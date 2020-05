O rock põe o pé na porta das lives e faz barulho na quarentena

Andreas Kisser durante show no Rock in Rio, em julho passado. O Sepultura criou programação especial para a quarentena (foto: mauro pimentel/afp)







Maior banda de todos os tempos para muitos, indiscutivelmente uma das mais importantes da história ainda em atividade, os Rolling Stones fizeram uma apresentação única em seus quase 60 anos de estrada, quando tocaram separados no festival virtual One world together at home, no último dia 18 de abril.

Sincronizados, cada um em sua casa. Essa foi a solução encontrada diante das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, no evento criado com o intuito de arrecadar fundos para o seu combate.

Mick Jagger puxou o ritmo, Keith Richards acompanhou com o violão e um copo de cerveja, Ronnie Wood veio com o baixo, e o baterista Charlie Watts roubou a cena, batucando em algumas caixas, possivelmente apoiado por um playback.

Com essas quatro lendas funcionou, mas a proposta de um show doméstico transmitido ao vivo, que deu muito certo para outros estilos no Brasil, é um desafio para bandas de rock, que ainda procuram um caminho específico para se manter na ativa durante a quarentena.

Na noite deste domingo (3), a banda brasiliense Capital Inicial fará sua primeira live, às 20h. A transmissão será via redes sociais, como a maioria das realizadas até aqui. O grupo se apresentará em um estúdio em São Paulo, que terá sua apresentação inaugural. O espaço foi batizado de ECCAAV (Estúdio Contra o COVID-19 A Favor do Audiovisual).

A ideia é que 20% da renda futura do estúdio seja destinada à assistência de profissionais do mercado de shows e do audiovisual, prejudicados pela pandemia. A promessa é de uma produção caprichada, com duas horas de show, com cenário e iluminação especiais.

De acordo com o grupo, serão seguidas as recomendações de distanciamento de 1,5m entre as pessoas e uso de equipamentos de proteção por músicos e profissionais envolvidos. O vocalista Dinho Ouro Preto acaba de se recuperar, depois de ter testado positivo para COVID-19, em março.





ESTÚDIO Os mineiros do Jota Quest programaram sua estreia no formato para a última sexta-feira (1), com uma transmissão ao vivo, de seu estúdio na capital mineira. Porém, a necessidade de juntar três, quatro, ou mais integrantes, sem contar membros de produção e equipe técnica, é um obstáculo óbvio para várias bandas em tempos de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como medida mais eficaz contra o contágio do novo coronavírus.

Diante disso, alguns grupos abriram mão de se apresentar durante a quarentena, como é o caso dos pernambucanos do Nação Zumbi. “Somos uma banda e não teríamos como fazer uma apresentação à altura do que estamos acostumados a oferecer aos nossos fãs sem que precisássemos reunir um grande número de pessoas”, disseram em suas redes sociais, ao explicar a decisão.

Na ausência de shows ao vivo de rock, foi preciso a imprensa desmentir uma lista falsa de lives do estilo que vinha sendo divulgada nas redes sociais nos últimos dias. Na prática, algumas bandas encontram outras soluções para interagir com o público.

O Metallica, por exemplo, que se apresentaria em Belo Horizonte na última semana dentro da turnê brasileira (adiada para dezembro), vem transmitindo shows antigos na íntegra toda segunda-feira. “Precisa de um descanso da Netflix antes de maratonar a biblioteca toda? Apresentamos a nossa novíssima série de shows: #MetallicaMondays, estreando hoje no nosso canal do YouTube e no Facebook!”, anunciou o grupo em suas redes sociais, ainda no fim de março.

A programação começou com um show realizado na Irlanda, em 2019, e já inclui apresentações mais antigas, como uma em Michigan, em 1991, e outra em São Francisco, terra natal do grupo, em 2017. Embora gravados, os shows são introduzidos ao vivo por um membro da banda, que contextualiza a apresentação. Além disso, a transmissão em tempo real no YouTube permite a interação instantânea entre os fãs.





SEPULQUARTA Outro ícone mundial do rock pesado, a banda brasileira Sepultura aposta em formato parecido e criou o SepulQuarta. Uma proposta de lives semanais, às quartas, como forma de interagir com público e divulgar músicas do novo álbum Quadra, lançado em fevereiro.

Porém, tudo é feito à distância, cada um em sua casa. Na primeira sessão, no último dia 29, o vocalista Derrick Green ficou uma hora respondendo a perguntas dos fãs sobre a história do grupo e outros temas, em um vídeo ao vivo. Em seguida, a banda tocou Agony of defeat, uma das faixas novas, com cada músico isolado com seu instrumento, enquanto a edição do vídeo alternava a filmagem entre eles.

Os Stones tocam %u201Cjuntos%u201D, mas cada um em sua casa, no festival One world together at home, no último dia 18 (foto: Reprodução/AFP)

Na publicação que anunciou a iniciativa, Green aproveitou para reforçar: “Não se esqueça de se inscrever no canal e seja parte dessa experiência de maneira ativa. Vamos manter a indústria musical viva, compre álbuns, compre da sua loja local, ajude sua banda favorita a manter a equipe dela e todos os profissionais que trabalham com eles”.

