Debate virtual discute reinvenção da arte durante a pandemia

A nova dinâmica social imposta pela pandemia do coronavírus traz uma série de reflexões sobre como viveremos no pós-isolamento. Entre perguntas e respostas ainda incertas, o momento pede troca de experiências e ideias. Por isso, a CBMM inaugura nesta terça-feira (19), às 11h, um espaço de debate virtual para discutir a reinvenção da arte e da cultura em tempos de distanciamento social. O seminário on-line ainda vai debater questões como as mudanças no consumo e na produção de arte e como o momento atual pode ter acelerado esse processo de mudança. Participam deste primeiro debate Raquel Hallak, CEO da Universo Produção, realizadora da Mostra de Cinema de Tiradentes; Antonio Grassi, diretor-presidente do Instituto Inhotim; e Fabio Mechetti (foto), diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, além da jornalista Patrícia Pinho, da Rede Minas. A participação pode ser feita pelo link https://bit.ly/2ZenLKT.





LIVES DO DIA





FITDANCE





A música segue agitando a programação do Multishow na TV e no digital, com novos convidados no TVZ. Nesta terça (19), às 19h, Fábio Big Boss, fundador e integrante do grupo Fitdance, mostrará coreografias inéditas para o público de casa dançar e se divertir.









CINEMA NACIONAL





(foto: RANAN HACKRADT REGO/divulgação)

Nesta semana, o Canal Brasil traz nomes do cinema nacional para lives descontraídas em seu perfil do Instagram. Nesta terça (19), às 15h, é a vez de Fernando Alves Pinto falar sobre o lançamento de Vou nadar até você no streaming. Protagonizado por Bruna Marquezine (foto) em seu primeiro papel no cinema e dirigido por Klaus Mitteldorf, o longa chega ao VoD pelo Canal Brasil nas plataformas NET Now, Vivo, Oi e, na sequência, no iTunes, Google Play, Looke e Filme Filme. Ainda hoje, só que mais tarde, às 18h, Simone Zuccolotto conversa com Mateus Solano.





HELIO OITICICA

MATIZES DO BRASIL





Considerado autor de uma obra conhecida por sua originalidade e versatilidade, Helio Oiticica se consolidou como um dos maiores e mais revolucionários artistas plásticos brasileiros. Ele é o personagem do episódio inédito de Matizes do Brasil, série que o Curta! exibe nesta terça-feira (19), às 23h30. Oiticica criou polêmicas ao frequentar o Morro da Mangueira e fazer uma obra em homenagem a um bandido, executado por um esquadrão da morte. Esse episódio é abordado no programa, assim como sua influência sobre a Tropicália. Morto em 1980, o artista tem trabalhos nos acervos de alguns dos principais museus do mundo, como a Tate Modern, na Inglaterra, e Inhotim.





CHRIS HEMSWORTH

TALK SHOW





Chris Hemsworth, o eterno Vingador Thor, é o convidado do terceiro episódio da nova temporada do talk show The Graham Norton show, gravada em quarentena com os astros e estrelas participando diretamente de suas casas, às 23h, no Film & Arts. Também participam do episódio a atriz Phoebe Waller-Bridge, de Killing Eve, o ator e roteirista Richard E. Grant (Star Wars: A ascensão skywalker), o comediante britânico Joe Lycett e a cantora Jessie Ware.





SAMBISTA DA VEZ

BRUNO CUPERTINO





(foto: Andrá Luiz Correia/divulgação )

O cantor, compositor, arranjador e multipercussionista Bruno Cupertino (foto) é o convidado do 17º episódio da websérie Sambista da vez. Natural de Belo Horizonte, o músico é um dos principais nomes da nova geração do samba de Minas Gerais. Este ano, ele prepara o lançamento do seu primeiro disco e o Almanaque do Samba, em seu canal oficial no YouTube, apresenta em primeira mão algumas faixas deste novo trabalho do sambista. O programa vai ao ar nesta terça-feira (19), às 19h.





CACÁ DIEGUES

80 ANOS