Lô Borges faz neste sábado sua primeira live em 48 anos de carreira

LÔ BORGES

(foto: Flávio Charchar/divulgação)



Lô Borges (foto) fará a sua primeira live em 48 anos de carreira, neste sábado (16), às 21h30, na plataforma de streaming e vídeo www.culturaemcasa.com.br. O cantor e compositor mineiro apresentará clássicos de sua carreira, como Paisagem da janela, Um girassol da cor do seu cabelo, Clube da Esquina, Para Lennon e McCartney e O trem azul. Durante a transmissão, Lô ainda vai contextualizar o momento em que cada uma das músicas foram compostas. O artista, que tem14 discos e 3 DVDs lançados, iniciou a carreira em 1972, com o lançamento do álbum Clube da Esquina, com Milton Nascimento. Como o próprio Lô Borges definiu, será uma “live-raiz” – ele, o violão e suas canções. A #CulturaEmCasa, criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, é gerida pela Organização Social Amigos da Arte.





BLACK EYED PEAS

(foto: MAURO PIMENTEL/AFP)



Fãs de Black Eyed Peas (foto) poderão curtir um show ao vivo da banda diretamente de Los Angeles, exclusivamente na TV pelo BIS, que está com sinal aberto para os assinantes de todas as operadoras. A live, neste sábado (16), a partir das 21h, faz parte da iniciativa Budweiser Rewind, que unirá música ao vivo e contação de histórias. Formada por Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo, a banda conquistou o mundo em 2003, chegando ao topo das paradas de sucesso com a música Where is the love. Outros hits prometem animar a noite, como Let's get it started, My humps, Don't lie e Boom boom pow.





PALAVRA CANTADA

(foto: João Caldas/divulgação)



É neste sábado (16), a partir das 16h, a live com o Palavra Cantada (foto). A parceria com a dupla será transmitida ao vivo por meio das plataformas YouTube, no canal Palavra Cantada Oficial, e Instagram, no perfil @PampersBrasil, e contará com repertório recheado de músicas e danças, não só para os pequenos, mas para toda a família.





SOLIDÁRIA





A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e o Clube Big Beatles encabeçam a Live solidária, vai reunir vários artistas neste sábado (16), a partir das 17h. O evento terá duas horas de música e solidariedade, com Ivan Lins, Amaro Lima, Flávio Venturini, Andreas Kisser (Sepultura), Edgard Scandurra (Ira!) e André Prado. As apresentações, que contam com o apoio da EDP, serão transmitidas na internet nos canais oficiais do governo do Espírito Santo, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, do Clube Big Beatles. No repertório, clássicos dos Beatles como Yesterday, Let it be, A hard day’s night e Come together.





JOÃO DONATO

(foto: Alexandre Nunis/Divulgação)



A bossa nova ganha as telas com a apresentação de João Donato (foto) neste sábado (16), às 19h, nas páginas youtube.com/sescsp e instagram.com/sescsp. O compositor e pianista acriano, de 85 anos, que participou ativamente da história deste gênero musical, homenageia Tom Jobim em sua live Sesc ao vivo. No repertório, estarão seus temas preferidos de autoria de Jobim, as músicas que apreciavam juntos nas noites cariocas da década de 1950 e a parceria dos dois pianistas.