O modelo de apresentação simultânea, mas à distância, também foi usado recentemente pelo Skank, para gravar e apresentar o clipe de Simplesmente, novo single do grupo, feito em parceria com a cantora Roberta Sá. O vídeo de menos de quatro minutos de duração foi apresentado na última quarta-feira, 29, e tem os quatro músicos, além da cantora, se apresentando de suas residências, com seus instrumentos, mas posicionados em um mesmo quadro.

“Gravar à distância foi uma novidade para nós. Em todas as gravações do Skank, sempre fazemos ensaios presenciais para acertar os arranjos, estrutura, tonalidade e outros detalhes que fazem a diferença quando se produz uma música. O desafiador é que cada um precisou da ajuda de alguém para registrar em vídeo e áudio ao mesmo tempo. Digo isso pois os vídeos foram feitos pelo celular, mas o áudio foi registrado separado", conta o tecladista Henrique Portugal.

" A minha parte eu gravei algumas vezes, até acertar a música por completo. Precisamos contar com a imaginação e como poderíamos acrescentar detalhes sem ter a parte que o outro iria fazer. Nada como vários anos tocando juntos para facilitar esse registro”, conta. O Skank tinha previsto para este ano sua turnê de despedida, após anunciar a dissolução da banda.

A possibilidade de um show maior da banda, via redes sociais, durante na quarentena, não está descartada, apesar das dificuldades técnicas envolvidas. “Nós já pensamos em fazer e talvez ainda aconteça. Ainda não chegamos à conclusão sobre o formato”, diz Portugal.

Ele elogia os músicos que já realizaram seus shows nesse período. “Acho que a classe artística está ajudando muito a diminuir o estresse das pessoas neste período tão diferente para todo mundo. Algumas lives estão bem divertidas.”

Com trajetória ainda mais longa que os 30 anos do Skank no rock nacional, Os Titãs iniciavam a divulgação de um novo trabalho, o registro do show Trio Acústico, quando foram surpreendidos pela necessidade do isolamento social. Com o adiamento dos shows previstos para março e abril, a atividade da banda se resumiu ao lançamento de videoclipe com a regravação de Sonífera ilha.

O guitarrista Tony Bellotto foi com a mulher, a atriz Malu Mader, e os filhos para uma propriedade da família em Penedo, no município fluminense de Itatiaia. “Cada um dos integrantes da banda está isolado em seu canto, em cidades diferentes, para nós é mais complicado”, afirma ele, em relação à possibilidade de um show via “live”.

Remanescente da formação original com Branco Mello e Sérgio Britto, Bellotto revela que o grupo tem recebido sondagens para se apresentar no formato e não descarta. “Estamos planejando nos encontrar em um estúdio no fim do mês, mas tem de ser de uma forma completamente segura, seguindo todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde”, avisa o músico. “A gente vai ter que se adaptar.”





SOLO Se reunir o grupo ou se apresentar simultaneamente de forma remota é complicado para muitos, outras alternativas apareceram nos últimos 40 dias, como shows solo, apenas com piano ou violão, de integrantes de grupos consagrados. Foi o caso de Chris Martin, vocalista do Coldplay, logo no início da quarentena. Ele foi um dos pioneiros nos shows caseiros.

Respeitando a quarentena, outros músicos se juntaram aos familiares para formar uma banda. Foi o que fizeram John Fogerty, ex-Creedence Clearwater Revival, que tocou a clássica Fortunate son acompanhado pela filha e os dois filhos, dentro da série #Playathome do programa do humorista Stephen Colbert.

Billie Joe Armstrong, líder do Green Day, tem publicado gravações feitas com os filhos. Até mesmo o Oasis, que encerrou as atividades há 10 anos, deu um “sinal de vida” nesses dias, com a inédita Don’t stop, uma antiga demo nunca antes gravada da banda, divulgada por Noel Gallagher na última quarta-feira. Já o Nirvana ganhou um tributo doméstico do rapper norte-americano Post Malone, no domingo passado.

Domingo musical





Enquanto o rock tenta encontrar sua equação ideal para fazer barulho na quarentena, artistas de outros estilos seguem a rotina de shows domésticos transmitidos via redes sociais. A grande atração do domingo é o cantor pernambucano Alceu Valença, a partir das 18h, em seu canal no YouTube: www.youtube.com/canalvalenca. No repertório, apresentado apenas com voz e violão, ele deve revisitar os grandes sucessos de sua carreira, além de clássicos de Luiz Gonzaga. Um pouco antes, tem início o festival virtual Devassa Tropical Ao Vivo, que apresenta quatro nomes da nova cena da MPB em sequência: Marianna Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji Luna e Rael, todos em apresentações solo. O evento, transmitido no canal www.youTube.com/devassa busca angariar doações para a campanha #UnidosPelaMúsicaBrasileira, que reverte fundos para profissionais do entretenimento prejudicados com a paralisação das atividades durante a quarentena.