais sobre todo o conteúdo em exposição no Museu de Congonhas. Toda a programação pode ser acessada nas páginas do Facebook (@museudecongonhas), Instagram (@museusdecongonhas) e pelo site www.museudecongonhas.com.br.



(foto: Like/DIVLGAÇÃO)



NOS BECOS DE SÃO FRANCISCO

THALES CORRÊA





Depois de ser destaque no Festival de Cannes com os curtas Parents, inspirado na canção Pais e filhos, do Legião Urbana, e Milvio, Thales Corrêa estreia seu primeiro longa, Nos becos de São Francisco (foto), já premiado nos Estados Unidos, no NOW. Nesta quarta (20), às 20h, o mineiro é destaque no Like e conversa com Anne Braune sobre carreira, cinema e muito mais. Apaixonado por cinema, Thales se mudou para os Estados Unidos e, depois de estudar na Escola de Cinema da UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), entrou de vez neste universo. No país, conheceu e virou amigo do também brasileiro Izzy Palazzini. Foi de uma conversa entre eles que surgiu a ideia de fazer a comédia dramática com temática LGBTQ+. “Somos gays, imigrantes, morando aqui. Meus filmes anteriores são completamente diferentes do meu mundo, gosto de ir para outro mundo, mas nunca tinha ido para o meu próprio. Izzy meio que puxou isso e me convenceu”, explica Thales.

(foto: Like/DIVLGAÇÃO)



LIVES DO DIA

CELINA SZRVINSKI





A pianista Celina Szrvinski (foto) é a próxima entrevistada da live Dando corda, realizada toda semana pela Orquestra Sesiminas Musicoop com personalidades da música brasileira. Referência nacional da cena erudita, que divide palco com nomes como o do violoncelista Antonio Meneses, musicista, pedagoga, curadora, produtora musical e entusiasta da divulgação da música brasileira, Celina vai debater o tema "Formação de público para a música de concerto". A live tem apresentação do maestro Marco Antônio Maia Drumond e começa às 21h30, no instagram da @orquestrasesiminasmusicoop.





• • •



(foto: Eduardo Franca/Globo)



MARISA ORTH





Atriz, apresentadora, cantora e humorista, Marisa Orth é a convidada da live no Instagram do programa Talentos desta quarta-feira (20), às 18h. Enquanto as gravações do reality musical da TV Cultura não começam, o apresentador Jarbas Homem de Mello conversa com diferentes artistas sobre vida e carreira. Marisa Orth ostenta sucessos em sua trajetória profissional, que inclui personagens íntimos do público, como a Nicinha da novela Rainha da Sucata, e a Magda, do humorístico Sai de baixo (foto). Sem esquecer sua performance em espetáculos musicais, uma de suas paixões recorrentes. Já protagonizou a montagem brasileira do espetáculo Sunset boulevard, versão do filme de Billy Wilder, e o musical

A Família Addms.





• • •





Barbara Paz, atriz e apresentadora do A arte do encontro, no Canal Brasil, participa de live da emissora, às 18h. Já às 20h, o cineasta Afonso Poyart fala sobre o filme Aldo – Mais forte que o mundo, dirigido e roteirizado por ele. O longa tonou-se uma série adaptada em quatro episódios, que serão exibidos em sequência no Canal Brasil, a partir das 21h25.