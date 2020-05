Lô e Beto Guedes cantam em CD de filho desgarrado do Clube da Esquina

Fabrício dos Anjos e Lô Borges gravaram a canção Pé na estrada (foto: Flávio Charchar/divulgação) "Sempre fui fã de carteirinha do Clube da Esquina. Tocava suas canções nas praias aqui do Pará, nas serestas que fazia à beira da fogueira. A relação que estabeleci com essas composições é, basicamente, o início de tudo. Ter a companhia desses dois músicos num trabalho tão especial para mim é uma honra e uma sorte imensas" Fabrício dos Anjos, cantor e compositor

Fã confesso da música feita em Minas Gerais, o cantor e compositor paraense Fabrício dos Anjos tem motivos de sobra para comemorar, já que dois ícones do pop mineiro, Beto Guedes e Lô Borges, integram o seleto time de convidados do álbum Novos & usados – Vol. 1, que ele lança hoje nas plataformas digitais.





“Minha orientação musical vem de Minas Gerais”, conta o paraense. “Sempre fui fã de carteirinha do Clube da Esquina. Tocava suas canções nas praias aqui do Pará, nas serestas que fazia à beira da fogueira. A relação que estabeleci com essas composições é, basicamente, o início de tudo. Ter a companhia desses dois músicos num trabalho tão especial para mim é uma honra e uma sorte imensas.”





Especial porque o álbum marca o retorno de Fabrício, após um intervalo de 10 anos sem gravar, e reúne, neste primeiro volume, 15 canções compostas ao longo de seus 30 anos de carreira. Mas há também inéditas no disco, além de músicas presentes nos três álbuns anteriores do artista.





“Este projeto começou a nascer quando me dei conta de que estava uma década longe do estúdio. Conversando com minha esposa, mostrei para ela alguns arranjos novos para músicas antigas, e chegamos à conclusão de que eles mereciam um registro. Ao longo do processo, a coisa tomou outro rumo, cresceu e a gente se deu conta de que precisava levar tudo isso mais a sério”, diz, em tom bem-humorado.





Depois de reunir 150 composições, entre gravadas e não gravadas, ele decidiu que o projeto funcionaria como uma coletânea de sua carreira. Do todo, ele chegou a um total de 30 músicas que compõem os dois volumes do projeto.

GRAVAÇÃO

“Particularmente, tenho uma paixão enorme por todo o processo da gravação de um disco, que gera a sensação de estar fazendo música em dobro”, afirma. “Quando entro no estúdio e finalizo um trabalho, normalmente percebo que fiz uma música duplicada, porque, antes desse processo, ela provavelmente era completamente diferente. É como se tivesse uma segunda cria. É uma coisa fantástica e isso me revitaliza.”





Embora não tenha alcançado grande visibilidade fora da Região Norte, o trabalho de Fabrício dos Anjos nada tem de regional e é mais uma prova de que existe bem mais Brasil além do Sudeste.





Ele mostra, com elegância e polidez, músicas cuja sonoridade flutua sob diferentes gêneros musicais. Os arranjos são de alta qualidade, com direito a metais, cello, guitarras e violões.





A presença da dupla mineira acentua a semelhança das canções com o trabalho do Clube da Esquina. Beto participa de Solidão e Lô canta em Pé na estrada, composições que Fabrício divide em parceria com Paulinho Moura.





Além da ponte Pará-Minas Gerais, o músico recebe o gaúcho Vitor Ramil em Nuvens e varais e a amapaense Patrícia Bastos em Flor da manhã. Conterrâneos de Fabrício dos Anjos, Nilson Chaves participa de Cordilheira e Gigi Furtado de Tudo vai bem.





Ainda sem data definida, o segundo volume deve chegar às plataformas digitais nos próximos meses, com uma composição inédita de Márcio Borges. “À exceção desta parceria, que nasceu a partir de uma melodia que enviei para ele, todas as músicas já estão prontas. Além disso, também estamos preparando algumas novidades, como outras participações bem legais”, avisa.





“Neste momento, estamos todos na mão do coronavírus, o que nos impede de botar o pé na estrada e apresentar essas canções ao vivo. Mas acredito que logo isso vá acontecer. Até lá, isso tudo não nos impede de colocar o novo disco na praça.”





NOVOS & USADOS – VOL. 1

. De Fabrício dos Anjos

. Independente

. Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (8)